Comunicado de prensa de Business Wire: Taulia

Taulia, proveedor líder de soluciones de gestión del capital circulante, anuncia que ha realizado importantes actualizaciones de su Planificador de escenarios de cuentas por pagar, que es una herramienta diseñada para proporcionar a los clientes de Taulia una mejor visibilidad de la liquidez y de cómo podría cambiar su posición de capital circulante con el tiempo.

La actualización incorpora una serie de indicadores macroeconómicos adicionales que rastrean diversos vectores en todo el mundo, como la inflación, el PIB y la facilidad para hacer negocios. Con esta actualización, el modelo se comportará de forma más dinámica, proporcionará a los clientes de Taulia una información más contextualizada y facilitará un mayor fortalecimiento de las cadenas de suministro durante los períodos de inestabilidad económica.

Danielle Weinblatt, directora de producto de Taulia, comenta:"Se trata de una importante actualización que demuestra nuestro continuo compromiso por ofrecer al cliente una mayor visibilidad y una perspectiva más profunda. Creemos que estas soluciones tendrán un impacto inmediato en la forma en que las empresas pueden manejarse por el actual entorno inflacionario. A través de estas actualizaciones queremos asegurarnos de que podemos proporcionar a nuestros clientes la tecnología que les permita responder a las necesidades de sus clientes y proveedores".

Taulia es un proveedor de soluciones de tecnología financiera para la gestión del capital circulante con sede en San Francisco, California. Taulia ayuda a las empresas a acceder al valor vinculado a sus cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inventario. Una red de más de dos millones de empresas utiliza la plataforma de Taulia para determinar cuándo quieren pagar y recibir pagos. Taulia permite que sus clientes ejecuten sus estrategias de capital circulante, apoyen a sus proveedores con el pago anticipado y contribuyan a crear cadenas de suministro sostenibles. Taulia procesa más de 500 000 millones de dólares cada año y cuenta con la confianza de las mayores empresas del mundo, como Airbus, AstraZeneca y Nissan. En marzo de 2022, Taulia pasó a formar parte de SAP. Taulia opera como una empresa independiente con su propia marca en el Grupo SAP.

