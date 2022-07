Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") (TOKYO:4502/NYSE:TAK) anunció hoy que ha presentado su Informe de Gobierno Corporativo en la Bolsa de Valores de Tokio (Tokyo Stock Exchange, TSE) de acuerdo con las regulaciones* para las empresas que cotizan en TSE. Se puede acceder al Informe en el sitio web de Takeda en: https://www.takeda.com/who-we-are/corporate-governance/.

Este informe está elaborado con base en el Código de Gobierno Corporativo revisado, en vigencia a partir del 11 de junio de 2021. Describe las últimas características de gobierno corporativo de nuestra Compañía, incluyendo la nueva estructura del Directorio luego de la 146 Asamblea General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2022.

Elementos clave del Informe de Gobierno Corporativo de Takeda:

-- Takeda tiene como objetivo una mayor transparencia y objetividad del Directorio al mantener la alta proporción de composición de directores externos independientes (4 directores internos y 11 directores externos independientes) y tener un director externo independiente que actúe como presidente de la reunión del Directorio.

-- El Directorio está compuesto por miembros diversos con diferentes antecedentes, experiencias y conocimientos (Matriz de habilidades del Directorio), para ayudar a posibilitar las discusiones estratégicas y la supervisión efectiva de la Compañía.

-- El Comité de Auditoría y Supervisión, y los Comités de Nombramientos/Retribuciones como comités consultivos del Directorio están integrados en su totalidad por Consejeros Externos Independientes, incluyendo a cada titular/presidente, con el fin de asegurar la independencia de cada comité.

-- Los directores internos reciben cierto nivel de delegación de autoridad del Directorio, y el equipo ejecutivo de Takeda, que es diverso en cuanto a antecedentes, nacionalidad, género y edad, garantiza una toma de decisiones ágil y eficiente basada en debates estratégicos en las reuniones del comité de dirección.

El último Informe de Gobierno Corporativo de Takeda se puede encontrar en el sitio de divulgación de información operado por Japan Exchange Group, que está formado por la TSE y otras bolsas del Japón en: https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/CGK020010Action.do?Show=Show

Takeda también proporcionó la versión en inglés del Informe de Gobierno Corporativo con la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (la "SEC"), disponible en www.sec.gov.

Además, la política de gobierno corporativo de Takeda, así como la información ambiental, social y de gobierno general, se explica en detalle en su Informe Integrado Anual 2022 para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022. Se puede acceder a este informe en el sitio web de Takeda en: https://www.takeda.com/corporate-responsibility/reporting-on-sustainability/annual-integrated-report/

* Regulaciones de cotización de valores de TSE [Norma 419].

Acerca de Takeda

Takeda es un líder biofarmacéutico global, basado en valores e impulsado por I+D, con sede en Japón, que se compromete a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, guiados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, genética y hematología raras, neurociencias y gastroenterología (GI). También hace inversiones en I+D orientadas a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos concentramos en el desarrollo de medicamentos muy innovadores que contribuyan a marcar una diferencia en la vida de las personas mediante la ampliación de la frontera de nuevas opciones de tratamiento y el aprovechamiento de un mayor impulso de I+D en colaboración y las capacidades para crear una cartera sólida de productos en fase de desarrollo, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes, al trabajar con los socios en la atención de la salud en aproximadamente 80 países y regiones. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220711005335/es/

Contacto

Contactos con los medios:

Medios japoneses Jun Saito jun.saito@takeda.com +81 (0) 3-3278-2325

Relaciones con los medios en EE. UU. e internacionales Megan Ostrower Megan.ostrower@takeda.com +1 772-559-4924

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.