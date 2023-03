Comunicado de prensa de Business Wire: Sintavia, LLC

Sintavia, LLC, empresa de diseño y fabricación aditiva de sistemas y componentes mecánicos complejos para la industria aeroespacial y de defensa, anuncia que Bechtel Plant Machinery, Inc. ("BPMI") le ha adjudicado un contrato para desarrollar una planta de fabricación aditiva especializada en apoyo del "Programa de Propulsión Nuclear de la Marina de Estados Unidos". La nueva instalación, con un sistema de integración vertical, desarrollará y fabricará de forma aditiva sistemas avanzados de propulsión nuclear para los programas de submarinos en producción y en desarrollo de la Marina de Estados Unidos, incluido el submarino de ataque propulsado por energía nuclear de próxima generación.

"Está demostrado que la tecnología aditiva, tanto en lo que respecta al diseño como a la fabricación, es un método superior para suministrar sistemas complejos en el sector aeroespacial y de defensa", afirma Brian Neff, fundador y director ejecutivo de Sintavia. "Pero su adopción plena es imposible si no se invierte en los materiales, procesos y sistemas de calidad necesarios para producir de forma aditiva estos sofisticados sistemas con éxito y en repetidas ocasiones. Sintavia ha venido realizando estas inversiones en los últimos siete años. A medida que la Marina de Guerra de EE. UU. busca desarrollar plataformas submarinas avanzadas, es indispensable que la tecnología aditiva desempeñe un papel central en dicho desarrollo. Estamos comprometidos con el éxito de estos programas y esperamos seguir consolidando nuestra relación con BPMI y el Programa de Propulsión Nuclear de la Marina en los próximos años".

Está previsto que las nuevas instalaciones, que estarán situadas en Hollywood (Florida), entren en funcionamiento en el segundo trimestre de 2023.

Acerca de Sintavia

Sintavia diseña y produce por fabricación aditiva una nueva generación de sistemas de propulsión y termodinámica para la industria aeroespacial y de defensa. Sintavia, miembro fundador de la Additive Manufacturer Green Trade Association, trabaja con los más altos estándares de calidad del sector y cuenta con numerosas certificaciones Nadcap y otras acreditaciones aeroespaciales. Para más información, visite http://www.sintavia.com.

Sintavia, LLC Lindsay Lewis +1 954.474.7800

