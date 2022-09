Comunicado de prensa de Business Wire: Skyloom

Skyloom y Space Compass (empresa conjunta de reciente creación entre NTT y SKY Perfect JSAT) acaban de anunciar que han firmado una hoja de ruta para lanzar el primer servicio de retransmisión de datos con base geoestacionaria (GEO) sobre Asia, que aprovechará los sistemas de comunicación y de red de última generación de Skyloom para atender el mercado de observación de la Tierra (EO, por sus siglas en inglés), en rápido crecimiento, en lo que respecta a la transferencia de datos en tiempo real y de alta capacidad, directamente a la nube. Las empresas tienen previsto poner en marcha el primer nodo de infraestructura de red sobre Asia en 2024 y prevén ampliar la constelación GEO para aportar capacidad adicional y cobertura mundial en 2026.

Los proveedores mundiales del mercado de EO no dejan de ampliar sus constelaciones, lo que genera cantidades inmensas de datos, normalmente en órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés). El sistema Compass-Skyloom ofrecerá una vía para la transferencia inmediata y rentable de datos de EO a través de satélites GEO directamente a la nube. De este modo, sus clientes y usuarios finales podrán aprovechar la información perecedera en tiempo real. Se trata de un sistema basado en terminales de comunicaciones ópticas/láser, que permite las comunicaciones ópticas sin fibra a la velocidad que requieren los negocios. La asociación combina el legado espacial y la experiencia en operaciones de SKY Perfect JSAT, el dominio de las telecomunicaciones de NTT y la innovación vanguardista de Skyloom para presentar una arquitectura y un servicio conjuntos para el mercado de EO.

"El nuevo equipo, que aprovecha la tecnología de telecomunicaciones más avanzada y las soluciones de infraestructura de Skyloom, nos dará la posibilidad de ofrecer conjuntamente el mejor servicio posible a nuestros clientes de observación de la Tierra", declaró Koichiro Matsufuji, codirector ejecutivo de Space Compass.

"En Skyloom estamos encantados de colaborar con Space Compass, que aprovecha los puntos fuertes de dos líderes del mercado en operaciones espaciales y telecomunicaciones. Juntos esperamos aportar capacidades innovadoras de transferencia de datos al mercado de observación de la Tierra, y esto es solo el principio de lo que está por llegar", comentó Marcos Franceschini, fundador y director ejecutivo de Skyloom Global..

"A través de esta asociación, tenemos la ilusión de poder ofrecer una retransmisión de datos de ultra alta velocidad y en tiempo real de forma muy económica para nuestros clientes, como primer paso hacia una red no terrestre más amplia. Creemos que la tecnología de retransmisión óptica de datos es una piedra angular que permitirá innovar las redes y la informática en órbita entre GEO, LEO y en tierra", añadió Shigehiro Hori, codirector ejecutivo de Space Compass..

Acerca de Space Compass Corporation

Space Compass es una empresa conjunta entre NTT, el gigante japonés de las TIC, y SKY Perfect JSAT Corporation, el principal operador de satélites de Asia. Su objetivo es poner en marcha una red informática integrada en el espacio para contribuir a hacer realidad una sociedad sostenible. Para más información, visite nuestra web corporativa, space-compass.com.

Acerca de Skyloom Global Corporation

Skyloom, un innovador de las telecomunicaciones con sede en Oakland (California), se fundó con la misión de desarrollar, desplegar y operar una de las partes fundamentales de la infraestructura de comunicación espacial del futuro para la prestación de servicios de transferencia de datos a escala planetaria. La empresa aprovecha su enorme experiencia en comunicaciones ópticas espaciales para ofrecer la transferencia de datos en tiempo real, con los que los clientes y los responsables de la toma de decisiones pueden hacer uso de la información perecedera. www.skyloom.co

