Comunicado de prensa de Business Wire: Sinovac Biotech Ltd.

Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" o la "Compañía") (NASDAQ: SVA), un proveedor líder de productos biofarmacéuticos en China, anunció que el Instituto de salud pública de Chile aprobó un ensayo clínico de fase II para su vacuna inactivada contra la cepa Ómicron del COVID-19 y su vacuna trivalente contra el COVID-19 (variantes ancestral, Delta y Ómicron) el 31 de agosto. El ensayo clínico evaluará la inmunogenicidad y la seguridad de una dosis de refuerzo de las dos vacunas candidatas en adultos que hayan recibido dos dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 CoronaVac®, de ARNm o de vector viral. Este estudio es el primero en el mundo en investigar la vacuna inactivada multivalente contra el COVID-19.

En este ensayo clínico de fase II aleatorizado, doble ciego y multicéntrico, se reclutarán 826 adultos con vacunación completa. Los participantes pertenecientes al esquema heterólogo son personas que hayan recibido dos dosis de CoronaVac® y dos refuerzos de vacunas basadas en ARNm o en vectores virales, mientras que los participantes del esquema homólogo son los que hayan recibido cuatro dosis de CoronaVac®. Las personas del esquema heterólogo recibirán aleatoriamente una dosis de refuerzo con las vacunas Ómicron, trivalente o CoronaVac®, mientras que las personas del grupo homólogo recibirán aleatoriamente una dosis de refuerzo de las vacunas Ómicron o trivalente.

El señor Weidong Yin, coordinador, presidente y director ejecutivo de SINOVAC señaló: "SINOVAC ha progresado mucho al colaborar con socios globales en el desarrollo y la fabricación de la vacuna contra el COVID-19. Estamos orgullosos del hecho de que CoronaVac® pueda proteger a individuos de apenas 6 meses, y esta aprobación clínica permitirá que la vacuna proporcione una protección aún mejor".

Acerca de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd., (SINOVAC) es una compañía biofarmacéutica con sede en China que se centra en la investigación y desarrollo, la fabricación y la comercialización de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas del ser humano. La cartera de productos de SINOVAC incluye vacunas contra el COVID-19, la enfermedad de manos, pies y boca (HFMD) causada por infección por el enterovirus 71 (EV71), la hepatitis A y B, la influenza estacional, la enfermedad neumocócica, la influenza pandémica H5N1 (gripe aviaria), la influenza H1N1 (gripe porcina), la varicela, las paperas y la poliomielitis. Su vacuna contra el COVID-19, CoronaVac®, se aprobó para su uso en más de 60 países y regiones en todo el mundo. Su vacuna contra la hepatitis A, Healive®, superó los requisitos de precalificación de la OMS en 2017. Su vacuna contra el EV71, Inlive®, es una vacuna innovadora comercializada en China en 2016. En 2022, la OMS precalificó la vacuna antipoliomielítica inactivada de la cepa Sabin (sIPV) de SINOVAC.

SINOVAC fue la primera empresa en obtener la aprobación de su vacuna contra la gripe H1N1, Panflu.1®, que sirvió para la campaña de vacunación y el programa de reserva del gobierno chino. La empresa también es el proveedor exclusivo de la vacuna contra la gripe pandémica H5N1, Panflu®, para el programa de reserva del gobierno chino.

SINOVAC se dedica incesantemente a la investigación y desarrollo de nuevas vacunas, con más combinaciones de vacunas en proyecto, y explora de forma constante las oportunidades del mercado mundial. SINOVAC tiene previsto llevar a cabo un intercambio y una cooperación más amplios y profundos con otros países y organizaciones empresariales e industriales.

Para obtener más información, consulte el sitio web de la Compañía en www.sinovac.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906005515/es/

Contacto

Sinovac Biotech Ltd. Equipo de RR. PP. pr@sinovac.com

ICR Inc. Bill Zima EE. UU.: 1-646-308-1707 william.zima@icrinc.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.