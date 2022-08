Comunicado de prensa de Business Wire: Signifyd

Signifyd, empresa especializada en la protección contra fraudes y abuso del consumidor en el comercio electrónico a través de big data y machine learning; y VTEX, plataforma de comercio digital empresarial para las grandes empresas, anunciaron una alianza estratégica para promover, fortalecer y proteger a los retailers y negocios en línea de América Latina.

A través de su plataforma completa y un equipo de especialistas en comercio digital, VTEX está ayudando a las empresas a lograr un tiempo de comercialización más rápido, llegando a sus clientes a través de cualquier canal, personalizando experiencias y así, descubriendo nuevas áreas de crecimiento.

A partir de ahora, los clientes tendrán acceso al módulo de la Plataforma de Protección para E-commerce de Signifyd a través de la VTEX App Store. Esto significa que podrán instalar un plug-indentro del ecosistema de VTEX y optimizar así sus transacciones, proteger sus ganancias y prevenir abusos e intentos de fraude.

El comercio electrónico seguirá creciendo en América Latina. Se espera que sea el mercado de más rápido crecimiento para el e-commerce. eMarketer estima que las ventas alcancen los $105 mil millones de dólares. Sin embargo, ante este crecimiento los comercios enfrentan retos importantes como el incremento en el fraude en línea.

"Estamos felices de ofrecer a los clientes de VTEX una forma sencilla de proteger sus negocios del fraude y abuso del consumidor. El increíble trabajo que VTEX ha hecho con importantes marcas de la industria de retail y otras verticales para ayudarles a operar de forma más eficiente y ofrecer una experiencia extraordinaria al cliente es lo que nos motivó a unir fuerzas y contribuir a su éxito, añadiendo nuestras soluciones de prevención de fraude para que sus clientes puedan incrementar la aprobación de transacciones sin miedo al fraude, dijo Christian León, Director Regional de Signifyd para América Latina.

Con esta colaboración, los clientes no solo tendrán acceso rápido a las soluciones de Signifyd, sino que también ahorrarán tiempo y dinero, pues el módulo de Signifyd cumple con todos los parámetros de programación y revisión de la plataforma de VTEX.

Al contratar e integrar las soluciones de Signifyd, los clientes de VTEX podrán automatizar la revisión de transacciones dentro de sus plataformas de comercio electrónico. Con esto no solo podrán detectar intentos de fraude sino que también disminuirán el número de transacciones falsamente declinadas y aumentarán sus ingresos en un promedio de entre 5% y 9%, basado en el desempeño global de Signifyd - o incluso más alto, cómo demuestran los resultados obtenidos en Latinoamérica.

El modelo de machine learning de Signifyd está en constante aprendizaje, ajustándose a nuevas tácticas y técnicas desplegadas por estafadores y redes de fraude profesionales. Distingue de forma instantánea las transacciones fraudulentas de las legítimas, detecta casos de abuso del consumidor y provee una garantía financiera contra todo tipo de contracargos en las órdenes aprobadas por la solución.

Esta alianza estratégica forma parte de los planes de expansión de Signifyd en la región. En abril de 2021, la compañía obtuvo una ronda de inversión de 205 millones de dólares con la que está impulsando la ampliación de sus equipos de producto, éxito del cliente y ciencia de datos, así como sus equipos de ingeniería, tanto global como localmente.

Acerca de SignifydSignifyd proporciona una Plataforma de Protección integral para E-commerce que utiliza su Red de Comercios para maximizar la conversión, automatizar la experiencia del cliente, eliminar el fraude y el abuso del cliente. Sus soluciones brindan la transparencia y el control que las marcas necesitan para triunfar en el mundo de constante evolución del e-commerce. Signifyd, el proveedor líder en seguridad de pagos y prevención antifraude para los Top 1000 Retailers de 2022, tiene su sede en San José, California, y oficinas en Denver, Nueva York, Ciudad de México, São Paulo, Belfast y Londres.

Acerca de VTEXVTEX (NYSE: VTEX) es la plataforma empresarial de comercio digital donde grandes marcas y retailers hacen realidad el mundo del comercio. VTEX conduce el negocio de sus clientes hacia un camino de rápido crecimiento con una solución completa de Comercio, Marketplace y OMS. VTEX ayuda a empresas globales a construir, gestionar y ofrecer experiencias nativas y avanzadas de comercio B2B, B2C y Marketplace con untime-to-market sin precedentes y sin complejidad.

Como líder en plataformas de comercio digital, VTEX cuenta con la confianza de más de 2400 clientes, entre ellos AbInbev, Carrefour, Colgate, Motorola y Whirlpool, y tiene más de 3200 tiendas online activas en 38 países (al cierre del ejercicio fiscal del 31 de diciembre de 2021). Para más información, visita vtex.com.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220816005379/es/

Contacto

Contactos Signifyd Lynette Mujica Dialogue México lynette@dialogue-inc.com Jimena Larrea Dialogue México jimena@dialogue-inc.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.