Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, proveedor mundial de soluciones de transformación digital para proveedores de servicios digitales con sede en Finlandia, anuncia que ha sido elegido ganador del "MongoDB Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year - Telco" en el evento anual MongoDB World en Nueva York.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree, declaró: "Es un orgullo para nosotros recibir este premio de MongoDB por ayudar a nuestros clientes en la transición a las nuevas tecnologías y a construir ecosistemas digitales. Con nuestra plataforma tecnológica, los clientes pueden desplegar rápidamente nuevos servicios en respuesta a la demanda del mercado. La BSS Suite 5 digital de Tecnotree facilita la transformación digital de extremo a extremo para nuestros clientes empresariales, lo que conlleva nuevas eficiencias a lo largo de las cadenas de valor. Es un honor para nosotros tener esta asociación con MongoDB. Conforme nos preparamos para otro emocionante año por delante, continuaremos trabajando estrechamente con ellos para crear soluciones a medida para nuestros consumidores".

Los premios MongoDB Partner of the Year son un reconocimiento a los proyectos y a las personas que se esfuerzan por ayudar a los clientes de telecomunicaciones de MongoDB en su transición a la nube. Estos premios celebran el uso innovador de los datos para crear aplicaciones atractivas, modernizar las heredadas y la creatividad de los profesionales que trabajan con MongoDB para ampliar los límites de la tecnología. Este año, la selección de los socios se basó en el impacto y la influencia de los clientes finales de MongoDB.

La selección de Tecnotree responde a su conjunto único de ofertas en forma de gestión de la nube, movilidad e IoT, desarrollo de aplicaciones empresariales, mantenimiento de software y ofertas en tiempo real para mejorar la experiencia del cliente, con su gama completa de productos y servicios BSS Suite. Tecnotree centra sus objetivos en la construcción de ecosistemas digitales proporcionando a las empresas una variedad de soluciones que les ayudan en el proceso de transformación digital, utilizando MongoDB como tecnología subyacente.

"En MongoDB, los socios son fundamentales para nuestra capacidad de atender a nuestros clientes. En los últimos dos años hemos vivido una época extraordinariamente difícil, con cambios generalizados que han afectado al mundo entero -y desde luego a la industria de las TI- como nunca antes. Sin embargo, este tiempo también ha hecho que los clientes y los socios se unan para resolver problemas comunes", afirmó Alan Chhabra, vicepresidente ejecutivo de Worldwide Partners de MongoDB. "En MongoDB, tomamos el compromiso de ayudar a nuestros clientes a evolucionar hacia esta nueva etapa de innovación necesaria y estamos muy agradecidos a todos los socios que ayudan a hacerlo posible. Animamos a los ganadores de este año a continuar con el legado de este concurso, que es honrar las ideas que cambian el juego. Estoy deseando ver la influencia que ejercen en la industria y en el futuro".

Acerca de Tecnotree

Tecnotree, el único proveedor de soluciones de gestión de negocios digitales para empresas proveedoras de servicios digitales, cuenta con más de 40 años de experiencia y gran conocimiento del tema. Con una capacidad de entrega y transformación probada y reconocida en todo el mundo, nuestros productos y soluciones basados en tecnología de código abierto abarcan toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para proveedores de telecomunicaciones y servicios digitales con un ecosistema de socios B2B2X preintegrado en los sectores del juego, la salud, la educación, las OTT, etc. Los productos, las plataformas y los socios de Tecnotree dan soporte a ecosistemas emergentes de más de 1000 millones de abonados en más de 70 países.

