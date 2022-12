Comunicado de prensa de Business Wire: Shufti Pro

Shufti Pro, empresa innovadora en soluciones de verificación de identidad, acaba de anunciar que la plataforma de apuestas ApuestaPR de LMG Gaming (LMGG), que acaba de recibir una licencia de apuestas deportivas de la Comisión de Juego de Puerto Rico, ha optado por Shufti Pro para impulsar sus procesos de Conozca a su Cliente (KYC) y Verificación de Identidad (IDV). ApuestaPR desplegará Shufti Pro para instaurar un proceso de verificación sencillo, transparente e instantáneo que garantice el cumplimiento de las normativas locales en materia de juego y proporcione al mismo tiempo un proceso de incorporación de clientes rápido y fluido.

ApuestaPR es una nueva empresa del sector del juego de Puerto Rico que tiene previsto lanzar su plataforma de apuestas deportivas minoristas en 2023. Para poder cumplir con la normativa de juego de Puerto Rico, la empresa debe llevar a cabo una diligencia debida integral de los clientes y verificar sus identidades antes de que puedan realizar apuestas deportivas en la plataforma.

Desde ApuestaPR reconocieron que necesitaban una solución sólida de KYC e IDV que pudiera ofrecer estos servicios de forma rápida y precisa, combinada con una experiencia de cliente de primer nivel que garantizara el cumplimiento a medida que evoluciona la normativa y la plataforma atrae a nuevos clientes. Por recomendación de sus otros socios de confianza, ApuestaPR eligió Shufti Pro por su adaptabilidad, su excepcional servicio de atención al cliente y su capacidad para impulsar la eficiencia interna.

"Cuando se lanza una nueva plataforma de apuestas, es imprescindible garantizar un cumplimiento sólido y una experiencia del cliente sin inconvenientes desde el primer día. Para nosotros era fundamental contar con un proveedor de KYC e IDV de confianza con experiencia demostrada en el sector del juego que se integrara fácilmente en nuestro ecosistema de socios", afirmó Winter Horton, socio de LMGG. "Las soluciones KYC e IDV de Shufti Pro ofrecerán una experiencia fluida a nuestros clientes de juego y nos permitirán centrarnos en otras funciones críticas del negocio mientras desarrollamos la principal plataforma de apuestas deportivas en Puerto Rico".

Con Shufti Pro, ApuestaPR puede ejecutar un sólido KYC en cuestión de segundos, lo que permite a los clientes empezar a jugar más rápidamente cuando se suman a la plataforma. Shufti Pro se unirá a la red de socios de confianza de ApuestaPR, entre los que se incluyen White Hat Gaming y Kambi.

"Al igual que la industria en general, el sector del juego de Puerto Rico tiene normativas estrictas que hacen que resulte obligatorio para cualquier plataforma contar con procesos robustos de KYC e IDV desde su creación", declaró Patrick Kelly, jefe de Ventas para las Américas de Shufti Pro. "ApuestaPR confiará en las soluciones KYC e IDV de Shufti Pro impulsadas por IA desde su lanzamiento para verificar la identificación en segundos durante el proceso de incorporación del cliente y cumplir con todas las leyes locales. Nos entusiasma poder trabajar con ApuestaPR y su impresionante ecosistema de socios en el lanzamiento de su emocionante plataforma de apuestas para ofrecer una experiencia de juego inigualable".

Acerca de Shufti Pro

Shufti Pro es un proveedor de servicios de verificación de identidad que ofrece servicios KYC (conozca a su cliente), KYB (conozca a su negocio) y AML (lucha contra el blanqueo de capitales) para ayudar a las empresas de todo el mundo a incorporar y gestionar clientes legítimos. Con sede en el Reino Unido, la empresa cuenta con 6 oficinas regionales y ha lanzado 17 productos de verificación de identidad diferentes desde su creación en 2017. Con capacidad para verificar más de 10 000 documentos de identidad en más de 150 idiomas, Shufti Pro atiende a clientes en más de 230 países y territorios.

