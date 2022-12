Comunicado de prensa de Business Wire: Sharjah National Day Celebrations Committee

Concluyeron las festividades del 51.o Día Nacional de los EAU en Sharjah, que atrajeron a un público de diversas nacionalidades, tanto residentes como visitantes extranjeros, durante un período de 10 días para participar en diversas actividades.

Part of the National Day activities in Sharjah (Photo: AETOSWire)

Del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2022, las ciudades de Sharjah y los principales destinos turísticos y culturales, entre ellos, el Anfiteatro Al Majaz, el Parque Nacional de Sharjah, el Parque Público Maliha, Dibba Al Hisn, el Anfiteatro Khorfakkan, hasta Wadi Al Helo y varias zonas de Kalba, y parques y zonas residenciales en Al Bataeh, varias zonas de Al Madam, el Fuerte Al Dhaid, hasta la Villa del Patrimonio en Al Hamriyah, organizaron celebraciones para conmemorar los logros de la nación en el marco del 51.o Día Nacional.

Su Excelencia Khaled Jassim Al Midfa, Presidente del Comité de Celebraciones del Día Nacional de Sharjah, elogió la interacción y participación del público en los actos y al respecto, señaló: "Estamos orgullosos de la gran asistencia a las celebraciones del Día Nacional de Sharjah. Siempre nos complace ver este público tan numeroso, compuesto por personas de distintas nacionalidades uniéndose a nosotros en las celebraciones nacionales, interactuando con las actividades y disfrutando de ellas en un ambiente seguro y pacífico. Esperamos que se hayan llevado un bonito recuerdo de la Fiesta Nacional, que acoge a las personas de todo el mundo".

Y añadió: "Les prometemos a los asistentes que participarán el año que viene, que podrán disfrutar de experiencias todavía mejores. Les garantizamos que esta reunión anual ya se ha convertido en un hito en los programas de actividades anuales de Sharjah y esperamos volver a reunirnos con ellos el año que viene en esta misma ocasión para expresar el amor por los EAU".

Las celebraciones de este año estuvieron repletas de eventos y actividades. Se centraron en mostrar los logros, la historia y el patrimonio de los EAU utilizando modelos innovadores. Los asistentes disfrutaron de actuaciones folclóricas locales como Harbiya, Al-Razfa, Al-Yowlah, Al-Ayala, Al-Rababa y Al-Azi, que tienen manifestaciones artísticas similares en la región del Golfo, como patrimonio común entre los pueblos de la región.

Además, esta ocasión incluyó una variedad de eventos y programas para toda la familia, ofreciendo una oportunidad única para pasar un buen rato con los familiares y disfrutar de actividades como los talleres, concursos y sorteos de rifas.

