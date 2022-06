Comunicado de prensa de Business Wire: Sleep Number Corporation

Sleep Number Corporation (Nasdaq: SNBR), líder en investigación, ciencia y salud del sueño, anuncia hoy nuevos datos de su cama inteligente 360 en SLEEP 2022, la 36.ª reunión anual de la Associated Professional Sleep Societies, LLC del 4 al 8 de junio en Charlotte, Carolina del Norte. Los datos presentados mostraron los resultados de un estudio que mide la temperatura de la piel usando sensores que se implementarán en las camas inteligentes 360, y un estudio que mide el estado de alerta diurno mediante el uso de la tecnología SleepIQ® patentada de Sleep Number, que está integrada en cada cama inteligente 360.

La temperatura afecta significativamente la calidad del sueño, y el estado de alerta es un indicador del impacto del sueño en el rendimiento diurno. Estos estudios demuestran aún más la capacidad de Sleep Number para proporcionar un sueño de calidad incomparable, así como las capacidades potenciales de investigación de la cama inteligente 360 para evaluar y monitorear con precisión el sueño utilizando una metodología longitudinal no invasiva. Hasta la fecha, Sleep Number ha aprovechado y aprendido de más de 15 000 millones de horas de datos de sueño recopilados en más de 1800 millones de sesiones de sueño de la vida real.

Detección discreta de la temperatura de la piel durante el sueño mediante un sensor de colchón

La temperatura corporal y ambiental influyen significativamente en los patrones de sueño, tanto para conciliar el sueño como para permanecer dormido. A medida que el cuerpo se prepara para dormir, la temperatura aumenta en las áreas distal (manos y pies) y proximal (abdomen), mientras que la temperatura central del cuerpo disminuye. La proporción de temperatura distal a proximal puede ser altamente predictiva del inicio del sueño, lo que puede ofrecer información sobre la calidad del sueño. Sin embargo, existen pocos dispositivos que pueden medir estas temperaturas de manera discreta. El estudio de Sleep Number buscó estimar discretamente la temperatura de la piel distal durante el sueño utilizando una matriz de sensores de temperatura en una cama.

La temperatura de la piel de tres participantes se midió utilizando cinco sensores de temperatura igualmente espaciados ubicados lateralmente en la cama para alinearlos con el torso. Sleep Number comparó los datos de temperatura de la piel distal con los de un reloj inteligente de grado de investigación aprobado por la FDA y luego usó los datos de sueño de la cama inteligente 360 para construir modelos predictivos que estiman la temperatura de la piel distal.

Los resultados del estudio mostraron que un sistema de sensor de temperatura, junto con un modelo de árbol de decisiones optimizado para predecir la temperatura de la piel distal para cada minuto, puede predecir una temperatura de sueño distal media para cada sesión de sueño con una precisión razonable. Este estudio también mostró que la plataforma de cama inteligente 360 con el conjunto de sensores permitió una recopilación discreta y real de las temperaturas de la piel distal durante el sueño y puede ser útil para futuros estudios que miden la temperatura durante la noche.

"La investigación que presentamos en SLEEP 2022 demuestra nuestro compromiso con nuestra misión de mejorar vidas al individualizar las experiencias de sueño", dijo Annie Bloomquist, directora de Innovación de Sleep Number. "Hoy, nuestras camas inteligentes 360 miden el estado de alerta diurna, la cual afecta la salud y la productividad. Pronto, contarán con una serie de sensores para detectar la temperatura, lo cual es un desafío para muchos adultos. Al avanzar en la cama inteligente 360 que monitorea las barreras del sueño y la salud, estamos allanando el camino para que las personas que duermen no solo obtengan un sueño de mayor calidad, sino que también detecten potencialmente problemas de salud y mejoren la salud holística desde la comodidad de su hogar".

Cuantificación y modelado de alerta diurna: Resultados de un gran estudio observacional

El sueño de mala calidad se asocia con una amplia gama de riesgos para la salud, como enfermedades crónicas, problemas de vigilancia y cognitivos, incluido el estado de alerta. Comprender y predecir las tendencias de alerta a lo largo del día puede informar mejor el rendimiento durante el día.

Previamente, el modelo de dos procesos (two-process model, TPM) de regulación del sueño que combina la homeostasis del sueño y el ritmo circadiano se ha utilizado para derivar una curva de alerta diurna. El modelo TPM se ha utilizado para modelar los efectos de la privación del sueño sobre la memoria, la desalineación circadiana, la regulación de la temperatura y la función cerebral; sin embargo, la curva de alerta derivada de TPM proviene en gran parte de estudios controlados a pequeña escala. El estudio de Sleep Number mostró que una medida de alerta similar de tres parámetros, que incluía la homeostasis del sueño, el ritmo circadiano y las respuestas de alerta autoevaluadas de durmientes en camas inteligentes 360, puede escalar a un gran grupo de personas en condiciones de la vida real.

El sueño humano está regulado por dos componentes: la homeostasis del sueño y los ritmos circadianos. La homeostasis del sueño, o la presión para dormir, se acumula en el cuerpo a medida que aumenta el tiempo de vigilia y disminuye durante el sueño. Los ritmos circadianos son ciclos internos naturales de procesos biológicos y de comportamiento que aumentan y disminuyen a lo largo de las 24 horas del día. Los ritmos circadianos promueven la somnolencia antes de la hora habitual de acostarse, ayudan a iniciar el sueño y comienzan a promover la vigilia antes de la hora habitual de despertarse por la mañana.

Las personas que durmieron en la cama inteligente Sleep Number 360 calificaron su estado de alerta subjetivo en una escala del uno al 10 a través de la aplicación de tecnología SleepIQ. Los datos se analizaron por grupo de edad (18-40, 41-65 y 66-90) y se compararon con una versión de tres parámetros de la curva de alerta derivada de TPM. En total, se recopilaron más de 65 500 sesiones de sueño durante 95 días.

El estudio mostró que:

-- En general, el estado de alerta subjetivo siguió una tendencia similar a la de estudios anteriores: el estado de alerta medio por hora aumentó por la mañana, disminuyó ligeramente por la tarde, aumentó durante la noche y volvió a disminuir durante la noche. Sin embargo, a diferencia de los estudios anteriores, este estudio observó un mayor aumento en el estado de alerta de la tarde a la noche.

-- Basándose en la composición demográfica de la población de personas que duermen, Sleep Number también pudo analizar las tendencias por hora en las puntuaciones medias de alerta por grupo de edad. Los durmientes más jóvenes tenían las puntuaciones de alerta más estables a lo largo del día, pero niveles más bajos de alerta en comparación con los grupos de mayor edad. Por el contrario, los durmientes de mediana edad y mayores tenían niveles más altos de alerta, pero su puntaje varió más ampliamente a lo largo del día en comparación con los durmientes más jóvenes.

-- Estos resultados muestran que el estado de alerta derivado de TPM puede predecir de manera efectiva las tendencias diarias de estado de alerta en un gran grupo de personas en condiciones de la vida real.

La calidad del sueño se asocia con la salud y el bienestar general, razón por la cual todas las camas inteligentes Sleep Number 360 se basan en el modelo RU-SATED, seis factores científicos probados por el Dr. Dan Buysse, profesor de Psiquiatría y Ciencia Clínica y Traslacional de la Universidad de Pittsburgh, para proporcionar un sueño de calidad: regularidad, satisfacción, vigilancia, oportunidad, duración y eficiencia.

"El año pasado, al escuchar los comentarios de nuestros durmientes, lanzamos My Daytime Alertness, una función que brinda información avanzada en tiempo real que combina los datos personales de sueño de cada durmiente con información autoinformada y la ciencia del sueño", afirmó Rajasi Mills, vicepresidenta de SleepIQ Salud e Investigación de Sleep Number. "La información basada en datos deMy Daytime Alertness, junto con nuestras otras características, como My Sleep Health y la capacidad de ajuste sin esfuerzo, están ayudando a las personas a mejorar su salud y bienestar general del sueño".

Recientemente, Sleep Number también anunció la publicación de otro nuevo estudio en la revista Sensors, que muestraque la tecnología SleepIQ, que se encuentra dentro de cada cama inteligente Sleep Number 360, demostró fuertes correlaciones en la medición de los datos del sueño en comparación con la polisomnografía (PSG) de laboratorio tradicional, el estándar de oro actual para medir el sueño. Para ver nuestros estudios y obtener más información sobre nuestras innovaciones en salud, ciencia e investigación del sueño, visite: www.sleepnumber.com/science.

