Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

A medida que las organizaciones avanzan en su transformación digital y trasladan más cargas de trabajo, redes y marcos de seguridad a la nube, aumenta la presión para que las empresas desplieguen soluciones de seguridad suficientemente robustas para proteger sus redes. Gracias a una larga colaboración entre los dos líderes mundiales en ciberseguridad, Thales y Palo Alto Networks, se podrá apoyar esta migración generalizada a la nube, permitiendo a las organizaciones implementar sistemas de seguridad "Zero Trust" a escala. Por medio de tres integraciones tecnológicas, las empresas obtendrán acceso a recursos internos dentro de una arquitectura de seguridad robusta y de gran capacidad de recuperación.

Este anuncio llega en un momento en el que la transformación de la nube a nivel empresarial avanza a buen ritmo para dar soporte a un mundo laboral cada vez más híbrido. En consonancia con este cambio, resulta fundamental que las empresas protejan los entornos informáticos distribuidos que ya no tienen un perímetro de seguridad físico definido. La combinación de controles de acceso contextuales basados en la identidad y los sistemas de autenticación multifactoriales permitirán una transformación segura de la nube, al tiempo que apoyan a los trabajadores remotos, permitiendo a los empleados acceder de forma segura a cualquier recurso, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Tres integraciones clave

Dichas integraciones reducirán al mínimo la amenaza de filtración de datos por compromiso de la identidad mediante la implementación de una autenticación fuerte y adaptable en el borde de la red y asegurando flujos de trabajo de remediación automatizados en caso de un evento en el que se produzca un acceso no confiable.

Al integrar el SafeNet Trusted Access de Thales en las tecnologías Prisma® Access, GlobalProtect, ML-Powered Next Generation Firewalls y Cortex® XSOAR de Palo Alto Networks, las empresas podrán desplegar un modelo Zero Trust en un conjunto de soluciones. Así, las organizaciones podrán beneficiarse de una autenticación multifactorial segura y adaptable, de la gestión de accesos a través de las soluciones de borde, de las políticas de seguridad de la red, de la respuesta a incidentes y de la gestión de la inteligencia sobre amenazas.

"Thales se ha asociado con nosotros para acompañar a los clientes en su transformación digital, y en colaboración estamos bien preparados para ofrecer un enfoque de confianza cero con soluciones de autenticación, seguridad SOC y ZTNA. Con estas integraciones, las empresas podrán asegurar sin problemas el acceso a los entornos híbridos y en la nube, detectar actividades sospechosas en las cuentas, activar automáticamente las alertas y aplicar políticas de acceso más sólidas en tiempo real", explicó Tana Rosenblatt, vicepresidenta de Asociaciones Tecnológicas de Palo Alto Networks.

"La situación de las amenazas para las empresas evoluciona con gran rapidez, lo que provoca un aumento de la escala y la complejidad de los riesgos a los que se enfrentan muchos de nuestros clientes. A medida que las organizaciones trasladan la seguridad de su red a la nube, se hace más difícil implementar controles de seguridad integrales. Estamos encantados de poder trabajar con Palo Alto Networks y ofrecer a las organizaciones un rumbo claro hacia la seguridad "Zero Trust" basada en la identidad".

Con la aplicación y el refuerzo de la autenticación adaptativa y multifactorial en el borde de la red, y con la respuesta y la detención de los eventos de acceso no confiables en tiempo real, Thales y Palo Alto Networks garantizan a las organizaciones una transición a la nube exitosa y segura", concluyó Francois Lasnier, vicepresidente de Productos de Gestión de Acceso de Thales.

Las empresas que deseen implantar marcos de "Zero Trust" en sus redes ya pueden integrar las soluciones de seguridad de Thales y Palo Alto Networks. Para obtener más información sobre el despliegue de marcos de "Zero Trust" utilizando las soluciones de seguridad de Thales y Palo Alto Networks, únase a la sesión de la mesa redonda de la Conferencia RSA en la que se habla de "Zero Trust" centrado en la identidad con Palo Alto Networks, reservando aquí una de las plazas limitadas.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

