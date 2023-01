Comunicado de prensa de Business Wire: Tech Mahindra

Tech Mahindra, proveedor líder de servicios y soluciones de transformación digital, consultoría y reingeniería empresarial, anuncia la apertura de su centro de ingeniería y servicios para Google Cloud en Guadalajara, México. El centro estará dedicado a soluciones centradas en Google Cloud que permiten a los clientes modernizar la infraestructura y gestionar cargas de trabajo con aceleradores diferenciados, tecnologías nativas de la nube y de código abierto.

Esta asociación aprovechará la experiencia de ambas organizaciones en dominios como, entre otros, Google Cloud Platform en Anthos, datos y análisis, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (AA). El centro permitirá a los clientes de toda América acelerar la adopción de la nube apoyándose en cientos de ingenieros certificados en Google Cloud. Se centrará en la construcción de un escenario eficiente de soluciones para ofrecer una transformación digital sólida a los clientes en las principales áreas verticales, incluido el comercio minorista.

Sudhir Nair, director de entrega de valor y responsable global de negocios de infraestructura y nube, Tech Mahindra, declaró: "El ecosistema tecnológico de Guadalajara está en auge y es donde se forma la mayoría de los ingenieros de TI en México. Por lo tanto, es el sitio ideal para que abramos nuestro innovador centro de ingeniería y servicios para Google Cloud en la región. El nuevo centro es un paso estratégico en nuestra asociación con Google, ya que permitirá a nuestros clientes acelerar aún más su proceso de transformación digital con una migración más rápida y resultados empresariales optimizados.Como parte del marco CLOUDNXT.NOW?de Tech Mahindra, estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes una infraestructura de TI moderna que los prepare para el futuro y les permita adoptar un enfoque que priorice el negocio".

Juntos, Tech Mahindra y Google Cloud trabajarán para ayudar a los clientes a avanzar en su transformación digital a través de soluciones que abarquen la migración de la carga de trabajo a Google Cloud. La finalidad de esto es aumentar la velocidad y la escala, y modernizar los sistemas centrales con las ofertas de G-Suite. El centro de ingeniería y servicios también ayudará a los clientes a agilizar el ritmo de los negocios digitales con la gestión del ciclo completo de la interfaz de programación de aplicaciones. Además, con la modernización de la red, el centro generará una cartera de soluciones 5G/Edge con Google Cloud Global Distributed Edge Computing, así como Network AI and Automation.

Víctor Morales, vicepresidente de asociaciones globales de integradores de sistemas, Google Cloud,comentó: "Nos enorgullece trabajar en colaboración con Tech Mahindra y ayudar a que más clientes tengan acceso a las tecnologías y la experiencia necesarias para simplificar su migración a la nube y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento conforme realizan su transformación digital de cara al futuro".

El centro de ingeniería y servicios dará soporte a los colaboradores de Tech Mahindra para conseguir la certificación Google Cloud. Además, se centrará en promover a los arquitectos profesionales certificados en Google Cloud, DevOps, ingenieros de datos, redes y seguridad, así como a los ingenieros habilitados para SAP on Cloud, Anthos y CCAI en la región. La asociación se enmarca en el proyecto NXT.NOWTM de Tech Mahindra, cuyo objetivo es mejorar la "Human Centric Experience" (experiencia centrada en el ser humano), con especial atención a la inversión en tecnologías y soluciones emergentes que permitan la transformación digital y satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes.

Conéctese con nosotros en www.techmahindra.com || Nuestros canales en redes sociales Facebook Twitter LinkedIn YouTube

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230109005943/es/

Contacto

Para más información acerca de Tech Mahindra, comunicarse con: Abhilasha Gupta, Comunicación corporativa global y Asuntos públicos Correo electrónico: Abhilasha.Gupta@TechMahindra.commedia.relations@techmahindra.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.