Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, líder mundial en plataformas digitales y servicios para 5G y tecnología nativa en la nube, anuncia sus resultados financieros del cuarto trimestre y del ejercicio 2022 completo. La empresa ha superado su objetivo del año con un crecimiento del 11,5 % en ingresos y un fuerte progreso en todas las regiones.

Principales datos del ejercicio 2022:

-- Las ventas netas ascendieron a 71,6 millones de euros, con un crecimiento del 11,5 % frente al año anterior.

-- El resultado operativo de todo el año fue de 18,3 millones de euros, un 22,7 % inferior al del año anterior.

-- El resultado neto de todo el año alcanzó los 11,6 (18,3) millones de euros, un 36,7 % menos que el año anterior.

-- La cartera de pedidos registrada al cierre del ejercicio ascendía a 68,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 28,8 % frente al año anterior.

-- Las ganancias por acción fueron de 0,04 euros.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree, comentó: "Tecnotree ha asistido a un aumento de la demanda de sus productos, lo que se ha traducido en otra cartera de pedidos de nivel récord. Seguimos recibiendo grandes pedidos de importantes operadores de primer nivel para nuestra Digital BSS Suite 5, lo que requiere asumir inversiones para entregar estos pedidos rápidamente. Esta situación garantiza ingresos recurrentes a largo plazo de estos nuevos clientes. Además, como empresa de productos, hemos experimentado un crecimiento del 32 % en nuestros ingresos por licencias, lo que demuestra una fuerte confianza en Tecnotree y ofrece referencias creíbles a nuestros clientes potenciales. Como registramos un aumento del 7 % en los ingresos recurrentes en comparación con el mismo período del año pasado, se valida la estabilidad de nuestra plataforma y nuestra capacidad para ofrecer con celeridad nuestra pila digital a múltiples clientes de forma simultánea".

Más adelante comentó: "Este año, Tecnotree ha marcado la pauta en algunos aspectos, al ser la primera empresa no perteneciente al sector de las telecomunicaciones del mundo en recibir el reconocimiento de TM Forum por la implementación de Open API del mundo real, lo que garantiza integraciones rápidas y ágiles para acelerar el crecimiento empresarial y el avance en nuestros ecosistemas de socios en la era 5G y Cloud. Con la adquisición de la galardonada plataforma CognitiveScale, reconocida por Forrester, Tecnotree se ha asegurado 108 patentes concedidas para la ingeniería de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AIML). De este modo, Tecnotree se convierte en líder del mercado en este espacio para ayudar a humanizar aún más las experiencias digitales con inteligencia basada en datos para sus clientes de todo el mundo. Cabe destacar que Tecnotree ha sido reconocida por Gartner por la Gestión de la experiencia del cliente y la Gestión de la monetización de ingresos en 2022. A su vez, Tecnotree también anunció una asociación de vía rápida de proveedor de software independiente (ISV) global con Microsoft para acelerar la transición digital a la nube con Microsoft Azure.

Quiero expresar mi agradecimiento a nuestros empleados, clientes y accionistas por su confianza y apoyo constantes, y espero aprovechar al máximo este impulso conforme nos adentramos en el nuevo año".

Otros hitos y logros empresariales significativos del año:

-- Tecnotree adquirió la galardonada plataforma AIML de CognitiveScale, con 108 patentes concedidas en Estados Unidos. La finalidad es mejorar aún más la experiencia total del cliente basada en la inteligencia artificial de Tecnotree y crear nuevas posibilidades en Norteamérica.

-- La empresa anunció el lanzamiento simultáneo de la producción de su suite Digital BSS en toda Europa, Oriente Medio y África para algunos de los mayores operadores, con más de 100 millones de abonados.

-- Tecnotree anunció su asociación con MTN Nigeria en una nueva iniciativa- Metamorphose Powered by Tecnotree. MTN Metamorphose es un programa de transformación destinado a mejorar la presencia digital de la empresa para los consumidores y las empresas habilitadas por la suite digital de Tecnotree.

-- Recibió el reconocimiento de Gartner® como proveedor representativo en la guía de mercado para "Soluciones de gestión de ingresos y monetización de proveedores de servicios de telecomunicaciones". Las motivaciones para este reconocimiento fueron las inversiones clave de Tecnotree en las áreas de ecosistema B2B2X basado en la nube a través de Moments, sus ofertas SaaS compatibles con las tres grandes nubes (Azure, AWS, GCP) y su crecimiento en tecnología financiera a través de la plataforma Diwa.

-- Tecnotree ha recibido varios premios, entre ellos el "Change-maker of the year" de la Fundación de la Bolsa de Helsinki y el "Telco Partner of the Year" de MongoDB en la categoría de proveedores de software independientes.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AI/ML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree ofrece además un mercado digital de tecnología financiera y B2B2X multiexperiencia a su base de abonados a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la sanidad, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Contacto

Padma Ravichander, Directora ejecutiva Correo electrónico: marketing@tecnotree.com

