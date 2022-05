Comunicado de prensa de Business Wire: Signifyd

Signifyd, el líder en protección contra fraudes de comercio electrónico, anunció hoy el lanzamiento de la aplicación Signifyd para Stripe como parte del nuevo marketplace de aplicaciones de Stripe. La nueva aplicación proporciona información instantánea sobre reclamos de contracargos directamente a través del panel de control de Stripe.

El lanzamiento de la aplicación de Signifyd para Stripe significa que los clientes de Stripe protegidos por la solución de gestión de contracargos de Signifyd ya no tendrán que moverse entre diferentes plataformas digitales para rastrear el estado de los contracargos y solicitar actualizaciones sobre el estado de reembolso de los reclamos.

"La decisión de Stripe de invitar a Signifyd a su marketplace de aplicaciones recién lanzado es la validación adicional del valor que proporcionamos a los comercios", dijo Gayathri Somanath, vicepresidente de producto en Signifyd. "Y lo que es más importante, hace que la vida sea más fácil y eficiente para los clientes de Stripe y de la gestión de contracargos de Signifyd en un momento en el que la velocidad es esencial para el éxito en línea. El comercio electrónico simplemente no tiene tiempo para soportar los pasos perdidos en la era moderna".

Después de instalar la aplicación Signifyd para Stripe, los analistas de riesgos y los equipos de operaciones de contracargos pueden disfrutar de una integración perfecta en sus paneles de control de Stripe, lo que subraya el compromiso de Signifyd y Stripe de añadir valor a los negocios de los comercios. Con la aplicación de Signifyd, el panel de control de Stripe proporciona una visibilidad fácil de cada caso de contracargo individual. Dicha visibilidad no solo proporciona información sobre el estado actual de los contracargos, sino que también proporciona una visión clara de los patrones de contracargos y permite identificar problemas continuos que podrían rectificarse para reducir los contracargos.

La solución de gestión de contracargos de Signifyd aborda los siguientes problemas:

-- Fraude amistoso: el titular de la tarjeta no reconoce un cargo y presenta un contracargo, o un familiar realiza una compra por accidente o por falta de conocimiento al titular.

-- Abuso del consumidor o contracargo fraudulento: un titular legítimo de tarjeta realiza una compra con su propia tarjeta, pero afirma que nunca realizó la compra.

-- Reclamos falsos de que un producto nunca llegó o llegó en mal estado o de otra manera no es como se describe.

Los contracargos se han convertido en un punto de dolor cada vez más severo para los comercios, una vez que la presión de fraude, el fraude amistoso, el abuso de consumidores y las disputas de clientes aumentaron de manera drástica durante la pandemia, según los datos de Signifyd. La presión general del fraude (una medida de las órdenes con suficientes señales de alerta para considerarse fraudulentas) fue 400% más alta para fines del primer cuatrimestre de 2022 que antes de la pandemia. Y durante el primer trimestre de 2022, el abuso de consumidores aumentó más del 150% en comparación con los días antes de la pandemia, según los datos del sondeo de comercio electrónico de Signifyd.

Tener una forma rápida y eficiente para que los clientes de Signifyd que utilizan la recuperación de contracargos puedan rastrear esos reclamos y sus resultados en la plataforma de Stripe es un paso clave en el esfuerzo por controlar el aumento de esas áreas de fraude y abuso.

Acerca de Signifyd

Signifyd proporciona una plataforma integral de protección para el comercio electrónico que utiliza su red de comercios para potenciar la conversión, automatizar la experiencia del cliente y eliminar el fraude y el abuso de consumidores para los comercios. Sus soluciones proporcionan la transparencia y el control que las marcas necesitan para tener éxito en el mundo del comercio electrónico que cambia rápidamente. Signifyd, que es el proveedor líder de seguridad de pagos y prevención de fraudes para los 1000 principales minoristas para 2022, tiene su sede en San José, California, con oficinas en Denver, Nueva York, Ciudad de México, São Paulo, Belfast y Londres.

Acerca de Stripe

Stripe es una plataforma de infraestructura financiera para empresas. Millones de empresas, desde las más grandes del mundo hasta las empresas emergentes más ambiciosas, utilizan Stripe para aceptar pagos, aumentar sus ingresos y acelerar nuevas oportunidades de negocio. Con sede en San Francisco y Dublín, la empresa tiene como objetivo aumentar el PIB de Internet.

