Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anuncia que ADVANCE-1, el ensayo clínico de fase 3, aleatorizado, controlado con placebo y con doble enmascaramiento, que evalúa HYQVIA® [perfusión de inmunoglobulina al 10 % (humana) con hialuronidasa humana recombinante] para el tratamiento de mantenimiento de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC), ha alcanzado su criterio de valoración principal. Los datos iniciales muestran que HYQVIA redujo la recaída de la discapacidad y el deterioro neuromuscular cuando se utilizó como terapia de mantenimiento para la PDIC, lo que respalda su potencial como solución de inmunoglobulina subcutánea facilitada (SISCf) que podría permitir la perfusión mensual para muchos pacientes con PDIC. Los análisis de ADVANCE-1 están en curso, y la empresa tiene previsto divulgar datos adicionales en un próximo foro médico.

El ensayo clínico fundamental ADVANCE-1 evaluó la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de HYQVIA en 132 pacientes adultos con PDIC que habían recibido una dosis estable de inmunoglobulina intravenosa (IGIV) durante al menos tres meses antes de la perfusión. El análisis del criterio de valoración principal muestra que HYQVIA, cuando se administra en la misma dosis y en el mismo intervalo de dosificación que la IGIV anterior del paciente, redujo las recaídas de la PDIC en comparación con el placebo [9,7 % frente a 31,4 %, respectivamente; valor p = 0,0045], según la medición de la Causa y Tratamiento de la Neuropatía Inflamatoria (INCAT, por sus siglas en inglés). La mayoría de los pacientes del estudio recibieron HYQVIA en un régimen de dosificación de cuatro semanas.

"Si bien la eficacia y la seguridad de la terapia con inmunoglobulina intravenosa en la PDIC están bien establecidas1, hay una carga sustancial asociada a la administración crónica de terapias para pacientes con PDIC", explicó Kristina Allikmets, directora de Investigación y Desarrollo de la Unidad de Negocio de Terapias Derivadas del Plasma de Takeda. "Existe una importante necesidad de un tratamiento eficaz y que pueda administrarse mensualmente en casa o en el hospital con un número reducido de sitios de perfusión, así como una duración y frecuencia de administración reducidas. Nos hemos comprometido a llevar esta terapia a las personas con PDIC lo antes posible".

La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica es una enfermedad autoinmune rara y crónica que afecta al sistema nervioso periférico.2,3 Esta enfermedad provoca una debilidad simétrica progresiva y una alteración de la función sensorial en brazos y piernas.2 El tratamiento con inmunoglobulinas se ha convertido en el estándar de atención para los pacientes con PDIC debido a su efecto antiinflamatorio e inmunomodulador amplio y multifacético.4,5,6

En los análisis iniciales del estudio ADVANCE-1, HYQVIA mostró un perfil de seguridad favorable, lo que respalda su uso como tratamiento de mantenimiento de la PDIC. De los 62 pacientes tratados con HYQVIA, la mayoría de las reacciones adversas relacionadas con el tratamiento fueron leves o moderadas. No se notificaron nuevos riesgos de seguridad con HYQVIA. El perfil de seguridad de HYQVIA en la PDIC se verá respaldado por los datos del ensayo clínico ADVANCE-3 en curso, el estudio de extensión más largo de su clase, con hasta seis años de datos de seguimiento de algunos participantes.7

Una vez que tenga el análisis completo de los datos, Takeda tiene la intención de presentar solicitudes para HYQVIA a las autoridades reglamentarias de los Estados Unidos y la Unión Europea en el año fiscal 2022.

Acerca del Programa clínico ADVANCE

ADVANCE-1 fue un estudio de fase 3, multicéntrico, controlado con placebo y con doble enmascaramiento para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de HYQVIA® [perfusión de inmunoglobulina al 10 % (humana) con hialuronidasa humana recombinante] como terapia de mantenimiento para prevenir las recaídas en la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC). En el estudio global se incluyeron 132 adultos con un diagnóstico confirmado de PDIC y que habían permanecido en un régimen de dosificación estable de terapia con inmunoglobulina intravenosa (IGIV) durante al menos tres meses antes de la selección.

El criterio de valoración principal del ensayo clínico fue la proporción de sujetos que experimentaron un empeoramiento de la discapacidad funcional, definida como un aumento de ?1 punto en relación con la puntuación inicial antes del tratamiento subcutáneo (SC) en dos puntuaciones consecutivas ajustadas de discapacidad de la Causa y Tratamiento de la Neuropatía Inflamatoria (INCAT). Algunos de los criterios de valoración secundarios fueron el tiempo hasta la recaída, el efecto en las actividades de la vida diaria (AVD), la seguridad y la tolerabilidad. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir HYQVIA o placebo en la misma dosis y con la misma frecuencia de perfusión que su tratamiento anterior con IGIV (cada dos, tres o cuatro semanas) durante seis meses o hasta la recaída. A los pacientes que recayeron se les ofreció un tratamiento de IGIV con Gammagard Liquid®(Kiovig®) durante un período de seis meses como parte del grupo de rescate abierto del estudio (ADVANCE-2). A los que no tuvieron recaídas se les ofreció continuar el tratamiento con HYQVIA como parte de ADVANCE-3, un ensayo clínico de extensión abierto para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad a largo plazo de HYQVIA en los participantes con PDIC que completaron ADVANCE-1.

Puede encontrar más información sobre el ensayo clínico ADVANCE-1 en ClinicalTrials.gov con el identificador del estudio NCT02549170.

Acerca de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC)

La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC) es una enfermedad crónica, adquirida y mediada por el sistema inmunitario que afecta al sistema nervioso periférico y que se caracteriza por una debilidad progresiva y simétrica en músculos distales y proximales de las extremidades, así como por un deterioro de la función sensorial en las mismas.2 Se trata de una enfermedad rara, debilitante y de progresión lenta o con recaídas,8 que tiene una prevalencia de entre 0,67 y 10,3 casos por cada 100 000 personas en todo el mundo.9 Los síntomas primarios de la PDIC son de progresión lenta, lo que contribuye a retrasar el diagnóstico preciso desde meses hasta años.2,10

Acerca de HYQVIA®

HYQVIA® [perfusión de inmunoglobulina al 10 % (humana) con hialuronidasa humana recombinante] es un medicamento líquido que contiene hialuronidasa humana recombinante e inmunoglobulinas (Ig) y está aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento de pacientes adultos con inmunodeficiencia primaria (IP). También está aprobado en la Unión Europea como terapia de sustitución en adultos, niños y adolescentes con IP y con inmunodeficiencia secundaria (IDS) que padecen infecciones graves o recurrentes, ineficacia de un tratamiento antimicrobiano y una insuficiencia probada de anticuerpos específicos (IPAE) o un nivel sérico de IgG <4 g/l. HYQVIA se administra mediante perfusión bajo la piel, en el tejido graso subcutáneo. HYQVIA contiene inmunoglobulinas extraídas del plasma humano. Las inmunoglobulinas son anticuerpos que mantienen el sistema inmunitario del organismo. El componente de hialuronidasa de HYQVIA ayuda a que una mayor cantidad de Ig sea absorbida por el organismo. HYQVIA se administra en perfusión hasta una vez al mes (cada tres o cuatro semanas). Para más información sobre HYQVIA, visite HyQvia.com.

Indicaciones y limitaciones de uso en EE. UU.

HYQVIA está indicada para el tratamiento de la inmunodeficiencia primaria (IP) en adultos. HYQVIA se utiliza exclusivamente por vía subcutánea. La seguridad y la eficacia del uso crónico de la hialuronidasa humana recombinante de HYQVIA no se han establecido en otras afecciones que no sean la IP.

Información importante de seguridad en EE. UU.

Advertencia: Trombosis

-- Los productos de inmunoglobulina (IG), incluido HYQVIA, pueden provocar trombosis. Los factores de riesgo pueden ser la edad avanzada, la inmovilización prolongada, los trastornos de hipercoagulabilidad, los antecedentes de trombosis venosa o arterial, el uso de estrógenos, los catéteres vasculares permanentes, la hiperviscosidad y los factores de riesgo cardiovascular. La trombosis puede producirse en ausencia de factores de riesgo conocidos.

-- Para los pacientes con riesgo de trombosis, administrar HYQVIA con la mínima dosis y velocidad de perfusión posible. Antes de la administración, asegurar la hidratación adecuada de los pacientes.

-- Controlar los signos y síntomas de trombosis y evaluar la viscosidad de la sangre en pacientes con riesgo de hiperviscosidad.

Contraindicaciones

-- Antecedentes de reacciones anafilácticas o de hipersensibilidad sistémica grave a la IG humana

-- Pacientes con deficiencia de IgA con anticuerpos contra la IgA y antecedentes de hipersensibilidad a la IG humana

-- Hipersensibilidad sistémica conocida a la hialuronidasa, incluida la hialuronidasa humana recombinante de HYQVIA

-- Hipersensibilidad sistémica conocida a la albúmina humana (en la solución de hialuronidasa)

Advertencias y precauciones

-- Hipersensibilidad: Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad graves, incluso en pacientes que han tolerado un tratamiento previo con IG humana. Si se produce una reacción de hipersensibilidad, suspender inmediatamente la perfusión e instaurar el tratamiento adecuado. Los pacientes con deficiencia de IgA con anticuerpos contra la IgA tienen un mayor riesgo de desarrollar reacciones de hipersensibilidad potencialmente graves, incluida la anafilaxia.

-- Trombosis: Puede producirse después del tratamiento con productos de IG y en ausencia de factores de riesgo conocidos. En pacientes de riesgo, administrar a la mínima dosis y velocidad de perfusión posible. Asegurar una hidratación adecuada antes de la administración. Controlar los signos y síntomas de trombosis y evaluar la viscosidad de la sangre en pacientes con riesgo de hiperviscosidad.

-- Inmunogenicidad de la hialuronidasa humana recombinante (rHuPH20): Pueden desarrollarse anticuerpos no neutralizantes contra el componente hialuronidasa humana recombinante. Se desconoce la importancia clínica de estos anticuerpos o si interfieren en la fertilidad en humanos.

-- Síndrome de meningitis aséptica: Se ha notificado con el uso de IG y puede darse con mayor frecuencia en mujeres. Realizar un examen neurológico completo en los pacientes que presenten signos y síntomas, para descartar otras causas de meningitis. La interrupción del tratamiento con IG ha dado lugar a una remisión sin secuelas en varios días.

-- Hemólisis: HYQVIA contiene anticuerpos del grupo sanguíneo que pueden causar una reacción antiglobulina directa positiva y hemólisis. Controlar a los pacientes en busca de signos y síntomas de hemólisis y anemia hemolítica retardada y, si están presentes, realizar las pruebas de laboratorio de confirmación adecuadas.

-- Disfunción/fallo renal: Puede producirse disfunción/fallo renal agudo, necrosis tubular aguda, nefropatía tubular proximal, nefrosis osmótica y muerte con el uso intravenoso (IV) de productos de IG, especialmente los que contienen sacarosa. Asegurarse de que los pacientes no presenten hipovolemia antes de la perfusión. En pacientes de riesgo debido a una insuficiencia renal preexistente o a una predisposición a la insuficiencia renal aguda, evaluar la función renal antes de iniciar el tratamiento y a lo largo de este, y considerar una dosificación más baja y frecuente. Si la función renal se deteriora, considerar la interrupción.

-- Propagación de una infección localizada: No perfundir HYQVIA en o alrededor de un área infectada debido al riesgo potencial de propagación de una infección localizada.

-- Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión: Puede producirse un edema pulmonar no cardiógeno con la administración de IG por vía intravenosa. Controlar a los pacientes para detectar reacciones adversas pulmonares. Si se sospecha, realizar las pruebas adecuadas para detectar la presencia de anticuerpos antineutrófilos y anti-HLA en el producto y en el suero del paciente. Puede tratarse con oxigenoterapia y soporte ventilatorio adecuado.

-- Agentes infecciosos transmisibles: Dado que HYQVIA se fabrica a partir de plasma humano, puede conllevar un riesgo de transmisión de agentes infecciosos (por ejemplo, virus u otros patógenos). No se ha asociado ningún caso de transmisión de enfermedades virales o de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) con HYQVIA.

-- Interferencia con las pruebas de laboratorio: Pueden producirse falsos resultados positivos en las pruebas serológicas y ciertas lecturas de ensayos, con la posibilidad de una interpretación errónea, como resultado de la transferencia pasiva de anticuerpos.

Interacciones adversas

Las reacciones adversas más frecuentes observadas en más del 5 % de los pacientes en los ensayos clínicos fueron: reacciones adversas locales, como dolor, eritema, edema y prurito; y reacciones adversas sistémicas, como dolor de cabeza, formación de anticuerpos contra la hialuronidasa humana recombinante (rHuPH20), fatiga, náuseas, pirexia y vómitos.

Interacciones con otros medicamentos

La transferencia pasiva de anticuerpos puede interferir de forma transitoria con las respuestas inmunitarias a las vacunas elaboradas con virus vivos atenuados (por ejemplo, sarampión, paperas, rubeola y varicela).

Para consultar la información de prescripción completa en EE. UU., visite: https://www.shirecontent.com/PI/PDFs/HYQVIA_USA_ENG.pdf

Para consultar el Resumen de las Características del Producto de la Unión Europea, visite: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/hyqvia

Acerca de Takeda

Takeda es una empresa biofarmacéutica líder mundial impulsada por I+D y basada en valores, con sede en Japón. Somos una empresa dedicada a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, orientados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. En Takeda, centramos nuestros esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencia y gastroenterología. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente de 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

