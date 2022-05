Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK)("Takeda") anuncia que presentará datos en dos de los próximos congresos científicos de esta primavera: la 58.aReunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), del 3 al 7 de junio en Chicago (Illinois), y el 30.oCongreso de la Asociación Europea de Hematología (EHA), del 9 al 12 de junio en Viena, Austria. Las investigaciones más recientes de Takeda en el campo de la oncología se centran en potenciar y mejorar la atención al paciente, al tiempo que se llevan a cabo nuevos enfoques para los pacientes con opciones de tratamiento limitadas.

Entre los datos que se presentan se incluyen los relacionados con diversos tipos de cáncer, como el linfoma, la leucemia, el mieloma múltiple y el cáncer de pulmón no microcítico, así como los primeros datos sobre las terapias en investigación que aprovechan los mecanismos innatos del sistema inmunitario.

"En los congresos médicos de esta primavera, nuestros datos son una muestra de nuestra intención de ser más astutos que el cáncer y de nuestra capacidad de trabajar en colaboración con nuestros socios para mejorar las capacidades de investigación", declaró el Dr. Christopher Arendt, director de la Unidad de Terapia Celular Oncológica y del Área Terapéutica de Takeda. "Además de compartir datos sobre terapias actualmente aprobadas, estamos deseando presentar los primeros hallazgos de nuestros programas clínicos de inmunidad innata, muchos de los cuales exploran mecanismos de acción novedosos, que creemos que tienen potencial para avanzar en el campo de la oncología y refundar los estándares actuales de atención".

Consulte la lista completa de los resúmenes patrocinados por la empresa para ASCO y EHA.

El compromiso de Takeda con la oncología

Nuestra misión principal de I+D es ofrecer nuevos medicamentos a los pacientes con cáncer de todo el mundo a través de nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y la pasión por mejorar la vida de los pacientes. Ya sea con nuestras terapias hematológicas, nuestra sólida cartera de productos o los medicamentos para tumores sólidos, nuestro objetivo es seguir siendo innovadores y competitivos para ofrecer a los pacientes los tratamientos que necesitan. Para más información, visite www.takedaoncology.com.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es una empresa biofarmacéutica líder mundial impulsada por I+D y basada en valores, con sede en Japón. Somos una empresa dedicada a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, orientados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. En Takeda, centramos nuestros esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencia y gastroenterología. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente de 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220531005143/es/

Contacto

Prensa de Japón Ryoko Matsumoto ryoko.matsumoto@takeda.com +81 (0) 3-3278-3414

Prensa estadounidense e internacional sobre oncología Lauren Padovan lauren.padovan@takeda.com +1 (215) 859-2605

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.