Comunicado de prensa de Business Wire: Solidigm

Solidigm presentó la unidad de almacenamiento de estado sólido (SSD) P44 Pro, una SSD para clientes de alto rendimiento para las cargas de trabajo más exigentes de la actualidad. Con una velocidad vertiginosa y una excelente eficiencia energética, la P44 Pro es la primera SSD en el mundo para los entusiastas.

La P44 Pro ofrece un espectacular rendimiento de la Generación 4.0 de PCIe, con velocidades de lectura secuencial de hasta 7.000 MB/s. Ofrece una excelente combinación de velocidad y eficiencia en las pruebas de Solidigm, cumpliendo o superando las especificaciones de rendimiento publicadas y consumiendo solo 5,3 W. La P44 Pro está disponible en capacidades de 512 GB, 1 TB y 2 TB.

El software Solidigm Synergy? funciona con la P44 Pro para optimizar el rendimiento y "cerrar la brecha" entre el host y el dispositivo de almacenamiento. El software permite a los usuarios ver los informes de estado de la unidad y activar útiles funciones manuales. El software es gratuito y está disponible para su descarga en https://www.solidigm.com/us/en/products/client/synergy.html.

"Nuestro buque insignia de las SSD para clientes, la P44 Pro, está construido con nuestra tecnología NAND de vanguardia. Combinado con nuestro potente software, ofrece el alto rendimiento que los usuarios necesitan en las aplicaciones más exigentes. La P44 Pro es la SSD para clientes más potente que Solidigm ha lanzado hasta la fecha y la principal SSD para entusiastas del mercado", afirmó Sanjay Talreja, director general del Grupo de Almacenamiento para Clientes. "Esta unidad ofrece un inicio y una carga rápidos, así como el guardado rápido que desean los entusiastas de los juegos y los creadores de contenidos. Con una excelente eficiencia energética, la P44 Pro minimiza la ralentización que puede producirse por un exceso de energía y calor, lo que se traduce en un rendimiento máximo constante".

"Los galardonados dispositivos de escritorio para juegos de MAINGEAR dependen de un almacenamiento rápido para ofrecer el mejor rendimiento posible", informó Wallace Santos, CEO y fundador de MAINGEAR. "Solidigm ha llevado ese rendimiento al siguiente nivel con el lanzamiento de la P44 Pro. Con la increíble velocidad y fiabilidad necesarias para ofrecer una experiencia de juego increíble, las SSD de Solidigm son la primera opción para nuestros dispositivos de escritorio preconfigurados". MAINGEAR se enorgullece de asociarse con una empresa con un historial probado en la ingeniería de soluciones de almacenamiento de clase mundial, y estamos encantados de ofrecer las SSD de Solidigm en todos nuestros productos".

PRINCIPALES VENTAJAS

-- Construida para juegos en PC modernos Inicie, cargue y pase al siguiente nivel más rápido

-- Ideal para la creación de contenidos en estaciones de trabajo modernas Importación rápida de activos, conversión de tipos de archivos, inicio de herramientas de diseño y exportación de proyectos

-- Diseñada para la eficiencia energética y térmica Optimizada para el ahorro de energía y la eficiencia térmica, ofrece un rendimiento constante con una limitación mínima para jugar más y durante más tiempo sin preocuparse por la pérdida de rendimiento debido al exceso de energía y calor

-- Mayor resistencia y fiabilidad La alta durabilidad permite a los usuarios escribir más datos y leerlos con menos errores a lo largo de la vida de la SSD, por lo que los usuarios pueden escribir cientos de GB en la unidad cada día durante un período de garantía de cinco años, lo que permite a la P44 Pro proporcionar un alto rendimiento constante durante toda la vida de la unidad

-- Compatible con Sony PS5* La P44 Pro cumple o supera las especificaciones publicadas por Sony para la PS5

La P44 Pro saldrá a la venta a finales de octubre con los siguientes precios de venta al público:

-- 512GB: $79.99

-- 1TB (1024GB): $129.99

-- 2TB (2048GB): $234.99

ACERCA DE SOLIDIGM

Solidigm es un proveedor líder mundial de soluciones innovadoras de memoria flash NAND. La tecnología de Solidigm libera el potencial ilimitado de los datos para los clientes, permitiéndoles impulsar el avance humano. Nuestros orígenes reflejan la larga innovación de Intel en productos de memoria y el liderazgo internacional y la escala de SK hynix en la industria de los semiconductores. Solidigm se convirtió en una filial estadounidense independiente de SK hynix en diciembre de 2021. Con sede en San José (California), Solidigm se nutre de la inventiva de más de 2.000 empleados en 20 lugares en el mundo. Para obtener más información sobre Solidigm, visite solidigm.com y síganos en Twitter en @Solidigm y LinkedIn.

----------------------------- * Nota: La referencia a Sony o a la PS5 de Sony no es una indicación de respaldo por parte de Sony. El disipador térmico es requerido por Sony para su uso en PS5. Los paquetes de SSD + disipador térmico estarán disponibles para su compra en tiendas selectas.

-- Todos los productos, sistemas informáticos, fechas y cifras especificados son preliminares, basados en las expectativas actuales, y están sujetos a cambios sin previo aviso.

-- Las diferencias de hardware, software o configuración afectarán al rendimiento real.

-- Es posible que las optimizaciones de Solidigm, para los compiladores de Solidigm u otros productos, no se optimicen en el mismo grado para los productos que no son de Solidigm.

-- Las tecnologías de Solidigm pueden requerir la activación de hardware, software o servicios habilitados.

-- Nada de lo expuesto en este documento pretende crear una garantía expresa o implícita.

-- Los productos descritos en este documento pueden contener defectos de diseño o errores conocidos como "erratas", que pueden hacer que el producto se desvíe de las especificaciones publicadas. Las erratas actualmente caracterizadas están disponibles bajo petición.

-- Sus costos y resultados pueden variar.

-- © Solidigm. "Solidigm" es una marca comercial de SK hynix NAND Product Solutions Corp. (d/b/a Solidigm). Es posible que otros nombres y marcas sean reclamados como propiedad de otros.

