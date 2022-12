Comunicado de prensa de Business Wire: Sintavia, LLC

Sintavia, LLC, diseñador y fabricante aditivo de sistemas mecánicos complejos para la industria aeroespacial, defensiva y espacial, anunció hoy que ha desarrollado parámetros de material propios para la aleación C103, una aleación de niobio de alto rendimiento muy adecuada para aplicaciones de propulsión de cohetes, aviones y satélites. El metal refractario, difícil de imprimir sin un amplio desarrollo de parámetros, se desarrolló en una impresora EOS GmbH M290 y representa el 29.o parámetro de material patentado que ha desarrollado Sintavia para sus clientes fabricantes de equipos originales en el sector eaeroespacial, defensivo y espacial.

Entre las propiedades mecánicas del C103 de Sintavia se destacan la densidad de impresión del 99,94% y un alargamiento en la dirección Z del 32% tras un ciclo estándar de alivio de la tensión. Los datos completos de rendimiento del conjunto de parámetros del C103 de Sintavia pueden encontrarse en el sitio web de la empresa www.sintavia.com/materials-guide/.

"Debido a su altísimo punto de fusión, el niobio es ampliamente reconocido por ser un material excelente para aplicaciones de propulsión espacial, concretamente para propulsores de control de reacción y propulsores de control de actitud", aseguró Pavlo Earle, vicepresidente de Ingeniería tecnológica de Sintavia. "Con este desarrollo, Sintavia puede ofrecerles a sus clientes del sector espacial componentes con propiedades mecánicas líderes en la industria. Cuando se combinan con el diseño y la capacidad de producción aditiva de Sintavia, que también son los mejores de su clase, nuestros parámetros C103 ofrecen a nuestros clientes una solución industrial de primera calidad que es muy confiable para aplicaciones que se utilizan en temperaturas extremas".

Por otra parte, Earle agregó que Sintavia desarrolla en la actualidad normas propias para otros materiales refractarios destinados a la industria aeroespacial, de defensa y espacial.

Acerca de Sintavia

Sintavia diseña e imprime en 3D sistemas avanzados de propulsión y termodinámica para clientes de la industria aeroespacial y defensiva. Sintavia, miembro fundador de la Additive Manufacturer Green Trade Association, se ha comprometido a aplicar los más altos estándares de calidad del sector y cuenta con varias acreditaciones Nadcap y otras acreditaciones aeroespaciales. Para más información, visite http://www.sintavia.com.

