Comunicado de prensa de Business Wire: Syngenta

Los clientes que busquen soluciones de vanguardia para el tratamiento biológico de semillas se beneficiarán de una colaboración comercial y de I+D global anunciada hoy entre el negocio de Seedcare de Syngenta Crop Protection y Bioceres Crop Solutions (NASDAQ: BIOX), líder en soluciones biológicas para la productividad de los cultivos.

Bioceres es un proveedor clave de inoculantes biológicos, incluyendo bacterias rhizobia, que mejoran la nutrición de los cultivos y apoyan el crecimiento de las plantas. Esta solución aplicada a las semillas ayuda a los cultivos como la soja, a capturar el nitrógeno de la atmósfera y reduce significativamente la necesidad de fertilizantes nitrogenados, promoviendo la agricultura regenerativa. Los productos biológicos para el tratamiento de semillas, como los inoculantes, los biocontroladores y los bioestimulantes, se basan en microorganismos, sus metabolitos, extractos de plantas y otros materiales naturales. Se prevé que el mercado mundial de tratamiento biológico de semillas crezca de 600 millones de dólares en 2020 a 1.600 millones en 2030.

La colaboración entre Bioceres y Syngenta se basa en una exitosa relación comercial de más de 20 años en Argentina. En virtud del acuerdo*, Syngenta Seedcare se convertirá en el distribuidor exclusivo de comercialización mundial de las soluciones de tratamiento biológico de semillas de Bioceres, excepto en Argentina, donde seguirán colaborando bajo el marco actual. En el marco de la colaboración a largo plazo en materia de I+D, las empresas emprenderán conjuntamente el desarrollo de nuevos productos, al tiempo que acelerarán el registro de los productos que ya están en fase de desarrollo.

Jonathan Brown, Director Global de Syngenta Seedcare dijo: "El acuerdo con Bioceres promueve nuestra estrategia de ofrecer a los productores más opciones complementarias para manejar la resistencia a las plagas y mejorar la salud de los cultivos. Fortalecidos por nuestra larga relación con Bioceres, estamos plenamente comprometidos a proveer a los productores más innovaciones sustentables para mejorar aún más la salud de las semillas."

"Este anuncio muestra el valor de nuestra oferta comercial y de nuestras capacidades de I+D, y amplía y acelera enormemente nuestra capacidad de llegar a más productores a través del alcance global de Syngenta Seedcare", dijo el Director General de Bioceres, Federico Trucco. "Los productos biológicos desempeñan un papel importante a la hora de ofrecer a los productores nuevas soluciones para aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir al mismo tiempo la huella medioambiental de la agricultura. Creemos que esta colaboración con Syngenta nos permitirá a ambos avanzar más rápidamente en esos objetivos en un momento de importante necesidad mundial de nuevas soluciones."

Syngenta Seedcare y Bioceres ampliarán su cooperación en mercados clave como Brasil y China, así como en otras regiones del mundo. La implementación del acuerdo estará sujeta a las autorizaciones regulatorias.

*Bioceres retendrá los derechos globales para el uso de sus soluciones biológicas en los cultivos HB4®, que han sido modificados para soportar mejor los eventos de sequía.El portafolio de Marrone Bio Innovations, recientemente adquirido por Bioceres y comercializado por ProFarm Group, una de las principales subsidiarias de Bioceres,también está fuera del alcance del acuerdo actual.

