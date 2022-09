Comunicado de prensa de Business Wire: The Asahi Glass Foundation

La Fundación Asahi Glass, presidida por Takuya Shimamura, llevó a cabo una encuesta en línea de 13 332 personas de Japón y en otros 24 países en total, con un total de participantes entre la edad de 18 y 24 años, y 6747 participantes de entre 25 y 69 años. Su objetivo era evaluar la conciencia y acción con respecto a las cuestiones ambientales. La encuesta fue supervisada por el profesor Norichika Kanie de la Universidad Keio. Sus principales hallazgos fueron los siguientes:

-- En general, los participantes clasificaron el "Cambio climático" como la cuestión ambiental más apremiante en el país o la región donde residen y expresaron preocupación sobre las condiciones meteorológicas anormales. El segundo problema fue "Sociedad, economía y medioambiente, políticas, medidas" y el tercero fue "Recursos hídricos".

-- Los participantes clasificaron a Japón, EE. UU. y Australia como los tres países principales en progresar en términos de conciencia pública y acción en cuestiones ambientales. Entre los motivos que se dieron para elegir a Japón se incluyeron la "tecnología de vanguardia" y la "limpieza".

-- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en que los participantes pensaron que tendrán el nivel más alto de realización para 2030 fueron "Fin de la pobreza" (1.o), "Buena salud y bienestar" (2.o) y "Hambre cero" (3.o). Los ODS en que los participantes pensaron que tendrían el menor nivel de realización fueron "Fin de la pobreza" (1.o), "Hambre cero" (2.o) y "Educación de calidad" (3.o). Las opiniones fueron divididas en si se puede erradicar la pobreza, incluso entre las personas del mismo país, y los países desarrollados dieron las respuestas más pesimistas.

-- Aproximadamente el 30 % de los participantes no se habían enterado de los ODS. Las personas de entre 18 y 24 años tenían una conciencia levemente mayor que las personas de entre 25 y 69 años.

-- Cuando se les mostró la hora en el reloj de la conciencia de la crisis ambiental, de 0:01 a 12:00, los participantes de todos los grupos de edades dieron un promedio de 7:25, lo que implica "bastante preocupado". Las personas de entre 18 y 24 años dieron un promedio levemente menor de 7:11, mientras que las personas de entre 25 y 69 años dieron 7:27, lo que implica que estaban algo más preocupados. La hora promedio dada por los expertos ambientales globales fueron dos horas adelantadas del público general, en 9:35, [lo que representa] "extremadamente preocupado". Pero tanto los expertos como el público general expresaron un sentido de crisis.

