Comunicado de prensa de Business Wire: Technology Innovation Institute

El Instituto de Innovación Tecnológica (Technology Innovation Institute, TII), el pilar de la investigación aplicada del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (Advanced Technology Research Council, ATRC) de Abu Dabi, anunció hoy que su Centro de Investigación de Energía Dirigida (Directed Energy Research Center, DERC) ha lanzado una instalación de última generación en el Parque Industrial Tawazun (Tawazun Industrial Park, TIP), un centro regional para empresas estratégicas en el sector de la seguridad y la protección que ofrece una infraestructura empresarial de clase mundial.

La instalación comprende siete talleres distintos y cinco laboratorios especializados. Cada uno atiende a un dominio de investigación específico de talleres mecánicos y electrónicos, área de prueba de prototipos, devanado de bobinas, llenado de armaduras, pruebas dieléctricas y laboratorio de prototipos acústicos. Los laboratorios son Laboratorio de potencia de pulso (Pulse Power Lab), Cámara semianecoica (Semi-Anechoic Chamber), Cámara de la tempestad (Tempest Chamber), Laboratorio acústico (Acoustic Lab) y Laboratorio de desarrollo láser (Laser Development Lab).

La instalación alberga tres laboratorios de investigación móviles que se pueden usar junto con los laboratorios principales o se pueden implementar en el campo para realizar pruebas al aire libre, incluidos dos laboratorios móviles electromagnéticos (Electromagnetic Mobile Labs) y un laboratorio láser móvil (Mobile Laser Lab). Las aplicaciones en las que DERC se enfoca incluyen pruebas electromagnéticas de alta potencia(High-Power ElectroMagnetics, HPEM) y compatibilidad electromagnética (Electromagnetic Compatibility, EMC). DERC también lleva a cabo investigaciones innovadoras en el dominio HPEM y energía pulsada (Pulsed Power), junto con pruebas de precalificación para múltiples industrias en la región.

Por primera vez en el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), las instalaciones de DERC realizan pruebas de radiofrecuencialíderes en la industria para fabricar y caracterizar dispositivos de estado sólido de alta potencia. La instalación también lleva a cabo experimentos acústicos altamente sensibles que requieren un alto grado de aislamiento del sonido y las vibraciones ambientales, lo que respalda el desarrollo y la caracterización de transmisores y sensores acústicos inusuales.

El entorno controlado de los laboratorios identifica fuentes de sonido involuntarias en sistemas electrónicos complejos que pueden provocar fugas en los canales laterales. Las herramientas de análisis de vibraciones ópticas desarrolladas a la medida por DERC pueden examinar el comportamiento del sistema mecánico en una amplia gama de frecuencias.

Además, el Centro también ha introducido prototipos innovadores de Electrónica y acústica de señales (Signal Electronics & Acoustics, SEA)para facilitar el desarrollo local de soluciones avanzadas como dispositivos acústicos y de RF de densidad pequeña/alta. La instalación puede realizar soldaduras, ensamblajes mecánicos complejos y pruebas mientras avanza en la creación de prototipos en la impresión 3D.

El laboratorio de láser móvil de DERC es el primero de su tipo en la región en realizar experimentos con láser al aire libre para explorar la propagación de un láser de alta potencia y estudiar el efecto en los objetivos a distancia en el entorno árido del Golfo. Emitiendo un láser continuo de varios kW, el laboratorio está equipado con un telescopio montado en un dispositivo de giro e inclinación, que enfoca un haz a una distancia que oscila entre los 200 y los 2000 metros. Conectado a un generador eléctrico, el laboratorio móvil está diseñado para ser utilizado de forma autónoma al aire libre bajo temperaturas extremas de hasta 50 C.

Al comentar sobre las nuevas instalaciones, el Dr. Ray O. Johnson, director ejecutivo del Instituto de Innovación Tecnológica (TII) y director ejecutivo interino de ASPIRE, dijo: "En TII, estamos comprometidos con atraer talento global a nuestros centros de investigación. Dada esta prioridad, estamos orgullosos de ser testigos del logro fenomenal de DERC con esta instalación. Estos centros innovadores atraen a un número creciente de investigadores, así como a clientes deseosos de beneficiarse de las capacidades de prueba en diversos sectores".

El Dr. Chaouki Kasmi, investigador jefe del Centro de Investigación de Energía Dirigida (Directed Energy Research Center, DERC), dijo: "Estamos entusiasmados por finalmente presenciar el lanzamiento y las capacidades de vanguardia de esta nueva instalación que nos ofrecerá una ventaja distintiva al tiempo que le dará a los Emiratos Árabes Unidos la autonomía que tanto necesita cuando se trata de garantizar pruebas exhaustivas y establecer una cadena de suministro confiable".

El logro del Centro en reunir múltiples capacidades básicas bajo un mismo techo brinda oportunidades para llevar las pruebas de HPEM a mayores alturas al tiempo que permite la prueba de láseres de alta potencia en entornos compactos.

