Comunicado de prensa de Business Wire: SoftBank Group

SoftBank Operator School(SBOS), la plataforma educativa tecnológica que desde el año 2021 ha formado a más de 8.000 emprendedores, estudiantes y operadores de más de 50 países, anunció hoy la apertura de la tercera temporada de su programa de educación empresarial "Web3 Series", el cual busca capacitar gratuitamente a los fundadores de startups, empleados, inversionistas y miembros de los consejos de administración sobre fundamentos blockchain, economía de tokens, desbloqueo de nuevos modelos de financiamiento (DeFi), estado de la regulación cripto, inversiones en cripto, metaverso, y NFTs y sus aplicaciones.

Este programa, que estará abierto a todos los participantes que se registren antes del 19 de junio e iniciará el próximo 20 de junio de 2022, está compuesto por un plan de estudios de 10 semanas con dos sesiones semanales en las que participarán más de 20 experimentados empresarios, operadores e inversionistas que están abriendo el camino para los modelos de negocio Web3, en línea con el creciente papel de las tecnologías descentralizadas de la ola de innovación en línea. Vale la pena destacar que para ser parte de este programa de formación no se requiere de ningún conocimiento o experiencia previa en Web3.

Entre los expertos que impartirán las clases magistrales, se encuentran actores del nivel de:

-- Konstantin Richter, CEO y fundador de Blockdaemon

-- Elena Ikonomovska, cofundador y director de AI de Mnemonic

-- Sam Englebardt, socio general de Galaxy Interactive

-- Bárbara González Briseño, CFO de Bitso

-- Amr Shady, CEO de Tribal

-- Nic Carter, socio fundador de Castle Island Ventures

-- Samir Kerbage, CTO de Hashdex

-- Janine Yorio, CEO de Everyrealm

-- Mayor Francis Suarez, alcalde de Miami

De acuerdo con Laura Gaviria Halaby, Operating Lead de SoftBank Funds, "esta plataforma tiene como objetivo ofrecer contenidos que ayuden a acelerar el crecimiento de las startups tecnológicas y, en esta ocasión, se centrará en los fundamentos de las blockchain, las criptodivisas y las oportunidades que la Web3 desbloquea. Sabemos de la importancia de que las startups aprendan unas de otras, por lo que SoftBank Operator School proporciona una plataforma con una comunidad diversa para ayudar a que la próxima generación de startups tecnológicas tengan un alto impacto."

Las clases magistrales serán impartidas del 20 de junio al 25 de agosto, los lunes y jueves de 1:00 a 2:00 p.m. hora Colombia. Además, por primera vez se generarán espacios facilitados por la SBOS y sus socios para que los participantes puedan establecer contactos en persona en Miami, México y Brasil durante la duración del plan de estudios.

Así mismo, el programa será moderado por diferentes líderes de SoftBank, tales como Laura Gaviria Halaby, Operating Lead; Javier Villamizar, Operating Manager del SoftBank Investment Advisers; Tom Cheung, SBIA Partner; y Neil Cunha-Gomes, SBIA Investor.

SoftBank Operator School(SBOS)fue lanzada en el 2021. Desde entonces, ha creado una comunidad de más de 8,000 emprendedores tecnológicos, estudiantes y operadores de más de 50 países. Las clases magistrales de las temporadas 1 y 2, que se centraron en el crecimiento de las startups tecnológicas, sus operaciones y la captación de fondos de riesgo, están disponibles on-demanden softbankgroupoperatorschool.com.

Sobre SoftBank Group

El SoftBank Group invierte en tecnología de vanguardia para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. El SoftBank Group está compuesto por SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), un holding de inversiones que incluye participaciones en proveedores de telecomunicaciones, servicios de Internet, IA, robótica inteligente, IoT y tecnologías de energía limpia; los SoftBank Vision Funds, que han invertido más de 140.000 millones de dólares para ayudar a emprendedores extraordinarios a transformar industrias y dar forma a otras nuevas; el SoftBank Latin America Funds de 8.000 millones de dólares; adicional a inversiones en emprendedores de minorias, incluyendo el SB Opportunity Fund, un fondo estadounidense que ha invertido más de 100 millones de dólares en fundadores negros, latinos y nativos americanos de los Estados Unidos, y el programa Emerge del SoftBank Investment Advisers. Para saber más, visite https://group.softbank/en.

