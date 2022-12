Comunicado de prensa de Business Wire: Sintavia, LLC and Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin Corporation, (NYSE: LMT), y Sintavia, LLC, anuncian una colaboración para ampliar la investigación de nuevas oportunidades de fabricación aditiva (AM, por sus siglas en inglés) de metales como alternativa a las piezas de fundición y forja. La AM, también conocida como impresión 3D, tiene la capacidad de mejorar la eficiencia de las cadenas de suministro de piezas de fundición y forja existentes, y proporcionar piezas con un mayor nivel de detalle y mayores opciones de diseño.

Sintavia es proveedor de Lockheed Martin en el campo de la AM y colabora en varios programas de fabricación y producción de piezas metálicas aditivas. Con esta nueva colaboración se explorarán otras áreas tecnológicas de la AM, como la fusión de lecho de polvo por láser, el depósito de energía dirigido por haz de electrones y la AM por fricción y agitación.

Esta nueva asociación se basa en la iniciativa de la Casa Blanca "AM Forward", anunciada por el presidente Joe Biden en mayo, un pacto voluntario destinado a reforzar las cadenas de suministro de Estados Unidos a través del apoyo a la adopción e implantación de la AM por parte de los proveedores estadounidenses.

"Sintavia y Lockheed Martin se han comprometido a mejorar la capacidad, agilidad y competitividad del suministro industrial de defensa", explicó Brian Neff, fundador y director ejecutivo de Sintavia. "Nuestra asociación con Lockheed Martin busca identificar y racionalizar las ineficiencias de fabricación, específicamente en la producción de estructuras críticas para el vuelo".

La colaboración de Lockheed Martin con Sintavia demuestra nuestro compromiso con la campaña AM Forward de la Casa Blanca para reducir los costos operativos generales y fortalecer nuestra cadena de suministro nacional, esfuerzos que coinciden con nuestra visión de la Seguridad del siglo XXI", declaró David Tatro, vicepresidente de Transformación de Procesos Operativos de Lockheed Martin.

Acerca de Lockheed Martin

Lockheed Martin Corporation, con sede en Bethesda (Maryland), es una empresa aeroespacial y de seguridad global con aproximadamente 114.000 empleados en todo el mundo dedicada principalmente a la investigación, el diseño, el desarrollo, la fabricación, la integración y el mantenimiento de sistemas, productos y servicios de tecnología avanzada. Siga @LMNews en Twitter para conocer los últimos anuncios y noticias de la empresa.

Acerca de Sintavia

Sintavia diseña e imprime en 3D sistemas avanzados de propulsión y termodinámica para clientes del sector aeroespacial y de defensa. Sintavia, miembro fundador de la Additive Manufacturer Green Trade Association, trabaja con los más altos estándares de calidad del sector y cuenta con numerosas certificaciones Nadcap y otras acreditaciones aeroespaciales. Para más información, visite http://www.sintavia.com.

Contacto de prensa de Lockheed Martin: Kaleb Bennett, Representante de comunicaciones, +1 202-247-6697, kaleb.m.bennett@lmco.com Contacto de prensa de Sintavia, LLC: Lindsay Lewis, Directora de estrategia corporativa, +1 954-474-7800,LLewis@sintavia.com

