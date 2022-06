Comunicado de prensa de Business Wire: Supima

Supima, la marca que representa el algodón Pima cultivado en Estados Unidos, anuncia una asociación estratégica con TextileGenesis? para establecer la nueva plataforma de referencia de la industria para la autentificación del algodón.

La plataforma de blockchain de Supima, con tecnología de TextileGenesis?, conectará de forma digital la amplia cadena de suministro de Supima, desde los cultivadores hasta las marcas y los minoristas. Oritain?, el socio tecnológico de Supima integrado en esta plataforma digital, proporcionará la autenticación del origen del algodón Supima con procedimientos forenses en toda la plataforma. La capacidad de validar de forma independiente el contenido de los productos Supima en cada etapa de la cadena de suministro logra una autenticidad y responsabilidad inigualables a través de la combinación de la autenticación forense física y digital.

Desde su fundación en 1954, SUPIMA® recibe el reconocimiento como "el mejor algodón del mundo". Hoy se abre un nuevo capítulo en el liderazgo continuo de Supima para llevar la solución de verificación más confiable y sólida para el abastecimiento auténtico de fibras de primera calidad a la industria global de la moda. SUPIMA® tiene el privilegio de asociarse con marcas y minoristas que son líderes en transparencia y abastecimiento responsable. Esta innovadora plataforma de trazabilidad de la cadena de suministro proporcionará un mecanismo fundamental para colaborar con los socios de forma transparente y verificable.

La tecnología Fibercoin? de TextileGenesis quedará integrada en el programa de licencias de Supima y se aplicará a toda la fibra de la marca SUPIMA® a lo largo de la cadena de suministro, creando un token digital no fungible para cada kilogramo de algodón Supima que puede ser verificado y autentificado de forma física y con procedimientos forenses por Supima desde la granja hasta el estante de venta al público. Este esfuerzo pionero en el abastecimiento de algodón establece un nuevo estándar de responsabilidad en el sector textil mundial y en el mercado de consumo. Supima se esfuerza por aportar mayores niveles de autenticidad y responsabilidad al abastecimiento de algodón con un mayor apoyo a la equidad y la ubicuidad para todos los socios de la cadena de suministro.

"La asociación de Supima con TextileGenesis permite, por primera vez, obtener una prueba de origen indiscutible para los productos de consumo que se remonta al origen de la fibra. Así, las marcas asociadas a Supima pueden reivindicar de forma creíble sus ventajas en términos de calidad y sostenibilidad de los productos, que son verificables de forma independiente a través de pruebas digitales y forenses. Este sistema es único y no existe para ninguna otra fibra. Los socios de SUPIMA® dispondrán de la fuente de algodón de primera calidad más auténtica y confiable para todas las necesidades actuales y futuras de la ropa de lujo y los productos textiles para el hogar", afirma Marc Lewkowitz, presidente y director ejecutivo de Supima.

"Esta colaboración marca un nuevo hito en el sector del algodón y las fibras de alta calidad, y abre un nuevo camino para todo el ecosistema de la moda. Combinamos de forma creativa tres grandes innovaciones como son la trazabilidad a nivel de artículo basada en tókenes digitales, la verificación física forense y la licencia de la marca Supima, en una única plataforma integrada. Con ello creamos un nuevo estándar de platino en el sector para la trazabilidad de extremo a extremo y la verificación física", comenta Amit Gautam, fundador y director ejecutivo de TextileGenesis.

ACERCA DE TEXTILEGENESISTextileGenesis es una plataforma de trazabilidad líder del mercado creada especialmente para el ecosistema textil y de la moda. Trabaja con más de 40 marcas líderes en el mundo para crear una trazabilidad desde la fibra hasta la venta al por menor para materiales sostenibles, de primera calidad y certificados. A finales de 2022, TextileGenesis habrá creado la trazabilidad de más de 500 millones de unidades en la industria mundial de la moda.

ACERCA DE SUPIMASupima es sinónimo de algodón de lujo de Estados Unidos. Fundada en 1954, la marca Supima, abreviatura de "Superior Pima", designa una fuente exclusiva de algodón excepcional de fibra extralarga cultivado de manera responsable únicamente en el oeste y el sudoeste de Estados Unidos. Es apreciado en todo el mundo por diseñadores y consumidores exigentes que valoran su resistencia, color duradero, suavidad irresistible y durabilidad.

