Comunicado de prensa de Business Wire: Syngenta

Los nematodos que se alimentan de las raíces de las plantas pueden causar importantes daños a los cultivos, provocando miles de millones de dólares en pérdidas. Hoy, Syngenta Crop Protection, líder mundial en innovación agrícola, lanza la primera solución digital comercial del mundo para diagnosticar infestaciones de parásitos nematodos de las plantas en los cultivos de soja mediante el análisis de fotografías tomadas desde satélites.Esto supone un gran avance en el manejo de esta devastadora plaga y es resultado del enfoque de Syngenta en la entrega de un portfolio creciente de soluciones digitales y de agricultura de precisión a los productores de todo el mundo.

Los parásitos nematodos de las plantas son parásitos microscópicos que viven en el suelo y se alimentan de las raíces de las plantas, abriendo vías a nuevas infecciones fúngicas y amenazando la salud de las plantas, la calidad de los cultivos y el rendimiento. Estos nematodos dañinos son responsables de pérdidas de hasta 150.000 millones de dólares al año en todo el mundo.

La nueva herramienta digital utiliza un algoritmo exclusivo y patentado para analizar imágenes de los campos obtenidas por satélite, lo que le permite identificar las zonas de alta infestación de parásitos nematodos de las plantas en los cultivos y estimar las pérdidas potenciales causadas por estos parásitos microscópicos. Con esta herramienta, los productores pueden realizar rápidos ajustes en sus prácticas de gestión, ayudándoles a evitar pérdidas de rendimiento, así como a optimizar el uso de los insumos, mejorando la sustentabilidad de sus campos.

Syngenta comercializará primero este servicio para los productores de soja en Brasil, donde la compañía ya ofrece una amplia gama de soluciones digitales avanzadas. La soja es uno de los cultivos más importantes del mundo por su rol vital en la producción de alimentos, y Brasil representa aproximadamente el 35% de la producción mundial de soja. En Brasil, los parásitos nematodos de las plantas causan pérdidas estimadas en la producción de soja que ascienden a más de 5.400 millones de dólares al año. Hasta ahora, la amenaza de los nematodos dañinos ha sido en gran medida invisible e insuficientemente comprendida, y las estimaciones dicen que los productores en Brasil pierden hasta el 30% de sus rendimientos en las zonas altamente infestadas.

"Los nematodos que devastan los cultivos son una gran amenaza para los agricultores y la seguridad alimentaria, y Syngenta está utilizando soluciones digitales de vanguardia para ayudar a combatir estas plagas", dijo Jeff Rowe, Presidente Global de Syngenta Crop Protection. "Estamos entusiasmados con el lanzamiento de este producto en Brasil, y hay un gran potencial para escalar esta solución a otros países y cultivos y transformar las capacidades de toma de decisiones para los productores."

Esta innovación, única en su género, es la culminación de una colaboración de varios años con la startup de AgTech Gamaya SA, con sede en Suiza, una empresa derivada de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, que combina su experiencia altamente especializada en el desarrollo de algoritmos con los conocimientos agronómicos y de cultivos de Syngenta. Syngenta está integrando esta solución digital de avanzada en su propia plataforma tecnológica digital, CROPWISETM .

"En Syngenta, seguiremos invirtiendo en el aprendizaje de las máquinas y la ciencia de los datos, para desarrollar más ofertas innovadoras para los productores", dijo Feroz Sheikh, Chief Information and Digital Officer deSyngenta Group. "La tecnología es una gran incorporación a nuestra plataforma CROPWISETM , que ya conecta digitalmente casi 200 millones de hectáreas, y subraya nuestro compromiso de invertir y asociarnos con proveedores en el espacio AgTech".

La introducción de la herramienta digital de diagnóstico y mapeo de nematodos se produce cuando Syngenta lanza a nivel mundial la tecnología TYMIRIUM®, su nematicida y fungicida de nueva generación para uso tanto en semillas como en el suelo, que puede ayudar a los agricultores a maximizar la producción de los cultivos al tiempo que preserva la biodiversidad y la salud del suelo.

Syngenta es una de las principales compañías agrícolas del mundo, compuesta por Syngenta Crop Protection y Syngenta Seeds. Nuestra ambición es ayudar a alimentar al mundo de forma segura al tiempo que cuidamos del planeta. Nuestro objetivo es mejorar la sostenibilidad, la calidad y la seguridad de la agricultura con ciencia de primera clase y soluciones innovadoras para los cultivos. Nuestras tecnologías permiten a millones de agricultores de todo el mundo hacer un mejor uso de los limitados recursos agrícolas. Syngenta Crop Protection y Syngenta Seeds forman parte de Syngenta Group. En más de 100 países trabajamos para transformar la forma de cultivar. A través de las asociaciones, la colaboración y el Good Growth Plan, nos comprometemos a acelerar la innovación para los agricultores y la naturaleza, a luchar por una agricultura regenerativa, a ayudar a las personas a mantenerse seguras y sanas y a realizar alianzar para generar impacto. Para saber más, visite www.syngenta.com y www.goodgrowthplan.com.

