Comunicado de prensa de Business Wire: Star Plastics

Star Plastics, una productora global de resinas de ingeniería, ha dado a conocer los nombres de la nueva línea de productos y pilares de la marca como parte de una extensa iniciativa de cambio de marca que refleja la estrategia de crecimiento acelerado de la empresa y una renovación de su visión corporativa.

Los nuevos nombres de la marca de los productos, Orion Engineered Resins y reNova Recycled Resins, representan la inversión continua de Star Plastics para hacer crecer su juego de compuestos de ingeniería para los clientes y un enfoque estratégico sobre su línea de productos reciclados sin igual, la cual es una fortaleza fundacional de la empresa basada en sus más de tres décadas de experiencia con el contenido reciclado.

"Los nuevos nombres de la línea de productos ilustran el compromiso de Star Plastics con el crecimiento acelerado y nuestra evolución continua para cumplir con las necesidades de nuestros clientes, tanto dentro como fuera de la compañía", dijo Don Wiseman, director ejecutivo de Star Plastics. "Mientras tanto, nuestros nuevos pilares de la marca reflejan el sentido renovado de propósito, energía y entusiasmo de todos nuestros empleados y representan perfectamente nuestro compromiso con la calidad, el servicio y la innovación".

El cambio de marca se produjo después de los recientes anuncios de una inversión de 5 mil millones de dólares en nuevos equipos y una asociación global con LATI, un fabricante europeo de termoplásticos de ingeniería, a medida que Star Plastics sigue aumentando la amplitud de su oferta de productos a los clientes e invirtiendo en el crecimiento a largo plazo. Star Plastics fue adquirida por Akoya Capital Partners en agosto de 2021.

Algunos elementos de la evolución de la marca de Star Plastics son:

Nuevos nombres de marca de productos.Los dos nombres nuevos de marcas de productos, reNova Recycled Resins y Orion Engineered Resins, llevan el nombre de estrellas o constelaciones, y reflejan cómo Star Plastics colabora con los clientes para formular productos que brillen con propiedades de alto rendimiento.

Reflejando la renovación, la línea de productos con nuevo nombre reNova Recycledreúne los 35 años de experiencia de la empresa en el procesamiento de polímeros reciclados y la extensa línea de productos de resinas recicladas, que incluye polímeros certificados por UL Environment, materiales ignífugos listados por UL, colores y contenido personalizados con materiales reciclados posindustriales (PIR) y pre y posconsumo (PCR), material reciclado de equipos de tecnología de la información (ETI) o plásticos ligados al océano, para ayudar a los clientes de Star Plastics a crear materiales innovadores y sostenibles que avancen los objetivos de sostenibilidad y contribuyan a una economía circular.

Con su nombre proveniente de una de las constelaciones más brillantes, Orion Engineered Resins de Star Plastics es una línea de productos termoplásticos y compuestos de ingeniería de alto rendimiento que mejora de manera fiable el rendimiento, el diseño y la funcionalidad de las aplicaciones en un amplio espectro de industrias. La línea de productos recibe su nombre de un cazador de la mitología griega que fue conocido por su precisión, exactitud y velocidad, cualidades que el equipo de Star Plastics trae a sus formulaciones.

Nuevos pilares de marca.Los nuevos pilares de la marca, Asociación + Resolución de problemas, Rápido + Flexible, Riguroso + Confiable, Innovador + Desarrollo e Ingeniería + Experiencia, reflejan los cinco puntos de ventaja competitiva de Star Plastics y cómo el tratamiento de Star lleva a sus clientes hacia el rendimiento estrella.

Nueva estrategia de sostenibilidad.Como parte de su crecimiento y evolución, los empleados de Star Plastics están desarrollando una nueva estrategia de sostenibilidad para la compañía basada en tres pilares: Operaciones eficientes en recursos, Asociaciones para productos y procesos más sostenibles y Comunidades prósperas. Como parte de la estrategia, la empresa se encuentra actualmente llevando a cabo una evaluación de materialidad y elaborando objetivos de sostenibilidad alineados para seleccionar Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

"En general, la iniciativa de cambio de marca define otro importante hito en la evolución de Star Plastics, a medida que seguimos creciendo para y con nuestros clientes en todo el mundo", dijo Doug Ritchie, fundador y director de estrategia de Star Plastics.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

