Comunicado de prensa de Business Wire: The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir la marca TOM FORD, líder mundial en el segmento del lujo. El acuerdo transformador determina que su socio histórico, The Estée Lauder Companies ("ELC"), será el único propietario de la marca TOM FORD y toda su propiedad intelectual.

Con la dirección de ELC, la compra de la marca TOM FORD y la ampliación de sus actuales socios de licencia facilitarán la continuidad y la evolución de la marca TOM FORD como una de las marcas de lujo globales más prestigiosas del siglo XXI.

El acuerdo le asigna a la empresa un valor total de u$s 2.800 millones. El importe que pagará ELC por la adquisición ronda los u$s 2.300 millones, neto de un pago de u$s 250 millones a ELC al cierre de la transacción por parte de Marcolin S.p.A. ("Marcolin"). ELC tiene previsto financiar esta transacción con una combinación de efectivo, deuda y u$s 300 millones en pagos diferidos a los vendedores, con vencimientos a partir de julio de 2025.

Los beneficios de ELC son, entre otros, asegurar el flujo de caja a largo plazo de la propiedad de la marca de rápido crecimiento TOM FORD BEAUTY más allá del vencimiento de la licencia actual que vence en 2030 y la eliminación de los pagos de regalías sobre el sector cosmético al cierre, así como nuevos flujos de ingresos por licencias y otras sinergias previstas. Estas sinergias abarcan la supervisión creativa, el aumento de la velocidad y la agilidad y las oportunidades para una mayor penetración en Internet. ELC estima que esta transacción tendría un efecto dilutivo sobre el beneficio por acción diluido ("BPA") ajustado 1 en el ejercicio 2023 de (u$s 0,05) a (u$s 0,15), principalmente por los costos únicos relacionados con la adquisición. Para el ejercicio 2024, se calcula que la transacción será prácticamente neutra en términos de BPA diluido ajustado. La adquisición depende de ciertas condiciones, en particular, las aprobaciones regulatorias habituales y se concretaría en el primer semestre calendario de 2023.

Según el acuerdo, Tom Ford, fundador y director general de Tom Ford International, seguirá siendo el visionario creativo de la marca tras el cierre de la transacción y hasta fines de 2023. Domenico De Sole, presidente de Tom Ford International, permanecerá como consultor hasta ese mismo momento.

El acuerdo prolongará y ampliará la relación histórica de la marca TOM FORD con Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN) ("Zegna" o "Grupo Zegna") al incluir una licencia a largo plazo para todo el segmento de la moda masculina y femenina, así como de accesorios y ropa interior. En el marco de esta transacción, Zegna adquirirá las operaciones del negocio de moda de TOM FORD necesarias para cumplir sus obligaciones como licenciatario. ELC y Zegna colaborarán estrechamente en la dirección creativa para seguir construyendo el posicionamiento de lujo de la marca TOM FORD.

La licencia actual de la marca con Marcolin, uno de los principales fabricantes de anteojos a nivel mundial, conocido por su artesanía y calidad superiores, también se ampliará notablemente.

TOM FORD BEAUTY, introducida por primera vez por ELC en 2006, es una marca icónica de belleza de lujo con una colección altamente diferenciada de fragancias, maquillaje y cuidado de la piel que refleja la singular visión de Tom Ford del glamour moderno, elaborado con la máxima calidad. Establecida con una fragancia de lujo inicial, TOM FORD BEAUTY ha crecido desde entonces hasta convertirse en una de las marcas de belleza más exitosas y ambiciosas del mundo.

"Nos llena de orgullo el éxito que TOM FORD BEAUTY ha logrado en el campo de las fragancias y el maquillaje de lujo, así como su dedicación a crear productos deseables y de alta calidad para los consumidores más exigentes de todo el mundo," comentó Fabrizio Freda, presidente y director general de The Estée Lauder Companies.

"Como marca propia, esta adquisición estratégica abrirá nuevas oportunidades y reforzará nuestros planes de crecimiento para TOM FORD BEAUTY. También contribuirá a darle impulso a nuestro avance en la prometedora categoría de la belleza de lujo a largo plazo, además de ratificar nuestro compromiso de ser el líder puro de la belleza de prestigio mundial".

TOM FORD BEAUTY se ha forjado una posición sólida en las categorías de las fragancias y el maquillaje de lujo, áreas que superarían el crecimiento de la industria en los próximos años. Esta adquisición estratégica avala el siguiente nivel de crecimiento de TOM FORD BEAUTY en los mercados clave del lujo y los canales online a nivel mundial. La marca ha tenido un éxito impresionante, con un crecimiento contundente de las ventas netas del orden de los dos dígitos sobre una base anual compuesta desde los ejercicios fiscales 2012 a 2022. En el ejercicio fiscal de ELC que finalizó el 30 de junio de 2022, TOM FORD BEAUTY logró un crecimiento de las ventas netas de casi el 25% en comparación con el ejercicio anterior y en los próximos dos años, esperamos que la marca logre unas ventas netas anuales de mil millones de dólares. La marca sigue teniendo un impulso fuerte en todos los canales y mercados clave, lo que le ha permitido situarse entre las 15 primeras fragancias de prestigio en Estados Unidos y las 10 primeras en China. La marca ha recibido más de veinte premios de The Fragrance Foundation.

Al respecto, Tom Ford comentó: "No podría estar más contento con esta adquisición, porque The Estée Lauder Companies es el hogar ideal para la marca. Han sido un socio extraordinario desde el primer día de mi creación de la empresa y estoy encantado de que se conviertan en los administradores de lujo en este próximo capítulo de la marca TOM FORD. Ermenegildo Zegna y Marcolin han sido también socios espectaculares desde hace mucho tiempo y me alegra ver que se mantiene la relación excelente que hemos construido en los últimos 16 años. Con su pleno compromiso, confío en que seguirán desarrollando el futuro de la marca como una empresa de lujo que se esfuerza por producir sólo moda y anteojos de la más alta calidad".

Por su parte, Domenico De Sole, cofundador y presidente de TOM FORD INTERNATIONAL declaró: "Estoy encantado con esta adquisición. Veo a The Estée Lauder Companies, el primer socio en la trayectoria de TOM FORD, como una parte de confianza para seguir ampliando el extraordinario legado de la marca TOM FORD. Le agradezco sinceramente a Tom por su magnífica visión y liderazgo y a nuestro equipo de TOM FORD, que tiene un talento extraordinario, por su ardua labor y compromiso con la marca".

"Para nosotros es un honor que Tom Ford haya formado parte de nuestra familia ELC durante más de quince años, desde nuestra primera colaboración con la marca Estée Lauder hasta el lanzamiento de TOM FORD BEAUTY y que hayamos podido acompañarlo en sus éxitos más recientes", expresó William P. Lauder, presidente ejecutivo de The Estée Lauder Companies. "ELC y TOM FORD comparten un profundo aprecio por el lujo, la creatividad, el espíritu empresarial y el compromiso con la excelencia y sobre todo, el talento extraordinario que alimenta nuestros negocios".

"Nos hemos comprometido a impulsar el éxito continuo de TOM FORD BEAUTY y esta emocionante adquisición nos posiciona estratégicamente para el crecimiento futuro", subrayó Guillaume Jesel, presidente de Desarrollo de negocios de lujo de The Estée Lauder Companies. "Tom Ford es un auténtico visionario y el arquitecto definitivo del lujo. Junto con el legendario Domenico De Sole, han creado un mundo del lujo nuevo y extraordinario. Es un honor continuar liderando la marca y a un equipo excepcionalmente talentoso, para manifestar la extraordinaria visión de Tom Ford sobre la belleza del lujo y mucho más".

"Hemos sido socios y accionistas del negocio de la moda de TOM FORD desde sus inicios. Esta transacción es la primera desde nuestra cotización en diciembre de 2021 y confirma nuestro compromiso de aprovechar nuestra plataforma para crear valor para todas nuestras partes interesadas", aseguró Ermenegildo "Gildo" Zegna, director general del Grupo Ermenegildo Zegna. "Nos ha inspirado mucho el increíble talento de TOM FORD y estamos encantados de embarcarnos en esta relación poderosa y enriquecedora con The Estée Lauder Companies".

"Ha sido un viaje increíble durante las últimas dos décadas en el que hemos logrado posicionar el negocio de anteojos TOM FORD entre los líderes mundiales de calidad y estilo sin igual. Estamos encantados de trabajar con The Estée Lauder Companies con nuestra licencia exclusiva y perpetua de la marca, que nos permitirá seguir apoyando el crecimiento de esta increíble marca", señaló Fabrizio Curci, director general de Marcolin S.p.A.

"Tom Ford, Domenico De Sole y su equipo, el mejor de su clase, han establecido una de las marcas de lujo internacionales más innovadoras del mundo y estamos entusiasmados por construir un futuro vibrante para la marca", continuó Freda. "Zegna y Marcolin son los licenciatarios ideales a largo plazo para la moda y los anteojos de TOM FORD. Estamos encantados de contar con la continuidad que le aportan a la marca y su firme dedicación a la calidad, el lujo y la artesanía nos ayudará a llevar esta marca al futuro".

En esta transacción, Perella Weinberg Partners LP actuó como asesor financiero de The Estée Lauder Companies Inc. y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuó como asesor legal. Goldman Sachs & Co. LLC actuó como único asesor financiero de TOM FORD y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor jurídico. Zegna recibió asesoramiento financiero de UBS. Latham & Watkins LLC actuó como asesor legal de Marcolin.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores de productos de calidad para el cuidado de la piel, cosméticos, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en cerca de 150 países y territorios con diversas marcas, entre ellas, Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, que abarca también The Ordinary y NIOD.

Acerca de TOM FORD

En abril de 2005, Tom Ford anunció la creación de la marca TOM FORD. Ford tuvo un compañero de aventura, Domenico De Sole, el e presidente y director general del Grupo Gucci, quien se desempeña como presidente de la empresa. Ese mismo año, Ford anunció su asociación con el Grupo Marcolin para producir y distribuir monturas ópticas y gafas de sol, así como una asociación con Estée Lauder para crear la marca de belleza TOM FORD. En abril de 2007, se inauguró la primera tienda insignia de propiedad directa de Ford en Nueva York, en la Avenida Madison, que coincidió con el debut de las colecciones de ropa y accesorios para hombre de TOM FORD. En septiembre de 2010, durante una presentación íntima en su local emblemático de Madison Avenue, Ford presentó su esperada colección de ropa de mujer. En febrero de 2018, Ford exhibió por primera vez en la pasarela los relojes TOM FORD y la esperada colección de ropa interior. En la actualidad, la marca ofrece una colección completa de ropa de hombre, ropa de mujer, accesorios, gafas, belleza y más recientemente, ropa interior y relojes. Actualmente hay más de 100 tiendas TOM FORD independientes y tiendas compartidas en ciudades como: Londres, Milán, Nueva York, Beverly Hills, Miami, Las Vegas, Tokio, Osaka, Seúl, Montreal, Toronto, Hong Kong, Shanghai, Pekín, Nueva Delhi, Xian, Doha, Kuwait, Riad y Sídney.

Acerca de Ermenegildo ZegnaGroup

Fundado en 1910 en Trivero, Italia, por Ermenegildo Zegna, el Grupo Zegna diseña, crea y distribuye ropa y accesorios de lujo para hombre con la marca Zegna, así como ropa para mujer, hombre y accesorios bajo la marca Thom Browne. A través de su plataforma laboratorio textil de lujo (Luxury Textile Laboratory Platform), que trabaja para preservar las fábricas artesanales que producen los mejores tejidos italianos, el Grupo Zegna fabrica y distribuye telas y tejidos de la más alta calidad. Los productos del Grupo se venden en más de 500 tiendas en 80 países de todo el mundo, de las cuales 299 son operadas directamente por el Grupo al día 30 de septiembre de 2022 (242 tiendas Zegna y 57 tiendas Thom Browne). A lo largo de las décadas, el Grupo Zegna ha trazado "nuestro camino": un camino único que serpentea a través de hitos que definen una época especial y que han visto crecer al Grupo, que pasó de ser un productor de tejidos de lana superior hasta convertirse en un grupo de lujo global. Nuestro camino nos ha llevado a Nueva York, donde el Grupo cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el 20 de diciembre de 2021. Y mientras seguimos avanzando en "nuestro camino" hacia el mañana, seguimos comprometidos con la defensa del legado de nuestro fundador, que se basa en el principio de que las actividades de una empresa deben contribuir con el medio ambiente. En la actualidad, el Grupo Zegna está creando un estilo de vida que marcha al ritmo de los tiempos modernos, mientras sigue cultivando vínculos con el mundo natural y con nuestras comunidades, que crean un presente y un futuro mejores.

Acerca de Marcolin

Marcolin es una empresa líder mundial en el sector de los anteojos, fundada en 1961 y reconocida por su capacidad única de combinar la artesanía con las tecnologías avanzadas mediante la búsqueda constante de la excelencia y la innovación continua. La cartera de marcas abarca TOM FORD, Guess, WEB Eyewear, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod's, Pucci, BMW, Swarovski, MAX&Co., Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley-Davidson, Marciano, Skechers y Candie's. A través de su propia red directa y de socios internacionales, Marcolin distribuye sus productos en más de 125 países.

Las declaraciones prospectivas del presente comunicado de prensa, en particular, las de los comentarios citados y las relacionadas con el cierre de las transacciones y los beneficios, así como el resto de las expectativas para TOM FORD y TOM FORD BEAUTY implican riesgos e incertidumbres. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran de esas declaraciones prospectivas comprenden, entre otros, las condiciones económicas actuales y otras, en particular, la volatilidad en el mercado global, las acciones de los minoristas, los proveedores y los consumidores, la competencia, la transición y el éxito continuo de la relación de colaboración de las partes, las contingencias establecidas en los diversos acuerdos de transacción, las capacidades para implementar los planes de negocios futuros y aquellos factores de riesgo descritos en el informe anual de ELC en el Formulario 10-K para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

1Los beneficios diluidos ajustados por acción excluyen los gastos de reestructuración y otros.

