Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

En los dos últimos años, el entorno de trabajo se ha visto alterado de forma permanente, por lo que era necesario y evidente que se produjeran cambios en materia de seguridad. El control del acceso a las aplicaciones, los datos y los sistemas es un aspecto cada vez más importante en la seguridad de cualquier entorno y la protección contra las amenazas internas y externas.

Tras dos años de pandemia, la confianza necesaria para hacer frente a determinados riesgos y amenazas de seguridad derivados del trabajo híbrido y a distancia ha mejorado entre las empresas y organizaciones de todo el mundo. En lo que respecta al acceso seguro a las aplicaciones, los datos y los sistemas, el 84 % de los profesionales de TI ha declarado este año que confía en cierta medida en sus actuales sistemas de seguridad de acceso de los usuarios para permitir el trabajo a distancia de forma segura y sencilla, en comparación con el 56 % de 2021. Además, el 60 % afirmó que este año tiene un alto grado de confianza, en comparación con solo el 22 % del año pasado.

A continuación se enumeran algunas de las principales conclusiones del 2022 Thales Access Management Index (Índice de Gestión de Acceso 2022 de Thales), una encuesta mundial realizada por 451 Research, que forma parte de S&P Global Market Intelligence, a 2600 responsables de la toma de decisiones en materia de TI.

Las empresas ganan confianza para abordar la seguridad del trabajo a distancia

En general, los resultados del informe revelan que las empresas siguen preocupadas por los riesgos de seguridad del trabajo a distancia, pero esas preocupaciones parecen ser menos graves. Al mismo tiempo, las empresas confían cada vez más en la capacidad de los sistemas de autenticación y gestión de acceso para gestionar esos riesgos. Tan solo el 31 % de los profesionales de TI encuestados declararon estar "muy preocupados" por los riesgos y amenazas de seguridad del trabajo a distancia en 2022, frente al 39 % en 2021, mientras que los que dijeron estar "algo preocupados", la respuesta más extendida, aumentaron del 43 % al 48 % en 2022.

La autenticación multifactorial aumenta pero no lo hace de forma generalizada

Si bien el uso de la autenticación multifactorial (AMF) sigue siendo más habitual para los trabajadores remotos (68 %) y los usuarios privilegiados (52 %), el informe muestra que la adopción de la AMF está aumentando para el personal interno y no informático, con un incremento de la adopción de hasta el 40 % en comparación con el 34 % en 2021. Sin embargo, la adopción generalizada de la AMF por parte de las empresas todavía no se ha convertido en la norma, ya que poco más de la mitad (56 %) la ha adoptado en sus organizaciones.

Los efectos que aún persisten de la pandemia impulsan el interés por la gestión del acceso, la AMF y el acceso a la red de confianza cero (ZTNA, por sus siglas en inglés)

En la encuesta se consultó sobre el impacto directo que la pandemia y el trabajo a distancia tuvieron en los planes de despliegue de nuevas tecnologías de seguridad de acceso. Las respuestas mostraron un aumento global de seis puntos porcentuales en los planes de despliegue de AMF independientes, frente al 31 % en 2021. La pandemia también influyó en los planes de implantación de la gestión de acceso basada en la nube, seleccionada por el 45 % de los encuestados en todo el mundo, frente al 41 % en 2021. Con estos dos aumentos se pone de manifiesto que los encuestados son cada vez más conscientes de que las amenazas provienen de todas partes, y que es necesario contar con una autenticación y una gestión adecuadas de accesos y privilegios para tener una base de seguridad correcta. El año pasado, el acceso a la red de confianza cero/perímetro definido por software (ZTNA)/(SDP) fue la primera opción, seleccionada por el 44 % de los encuestados. En 2022, el ZTNA fue la segunda opción, con un 42 %.

Francois Lasnier, vicepresidente de Soluciones de Gestión de Acceso de Thales, comenta:"En los últimos años, el trabajo a distancia y el trabajo desde cualquier lugar se han consolidado como una parte permanente del panorama de la seguridad, pero también han introducido nuevos riesgos y desafíos para la seguridad. Sin embargo, la creciente familiaridad con el trabajo a distancia ha ampliado en última instancia el conocimiento a nivel empresarial de los riesgos de seguridad del día a día de las empresas y ha reforzado tanto la confianza como la capacidad de los equipos y productos de seguridad para gestionar de forma adecuada esos riesgos y amenazas".

Garrett Bekker, analista jefe de 451 Research, comenta: "Del mismo modo que ha evolucionado el panorama de las amenazas, también lo han hecho las herramientas y los métodos para gestionarlas. Sin embargo, incluso con los instrumentos innovadores y el aumento de los niveles de confianza, los planes y enfoques de seguridad deben seguir adaptándose al entorno de amenazas en constante cambio. La transición hacia un modelo de confianza cero situaría la gestión de los accesos en un plano central en las estrategias de seguridad de las empresas, con la consiguiente dependencia de la AMF como elemento de apoyo fundamental".

Acerca del Índice de Gestión de Acceso 2022 de Thales

Conforme las organizaciones superan las medidas urgentes de los últimos dos años, se enfrentan a la seguridad de los entornos más complejos en los que operan ahora. La edición global del Índice de Gestión de Acceso 2022 de Thales analizó varios aspectos de dichos impactos en una amplia encuesta a profesionales de la seguridad y líderes ejecutivos que incluyó temas como la gestión de acceso y la seguridad de acceso, la autenticación multifactorial, el acceso a la red de confianza cero, los planes de gasto en seguridad, el trabajo a distancia y las VPN, y el ransomware. El Estudio de Gestión de Acceso 2022 de Thales se basa en los datos de una encuesta realizada a casi 2800 profesionales de la seguridad y líderes ejecutivos en más de 15 países de todo el mundo. Esta investigación se realizó como un estudio de observación y no pretende hacer afirmaciones sobre las causas.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

