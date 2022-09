Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, socio líder mundial en transformación digital para el sector de las telecomunicaciones, es la primera empresa no perteneciente al sector de las TIC en recibir la certificación de implantación de API abiertas en el mundo real en el cuadro principal de TM Forum Open API Conformance. Las certificaciones, efectuadas conjuntamente con MTN en operaciones en vivo dentro del entorno de MTN, demostraron la exitosa implantación de las API abiertas en productos comerciales y despliegues en la práctica real. La adecuación a los estándares de la industria y a las mejores prácticas forma parte del ADN de Tecnotree y de su estrategia de transformación digital y demuestra el compromiso de la empresa con los estándares del sector, los clientes y los ecosistemas de socios. Este gran hito convierte a Tecnotree en la primera empresa de plataformas digitales entre una lista de proveedores de servicios de telecomunicaciones como Verizon, Bell y JIO, para la implantación certificada de API abiertas en el mundo real.

Tecnotree is the First Digital Platform Company in the World to be Certified for Real-World Open API Implementation by TM Forum (Photo: Business Wire)

La plataforma digital de Tecnotree, equipada con API abiertas y que utilizan una arquitectura digital abierta, permite la integración rápida y flexible que transforma los modelos de negocio y de operación de las telecomunicaciones y que va más allá de la conectividad para rentabilizar los modelos de negocio basados en la plataforma y los ecosistemas de socios en todos los ámbitos verticales.

"Felicitamos a Tecnotree porque es la primera empresa externa a las telecomunicaciones que consigue la certificación de API abiertas implantadas en el mundo real con MTN", comentó George Glass, director de tecnología de TM Forum. "Es un avance pionero por parte de un proveedor de soluciones de software y reafirma el compromiso de Tecnotree con los estándares abiertos y su inversión en la modernización de productos de próxima generación. Tecnotree es un gran defensor del trabajo de TM Forum y está demostrando el valor empresarial que tienen las API abiertas para permitir la transformación digital de sus clientes".

Monzer Ali, director de innovación tecnológica de MTN Uganda, comentó: "MTN y Tecnotree están a la vanguardia de la adecuación a los marcos del TM Forum (TAM, SID, Open API, eTOM) en nuestro proceso de transformación digital. Tecnotree Digital BSS Suite es la arquitectura basada en componentes de TMF ODA y está totalmente preparada para la nube, con una capacidad de orquestación de microservicios que nos permite proporcionar no solo servicios de conectividad a nuestros suscriptores, sino también servicios digitales de industrias adyacentes. Todo ello nos ayuda realmente a rentabilizar el poder de la tecnología 5G".

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation, señaló: "Este reconocimiento es el testimonio real de nuestra trayectoria como pioneros en la certificación de la API abierta del TM Forum. La conformidad y la certificación de las API abiertas en el mundo real para Tecnotree es nuestro compromiso con el cliente para ayudarle a desarrollar y monetizar el poder de la 5G con una gama de productos y servicios digitales. Estas soluciones pueden ofrecerse a sus clientes, con una conectividad, velocidad, agilidad e interoperabilidad impecables, en nuestra plataforma Tecnotree Digital BSS. Nuestra plataforma permite además a los operadores asociarse con los mejores integrantes del ecosistema de la industria para rentabilizar las ofertas B2B y B2B2X "no-telco" gracias al aprovechamiento de la 5G para nuevas multiexperiencias digitales".

El paquete de interfases TM Forum Open API fue desarrollado en colaboración para impulsar la agilidad de las TI y la transformación digital de los negocios. La certificación reconoce el nivel de adecuación de sus soluciones industriales, procesos de negocio o API abiertas a los estándares del sector. Permiten desbloquear una serie de oportunidades de crecimiento al proporcionar exposición a nuevos productos y servicios, al tiempo que reducen el costo y el tiempo de comercialización. Un gran número de operadores y proveedores globales importantes utilizan la conformidad de las API abiertas del TM Forum, y las API se implantan en todo el mundo.

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AIML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también ofrece un mercado digital multiexperiencia de Fintech y B2B2X a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la salud, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Actualmente, los productos y servicios de la plataforma digital de Tecnotree prestan servicio a más de mil millones de suscriptores en todo el mundo, en más de 70 países. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V).

