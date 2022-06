Comunicado de prensa de Business Wire: The Big Heart Foundation

7Hills for Social Development, una organización sin fines de lucro con sede en Jordania, recibió el Premio Internacional Sharjah por la Defensa y el Apoyo a los Refugiados (Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support, SIARA) 2022, organizado anualmente por The Big Heart Foundation (TBHF) (Fundación Gran Corazón), una organización humanitaria mundial con sede en los EAU dedicada a ayudar a los refugiados y a las personas necesitadas de todo el mundo.

La sexta edición del premio, valorada en 500 000 AED, ha reconocido la estrategia innovadora de la organización sin fines de lucro al lanzar programas creativos de empoderamiento de jóvenes y transformar un área abandonada en un parque de patinaje de 650 metros cuadrados totalmente equipado que hoy crea un entorno estimulante e inclusivo y creando un nuevo futuro integrado para los refugiados y sus comunidades de acogida en Amman, Jordania.

A través de un espacio dedicado al monopatinaje (skateboarding), la organización ofrece una salida creativa e inspiradora para que los niños y jóvenes aprendan nuevas habilidades y desarrollen confianza. Dirigido a todos los grupos de edad, el programa de monopatinaje benefició a más de 2000 hombres y mujeres jóvenes en 2020 y 2021, el 45 % de los cuales son mujeres y el 60 % son refugiados y personas desplazadas.

Establecido por un grupo de jóvenes dirigido por Mohammed Zakaria, patinador y fotógrafo, el enfoque comunitario adoptado por la entidad con sede en Amman y Al Raseef 153, el brazo de la empresa social de 7Hills, también empodera anualmente a más de 250 jóvenes, de los cuales el 50 por ciento son refugiados, a través de la capacitación y el desarrollo de capacidades en liderazgo y habilidades vocacionales.

7Hills for Social Development fue seleccionada entre las 177 nominaciones recibidas de 39 países a nivel mundial para la sexta edición de SIARA. La ceremonia de premiación de SIARA 2022 se llevará a cabo el lunes 27 de junio en la Casa de la Sabiduría en Sharjah.

Lanzado en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el premio se lleva a cabo bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Miembro del Consejo Supremo y Gobernante de Sharjah, y su esposa, Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, presidenta de TBHF y eminente defensora de los niños refugiados del ACNUR.

