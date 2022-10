Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Thales anunció hoy las últimas innovaciones deCipherTrust Cloud Key Managerque ayudan a las organizaciones a abordar los requisitos de soberanía digital en las principales nubes públicas, como Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, SAP y Salesforce. Las organizaciones que utilizan estos proveedores de la nube ahora pueden aprovechar las capacidades de Bring Your Own Key (BYOK) de CipherTrust Cloud Key Manager para mejorar la seguridad de los datos y la propiedad de las claves de cifrado.

Según el Estudio de seguridad en la nube 2022 de Thales, la adopción de la multinube se está acelerando, con un 72% de todas las organizaciones encuestadas que utilizan múltiples proveedores de servicios en la nube. Además, el 52% de los encuestados en el estudio afirmaron que gestionan las claves de sus datos cifrados en la nube en la consola del proveedor de la nube.

Con la funcionalidad de BYOK, los clientes pueden centralizar la gestión de claves en todas las nubes con servicios externos de gestión de claves que garantizan una capacidad de cifrado completa y la gestión del ciclo de vida de las claves para mantener el control de los datos sensibles en varias nubes públicas.

CipherTrust Cloud Key Manager, la solución líder del sector para la gestión del ciclo de vida de las claves de cifrado en múltiples nubes, permite a los clientes migrar a la nube y gestionar tanto las claves nativas de la nube como las Bring Your Own Keys (BYOK). El servicio de Thales respalda la creciente preferencia de las empresas por mantener y controlar sus propias claves fuera de la nube en la que se almacenan sus datos sensibles, lograr el cumplimiento normativo y liberar todo el potencial de su entorno multinube.

Todd Moore, vicepresidente de productos de encriptación de Thales, expresó:"Las empresas de todos los sectores se están trasladando a la nube y migrando su información sensible en el proceso. Si bien esto presenta importantes beneficios, los profesionales de TI también tienen que lidiar con las nuevas implicaciones de seguridad de este cambio. Ayudamos a los clientes a hacer frente a los desafíos críticos en materia de gobernanza de datos, riesgo y cumplimiento de la normativa en entornos híbridos y de multinube, al tiempo que respondemos a la creciente preferencia de las empresas por centralizar, mantener y controlar sus claves de alta calidad para su uso en la nube".

Estas últimas integraciones ayudan a reforzar la confianza de los clientes con su migración a la nube, sabiendo que sus datos siempre permanecerán privados y encriptados, independientemente de la ubicación o el estado de los datos. CipherTrust Cloud Key Manager ahora es compatible con:

-- Amazon Web Services con BYOK para AWS GovCloud, BYOK para AWS China Cloud y soporte para AWS CloudHSM

-- Google Cloud con claves de cifrado gestionadas por el cliente, gestión de claves externas (HYOK) y cifrado de datos ubicuos

-- Google Workspace con cifrado por parte del cliente para Drive, Meet, Calendar y Gmail, lo que supone el primer soporte de cifrado BYOK para Gmail

-- Microsoft Azure con BYOK para Microsoft Azure GovCloud, Microsoft Azure Stack y Microsoft Azure Managed HSM

-- Microsoft Office365 con BYOK a través de Azure Key Vault

-- Oracle Cloud Infrastructure con BYOK

-- Salesforce/Sandbox con BYOK y el servicio de claves solo en caché (HYOK)

-- SAP con BYOK para el custodio de datos

CipherTrust Cloud Key Manager proporciona una solución de panel único que unifica diferentes interfaces a través de entornos híbridos y multinube presentándolos en una vista consolidada y centralizada, y ofrece, así, los siguientes beneficios clave a los clientes:

-- Suministra controles de soberanía de datos en la nube: Proporciona las herramientas necesarias a los clientes para proteger los datos en cualquier lugar y en cualquier estado, en reposo, en movimiento o en uso, lo cual aporta eficiencia operativa y mayor seguridad respecto de su despliegue en la nube.

-- Posibilita la elección del cliente en todas las nubes: Permite la migración a la nube mediante la maximización de las integraciones y los controles de datos, independientemente de la nube o la combinación de nubes utilizadas.

-- Gestiona el riesgo en un panorama de cumplimiento en evolución: Garantiza la independencia de los proveedores demostrando la evaluación de riesgos y el cumplimiento, lo cual permite la portabilidad entre nubes.

La asociación continua de Thales con múltiples plataformas de servicios en la nube ayuda a los clientes a trabajar con confianza a través de posibles desafíos, mitigando el riesgo, asegurando el cumplimiento y construyendo la resistencia operativa a través de implementaciones híbridas y multinube.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" -conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica- para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes -empresas, organizaciones y estados- en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

