Comunicado de prensa de Business Wire: Taulia

Los responsables de las decisiones financieras de todas las regiones están invirtiendo en automatización (37%) y en tecnología de la cadena de suministro (37%), en respuesta a la inflación y a la preocupación persistente por una recesión, según un nuevo estudio de Taulia, el proveedor de soluciones de gestión del capital circulante.

La encuesta, que abarcó a más de 500 directivos encargados de las decisiones financieras en EE.UU., Reino Unido, Alemania y Singapur, reveló que las empresas de Singapur y EE.UU. son más propensas a invertir en tecnología e infraestructuras que a adoptar medidas para reducir los costos, como por ejemplo, buscar proveedores más baratos, reducir los gastos de personal y trabajar de forma más eficiente con las materias primas y la energía, en el marco de una incertidumbre económica instalada.

Los responsables de las decisiones en EE.UU. afirmaron que le están dando prioridad a la inversión en automatización (43%) y en tecnología de gestión de la cadena de suministro (41%) frente al recorte de los costos (41%). Los responsables financieros de Singapur son más propensos a invertir en tecnología de gestión de la cadena de suministro (46%) y automatización (44%) que a reducir los costos (37%).

Cedric Bru, gerente general de Taulia, señaló:"La política monetaria contractiva para combatir la inflación generó temores de recesión en muchas regiones. Si bien se están produciendo despidos, sobre todo en algunos sectores, es alentador ver que las empresas tratan de encontrar otras alternativas al recorte extremo de costos que ha caracterizado las recesiones del pasado. También estamos observando una fuerte tendencia a la inversión, ya que los líderes empresariales buscan infundir la capacidad de adaptación y encontrar formas creativas de seguir haciendo negocios frente a la adversidad".

"Esta información es un recurso inestimable para las empresas que apunta a reorganizar sus cadenas de suministro y replantearse sus acuerdos financieros para adaptarse a un entorno empresarial en rápida evolución en el que las prioridades son muy diferentes a las de hace unos meses".

Investigación realizada por Opinium en la que se encuestó a 550 responsables de las decisiones financieras en el Reino Unido, EE. UU., Alemania y Singapur en empresas con ingresos anuales superiores a USD 750 millones entre el 10 y el 24 de octubre de 2022.

Taulia es un proveedor de soluciones de tecnología financiera para la gestión del capital circulante con sede en San Francisco, California. En marzo de 2022, Taulia pasó a formar parte de SAP.

