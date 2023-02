Comunicado de prensa de Business Wire: Shufti Pro

Shufti Pro, pionera de las primeras soluciones internas de verificación de la identidad, ha anunciado la puesta en marcha de sus servicios de evaluación de riesgos y servicios de verificación electrónica de la identidad (eIDV) para ayudar a las empresas de todo el mundo a combatir el fraude de la identidad y los delitos financieros, además de cumplir la normativa KYC/AML, en constante evolución.

Solución de evaluación de riesgos:es la herramienta creada específicamente para ayudar a las empresas a identificar los riesgos relacionados con una clientela diversa a nivel mundial. La solución de puntuación de riesgos personalizada de Shufti Pro se adapta a los intereses de las organizaciones, además de abarcar todos los factores de riesgo posibles para proteger a las empresas de los delitos financieros, daños a la reputación y sanciones reglamentarias. Garantiza que las empresas tomen decisiones bien fundadas mediante la evaluación de los factores de riesgo de los clientes, recogidos en cuestionarios personalizados y puntos de datos de prevención del fraude, que luego son examinados por los motores de perfilado de inteligencia de riesgos de Shufti Pro (una base de datos de más de 10.000 millones de elementos de identificación).

Servicio de verificación electrónica de la identidad (eIDV): es el proceso de verificación de los clientes mediante un número de identificación único emitido por el gobierno. Funciona de forma similar al proceso de KYC, aparte del requisito de cargar documentos en papel proporcionados por el cliente. El servicio de eIDV de Shufti Pro coteja los datos de los clientes, en particular, el nombre, fecha de nacimiento y número del seguro social, con diversas bases de datos y garantiza una seguridad sin precedentes. La digitalización del mundo moderno muestra que nos estamos alejando de los documentos de identidad en papel para adoptar formas completamente electrónicas, debido a la mejora de la privacidad, la prevención del fraude y el perfeccionamiento de la experiencia del usuario. Estos cambios garantizarán que la incorporación de los clientes sea más sencilla y precisa, se adapte a los clientes de todo el mundo y reduzca con eficacia las tasas de abandono de clientes.

"Como prestador mundial de servicios de verificación de la identidad, Shufti Pro innova continuamente para responder a una amplia gama de requisitos de cumplimiento normativo, cada vez más variada y diversa, en beneficio de nuestros clientes",explicó Victor Fredung, gerente general de Shufti Pro. "Nos dedicamos a ofrecer soluciones que respondan a las necesidades cambiantes de nuestra clientela internacional y del mercado general, tanto en el punto de incorporación como en otras áreas y me complace poder contarles que los servicios de evaluación de riesgos y de eIDV hacen precisamente eso".

Shufti Pro introdujo recientemente una serie de funciones nuevas, como por ejemplo, la implementación de SSO, la verificación de cuentas duplicadas y otras, para reforzar el conjunto de sus productos de verificación de la identidad. El año pasado, la empresa recaudó 20 millones de dólares en financiación de la serie A para acelerar su expansión internacional, mejorar sus soluciones de verificación de la identidad y ampliar su conjunto de soluciones de cumplimiento normativo.

Las organizaciones internacionales que busquen un socio de verificación de la identidad, pueden comunicarse con Shufti Pro aquí.

Acerca de Shufti Pro

Shufti Pro es un prestador líder de servicios de verificación de la identidad, que ofrece soluciones de KYC, KYB, KYI, AML, verificación biométrica y OCR y agiliza la confianza en todo el mundo. Cuenta con seis sucursales internacionales y presentado un conjunto de 17 productos y soluciones complementarios de verificación de la identidad. Con la capacidad de verificar automáticamente más de 9000 documentos de identidad en más de 150 idiomas, Shufti Pro se enorgullece de servir a clientes en más de 230 países y territorios.

