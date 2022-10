Comunicado de prensa de Business Wire: Tessolve

Tessolve (www.tessolve.com), el principal proveedor de soluciones de ingeniería de la industria de los semiconductores, ha adquirido Pico2Femto Semiconductor (P2fsemi), centrado principalmente en soluciones de diseño físico.

La compra de P2fsemi consolida notablemente la oferta de diseño ASIC de Tessolve, desde RTL hasta aprobación de GDSII, con una mayor experiencia en diseño backend llave en mano. Tessolve ha sido pionera en los últimos años en varias soluciones "llave en mano", desde el diseño hasta la verificación del funcionamiento de las piezas empaquetadas, convirtiéndose así en el principal proveedor independiente de soluciones de ingeniería de semiconductores.

Con P2fsemi, los clientes pueden lograr el éxito en el silicio desde el primer paso, gracias a la pericia de sus más de 100 expertos en diseño físico especializados en nodos tecnológicos de hasta 3 nm. Sus capacidades abarcan el endurecimiento de IPs de alta velocidad y complejas, además de SOCs complejos de baja potencia desde la implementación de primer nivel hasta la firma. P2fsemi complementará y profundizará las soluciones actuales de diseño de pre-silicio de Tessolve.

Balaji Prabhakar, director general de P2fsemi, declaró: "Ambas empresas comparten una misma visión y esta fusión genera oportunidades importantes para todas las partes interesadas, los clientes y los empleados. Como parte de Tessolve, estaremos en condiciones de ofrecer soluciones de ingeniería de clase mundial a nuestra clientela internacional, ahora ampliada, y ofrecerles valor a los clientes consolidados, además de crear más talento de ingeniería con calificaciones superiores en la región".

"El equipo de P2fsemi, que tiene amplia experiencia en diseño físico en nodos de proceso avanzados, es una incorporación de primer nivel a nuestro sólido equipo de ingeniería, que ofrece soluciones de diseño de silicio de última generación. A medida que avanzamos hacia nuestra visión de convertirnos en la compañía líder en plataformas para el diseño y la producción de silicio y sistemas, seguiremos realizando inversiones clave para ser un socio de ingeniería de valor añadido para nuestros clientes. Quiero darle la bienvenida al equipo de Balaji a la familia Tessolve", expresó Srini Chinamilli, gerente general de Tessolve.

Tessolve, con su crecimiento y sus adquisiciones recientes, se ha consolidado rápidamente como un socio vital para los servicios de diseño en silicio. Tessolve pone a las personas en el centro de sus valores fundamentales y por eso sigue facilitando el éxito de sus clientes y al mismo tiempo, les ofrece a sus empleados oportunidades para superar los límites de la tecnología.

Acerca de Tessolve

Tessolve (una empresa de Hero Electronix) es el principal proveedor de soluciones y servicios de ingeniería, con más de 3.000 empleados en todo el mundo y una amplia experiencia antes y después de la fabricación del silicio. Tessolve suministra una solución integral con capacidades completas de hardware y software, que incluye sus laboratorios avanzados para realizar pruebas de silicio y sistemas.

Tessolve ofrece soluciones completas de ASIC del tipo "llave en mano" que resuelven desde el diseño hasta las piezas empaquetadas. Estamos invirtiendo activamente en las iniciativas del centro de excelencia de I+D, que abarcan 5G, mmWave, PMIC de alta potencia, HSIO, HBM/3D/Chiplets, pruebas a nivel de sistema, metodologías de verificación avanzadas y muchas otras más.

Tessolve también ofrece servicios integrales de diseño de productos en el dominio incorporado, desde el concepto hasta la fabricación, con un modelo ODM con experiencia en aplicaciones en los segmentos de la aviónica, automoción, Centro de Datos y Empresa, Industria e Internet de los objetos (IoT) e inalámbrico. Visite www.tessolve.com para saber más al respecto.

