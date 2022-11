Comunicado de prensa de Business Wire: Techstars

Techstars, una empresa de inversión global que proporciona acceso al capital, a la tutoría individualizada y a la programación personalizada para emprendedores en fase inicial, relanza hoy la Guía de regalos de Techstars, que presenta productos y servicios de fundadores actuales y antiguos alumnos de todo el mundo. Los compradores pueden examinar y adquirir más de 100 productos y servicios de empresas en fase inicial y más.

The Techstars Gift Guide showcases more than 100 products and services from Techstars founders (Photo: Business Wire)

El catálogo en línea de Techstars para hacer regalos incluye categorías como ropa y estilo de vida, educación, alimentos y bebidas, mascotas, hogar y actividades al aire libre, salud y fitness, junto con juguetes y juegos. Cada listado incluye un breve perfil de la empresa y su afiliación al programa global de aceleración de Techstars. Hay una empresa de Techstars que tiene un regalo para todos los que están en su lista de compras navideñas, desde el apoyo tecnológico y las clases para adultos mayores de Candoo Tech hasta la potenciación de los niños con habilidades STEAM en un juego interactivo de Unruly Splats.

"Comprar regalos navideños de pequeñas empresas es algo a lo que mucha gente aspira a hacer, pero encontrar los regalos adecuados puede ser un reto, ya que requiere una búsqueda e investigación interminables sobre las empresas que venden los productos", afirma Matthew Grossman, director de marca y comunicaciones de Techstars. "La Guía de regalos de Techstars es una ventanilla única que elimina el reto del proceso y, al mismo tiempo, apoya a los empresarios con talento y exhibe sus productos y servicios a los consumidores de todo el mundo".

"La red Techstars es poderosa en muchos sentidos y me entusiasma colaborar una vez más con el equipo de Techstars para poner mis productos frente a más mujeres", afirma Mitchella Gilbert, CEO de Oya Femtech Apparel. "Como mujer de color, esta es una oportunidad increíble que permitirá a los fundadores como yo mostrar nuestras creaciones a una gran audiencia y demostrar cuánto puede crecer una empresa de Techstars".

Gilbert participó en Techstars Sports Accelerator Powered by Indy, clase 2022. Oya Femtech vende ropa de alto rendimiento diseñada científicamente para la salud y el confort femeninos.

Paperstack, una empresa de la cartera de Techstars de 2021 que participó en el programa Equitech Accelerator, apoya a los comerciantes electrónicos con los conocimientos financieros sobre el capital circulante que necesitan para hacer crecer sus negocios. Ellos también han preparado su propio comercio electrónico centrado en la guía de regalos navideños. Este catálogo de productos único presenta las mejores ofertas de sus clientes, así como códigos de descuento. Muchas de las más de 100 marcas de comercio electrónico son también empresas de antiguos alumnos de Techstars.

Acerca de Techstars

La red mundial Techstars ayuda a los emprendedores a triunfar. Fundada en 2006, Techstars nació con tres ideas simples: los emprendedores crean un futuro mejor para todos, la colaboración impulsa la innovación y las grandes ideas surgen de cualquier parte. Nuestra misión es permitir que todos los habitantes del planeta contribuyan al éxito de los emprendedores y se beneficien de él. Además de poner en marcha programas de aceleración y gestionar fondos de capital riesgo, conectamos startups, inversores, empresas y ciudades para ayudar a construir comunidades de startups prósperas. Techstars ha invertido en más de 3100 empresas con una capitalización bursátil combinada de más de 140 000 millones de dólares. www.techstars.com

