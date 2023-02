Comunicado de prensa de Business Wire: Starbucks

Starbucks reveló hoy una innovación transformadora en el café, Oleato -una línea de bebidas de café que reúne lo inesperado-, el café arábica de Starbucks infusionado de manera deliciosa con una cucharada de aceite de oliva extra virgen, prensado en frío Partanna. El resultado es un café aterciopelado, delicadamente dulce y exuberante que enaltece cada taza con un extraordinario nuevo sabor y textura. La nueva plataforma de bebidas que se lanza en las tiendas Starbucks en Italia el 22 de febrero, incluye: Caffè Latte Oleato?, café helado Shaken Espresso Oleato? y Cold Brew Oleato? Golden Foam?. El Roastery Milan de Starbucks Reserve también introducirá cinco bebidas para sus clientes el 22 de febrero: Caffè Latte Oleato? , Iced Cortado Oleato?, Cold Brew Oleato? Golden Foam?, Deconstructed Oleato? y Espresso Martini Oleato? Golden Foam?. Starbucks comenzará a introducir bebidas en mercados seleccionados de todo el mundo y comenzará en primavera en el Sur de California, Estados Unidos. Más adelante, este año, Japón, Oriente Medio y el Reino Unido lanzarán las bebidas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005757/es/

Introducing Starbucks Oleato? - a Revolutionary New Coffee Ritual (Photo: Business Wire)

"Durante mi primer viaje a Milán en 1983, quedé cautivado por el sentido de comunidad, conexión y pasión por el café que encontré en los bares de espresso de la ciudad. Fue ese viaje que me inspiró a llevar el ritual del espresso artesanal a Starbucks y a Estados Unidos. Oleato representa la próxima revolución en café que reúne una alquimia de los excelentes ingredientes de la naturaleza, los granos del café arábica de Starbucks y el aceite de oliva extra virgen prensado en frío", expresó Howard Schultz, presidente y director ejecutivo interino de Starbucks. "Hoy me siento tan inspirado como hace 40 años. Oleato nos abrió los ojos a nuevas posibilidades y a una manera transformadora de disfrutar nuestro café de manera diaria", manifestó Schultz.

La búsqueda continua de inspiración de Starbucks reveló una tradición familiar que ha existido en las regiones de Italia durante generaciones: disfrutar una cucharada de aceite de oliva extra virgen todos los días como un ritual enaltecedor. Esto condujo a Starbucks a Partanna, una marca italiana de aceite de oliva extra virgen con más de 100 años de tradición y dedicación para cosechar y elaborar el aceite de oliva extra virgen de primera calidad.

Oleato, el flamante ritual del café

Partanna creó una mezcla altamente curada de aceite de oliva extra virgen a partir de las aceitunas mediterráneas más finas, que incluye las aceitunas Nocellara del Belice (también llamada Castelvetrano) de alta calidad de Partanna, Sicilia. La mezcla fue seleccionada de manera cuidadosa para combinarlo perfectamente con el café de Starbucks, que luego se infusiona con habilidad en la bebida para liberar una experiencia suave y deliciosa como ninguna otra.

Bebidas Starbucks Oleato que se servirán en las tiendas Starbucks de todo el mundo:

-- Caffè Latte Oleato?: Starbucks Blonde Espresso Roast, un tostado rubio liviano que es suave y sutilmente dulce, está infusionado con aceite de oliva extra virgen y vaporizado con leche de avena cremosa para crear un latte aterciopelado y deliciosamente exuberante.

-- Cold Brew Oleato? Golden Foam?: El aroma atractivo del exuberante aceite de oliva extra virgen Partanna infusionado con una cremosa espuma fría que cae lentamente por la preparación fría, suave y oscura que genera un sutil dulzor en la bebida.

-- Café helado Shaken Espresso Oleato?: Esta bebida de café ofrece capas de sabor endulzado con un toque de avellanas, espresso rico y leche de avena cremosa infusionada con aceite de oliva extra virgen Partanna.

En mercados seleccionados, los clientes también podrán agregar una "prensa" -el equivalente a una cucharada- de aceite de oliva extra virgen Partanna para personalizar las bebidas selectas. La prensa luego será infusionada (vaporizada, batida o combinada) como una personalización de bebidas selectas, tales como bebidas espresso y té lattes. Golden Foam también estará disponible como personalización, que se podrá agregar como un delicioso ingrediente, tanto para bebidas calientes como frías.

Diseñado para combinar de manera perfecta con el exquisito café de Starbucks Reserve, Roastery Milan de Starbucks Reserve inauguró hoy cinco bebidas Starbucks Reserve Oleato:

-- Caffè Latte Oleato?: Starbucks Reserve Espresso y la leche de avena cremosa infusionada con aceite de oliva extra virgen Partanna crean un latte aterciopelado y exuberante.

-- Iced Cortado Oleato?: Starbucks Reserve Espresso, jarabe de demerara y un chorrito de naranja agria y leche de avena está infusionado con aceite de oliva extra virgen Partanna. Después se sirve sobre hielo y se termina con una cáscara de naranja.

-- Cold Brew Oleato? Golden Foam?: Cold Brew Starbucks Reserve está levemente endulzado con jarabe de demerara y terminado con aceite de oliva extra virgen Partanna infusionado con espuma fría, que crea un aroma atractivo y un dulzor sutil.

-- Deconstructed Oleato?: Una oda a la tradición italiana de combinar aceite de oliva con un chorrito de limón. Esta bebida combina Starbucks Reserve Espresso y aceite de oliva extra virgen Partanna infusionado con una lujosa espuma fría con fruto de la pasión.

-- Espresso Martini Oleato? Golden Foam?: Starbucks Reserve Espresso, vodka y jarabe de granos de vainilla con una espuma dorada, una fusión de fior di latte (crema dulce) y aceite de oliva extra virgen Partanna.

"Al crear las bebidas, nos inspiramos en la rica historia y en las historias originales del café y del aceite de oliva, los dos ingredientes más trascendentes de la naturaleza", manifestó Amy Dilger, desarrolladora principal de bebidas para Starbucks. "Al infusionar el café Starbucks con aceite de oliva dio como resultado un sabor suave, aterciopelado, con una textura rica, mantecosa y circular impartida por el aceite de oliva que combina perfecto con el toque chocolatoso y suave del café".

"Una cosa que es especial de las aceitunas Partanna es su sabor levemente dulce y característico de las nueces. Piense en esa suavidad rica de un dulce de leche mantecoso, es un complemento natural para nuestro café", agregó Dilger. "Ya sea que disfrute Oleato caliente o frío, obtendrá esta experiencia de textura realmente lujosa".

Lea más sobre la inspiración y creación de estas bebidas aquí.

Elevando los estándares de la innovación en el café

El romance con el café de Italia, la comida y la conexión ha servido como inspiración para la Experiencia Starbucksdesde los inicios de la empresa, influyendo en su café, comida y el diseño de las tiendas, así como también su reverencia por el arte.

"El arte de la artesanía del café, la curación y creación sigue siendo esencial en Starbucks. Nuestra aspiración seguirá siendo líder en el café de primera calidad del mundo, tanto en el arte como en la ciencia, y es tan sólida hoy como lo fue hace más de 50 años cuando Starbucks abrió sus puertas por primera vez", destacó Schultz. "Al abrazar nuestra herencia, seguimos dedicados a exceder las expectativas de nuestros clientes trayendo experiencias innovadoras para saborear".

Desde el primer Caffè Latte Starbucks servido en 1984 hasta el Pumpkin Spice Latte, Nitro Cold Brew y las bebidas más recientes Iced Shaken Espresso, Starbucks sigue brindando a sus clientes bebidas innovadoras a escala.

Acerca de Starbucks

Desde 1971, Starbucks Coffee Company ha estado comprometida con la ética de abastecimiento y tostado de alta calidad del café arábica. En la actualidad, con más de 36 000 tiendas en todo el mundo, la compañía es el principal tostador y minorista de café de especialidad en el mundo. A través de nuestro compromiso permanente con la excelencia y nuestros principios rectores, le damos vida a la Experiencia Starbucks única para cada cliente, en cada taza. Para compartir la experiencia, visítenos en nuestras tiendas o en línea en stories.starbucks.com o starbucks.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005757/es/

Contacto

Correo electrónico: press@starbucks.com Línea directa: 206-318-7100

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.