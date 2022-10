Comunicado de prensa de Business Wire: TC Investment Partners

TC Investment Partners, gestor institucional de inversión alternativas, a través de su firma TC Latin America Partners, expande su operación a República Dominicana para invertir en activos inmobiliarios en el país.

Equipo corporativo de TC Latin America Partners en República Dominicana. (Foto: Business Wire)

La filial operará bajo el nombre TC Latin America Partners Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (TC AFI) y estará liderada por Luis A. Santana, socio de TC Investment Partners, quien tiene una amplia trayectoria en la gestión de fondos de inversión en Latinoamércia y EE.UU. TC AFI contará con un equipo regional y multidisciplinario que le permitirá operar bajo los más altos estandares de calidad en la industria.

Desde 2012, TC Latin America Partners ha invertido US$730 milones en Colombia, Perú, México y Chile; la firma se destaca por su estrategica de inversión temática, enfocada en la gestión del riesgo y la preservación del capital.

"Estamos muy entusiasmados por el lanzamiento de TC AFI en Dominicana, que busca canalizar el capital institucional del país hacia un sector de la economía que consideramos como motor de desarrollo. Además, creemos que nuestra estratégia temática nos otorgará una ventaja competitiva en el mercado local" aseguró Gregorio Schneider, co-fundador de TC Investment Partners.

TC AFI obtuvo la licencia de operación por parte de la SMV de República Dominicana en junio; su estrategia de inversión se enfocará principalmente en el desarrollo de vivienda de interés social, activos industriales, salud e infraestructura digital.

"Nuestra intención es replicar algunas de las estrategias en las que hemos sido exitosos en otros países de Latinoamérica; en el sector de vivienda de interés social, por ejemplo, hemos invertio US$125 millones en 17 proyectos que han generado vivienda digna a unas 32,700 familias en la región. Además algunos de nuestros proyectos han obtenido la certificación EDGE al desarrollo sostenible, estándar que buscaremos implementar en el portafolio administrado por TC AFI", complementó Luis A. Santana.

SOBRE TC LATIN AMERICA PARTNERS:

Administrador institucional de fondos inmobiliarios enfocado en la adquisición y desarrollo de activos comerciales, industriales, residenciales, del sector salud e infraestructura digital en América Latina. La firma fue fundada en 2012, está registrada como asesor de inversiones ante la SEC en los Estados Unidos y tiene oficinas en Nueva York, Bogotá, Lima, Ciudad de México y Santo Domingo.

Contacto

Jeimy De Los Santos Contenido@labya.com LABYA | Consultoría Estratégica

