Comunicado de prensa de Business Wire: The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunció hoy que Angela Wei Dong ha sido le elegida para integrar la Junta de Directorio, además de haberse unido recientemente al Comité de Auditoría de la empresa, con entrada en vigencia desde el 11 de julio de 2022, en ambos casos. La Sra. Dong es vicepresidenta global y gerente general, región de Gran China, de NIKE, Inc. ("Nike").

"Es un placer darle la bienvenida a Angela Wei Dong a nuestra Junta Directiva", expresó William P. Lauder, presidente ejecutivo. "La experiencia y los antecedentes destacados de Angela aportarán conocimientos valiosos a nuestra Junta. Además de sus conocimientos en finanzas, Angela tiene una sólida experiencia en branding estratégico y marketing para bienes de consumo, en particular para los consumidores de China. Es un placer recibir a Angela en la Junta".

La Sra. Dong, de 48 años, se unió a Nike en 2005 y desde entonces ha ocupado puestos de creciente responsabilidad; asumió su cargo actual de vicepresidenta global y gerente general, en la región de Gran China, en 2015. La Sra. Dong se graduó de la Universidad de Tianjin en China y recibió su MBA de la Universidad Northwestern y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.

La Sra. Dong es directora de Clase III (término que vence en noviembre de 2023). La Junta Directiva de The Estée Lauder Companies Inc. ahora tiene 17 directores, incluida la Sra. Dong.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes y comercializadores a nivel mundial de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, incluyendo a The Ordinary y NIOD.

