Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, proveedor global de sistemas de soporte empresarial (BSS) para el sector de las telecomunicaciones, anuncia que proporcionará productos Digital BSS desarrollados en Microsoft Azure a los proveedores de servicios digitales. A través de esta integración, se capacitará a los proveedores de servicios para que innoven y se adapten rápidamente mientras ofrecen experiencias de primer nivel a los clientes.

A medida que la tecnología 5G y la Internet de las Cosas (IoT) reconfiguran el panorama de la industria, la infraestructura de TI de los proveedores de servicios se vuelve más ágil y nativa de la nube, junto con las aplicaciones subyacentes para apoyar las funciones de cobro, facturación y de los socios de una manera dinámica. La Digital Suite-5 de Tecnotree destinada a los consumidores y a la monetización de las empresas está concebida de forma nativa para ejecutarse en Kubernetes. Además, se adapta a la nube de Microsoft Azure para impulsar las transformaciones multiinquilino y multirregionales, lo que permite a las empresas reducir el costo total de propiedad gracias a la eliminación de importantes inversiones iniciales. Tecnotree Moments para empresas y consumidores facilita un ecosistema digital de microservicios como una extensión de la Digital-BSS-Suite-5 que convierte el ecosistema de socios preintegrados de Moments en generadores de ingresos instantáneos en sectores como: deportes, juegos, salud y bienestar, educación y otros sectores verticales. Esto permite a los proveedores de servicios de telecomunicaciones transformarse sin problemas en proveedores de servicios digitales, con la oportunidad de reforzar sus ecosistemas de TI y lanzar ofertas digitales innovadoras.

Mientras que los proveedores de nivel 1 tienen un camino claramente definido en cuanto a la migración a la nube en los próximos años, los proveedores de nivel 2 y 3 están considerando las ventajas de los sistemas basados en la nube. Al mismo tiempo, los proveedores de la nueva era y los operadores móviles virtuales (OMV) avanzan rápidamente hacia el modelo de BSS en la nube.

"Al integrar los productos de Tecnotree con Microsoft Azure, ayudamos a los proveedores de servicios a llevar nuevas prestaciones al mercado", afirma Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation. "Con esta oferta combinada, los proveedores de servicios ahora disponen de la capacidad de liberar todo el potencial de las inversiones en 5G, con la velocidad en el centro de la transformación. A medida que Tecnotree Moments para comercio "headless" B2B2X se lanza en diferentes mercados de todo el mundo como una extensión de nuestra oferta Digital, el cambio redefinirá el futuro de los negocios digitales".

Rick Lievano, director de tecnología WW Telecom de Microsoft afirma: "Con Digital Suite 5 de Tecnotree en la nube de Microsoft Azure, la compañía ayuda a que los proveedores de servicios lleven a cabo la transformación digital. Al combinar la gran experiencia de Tecnotree en el tema y las capacidades de software de Microsoft, ayudamos a los proveedores de servicios a crear mejores experiencias de usuario y a abrir nuevos flujos de ingresos para el ecosistema de las telecomunicaciones".

Acerca de Tecnotree

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AIML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también ofrece un mercado digital multiexperiencia de Fintech y B2B2X a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la salud, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Actualmente, los productos y servicios de la plataforma digital de Tecnotree prestan servicio a más de mil millones de suscriptores en todo el mundo, en más de 70 países. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V).

