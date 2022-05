Comunicado de prensa de Business Wire: SES

SES anunció hoy que Andesat, el proveedor de servicios satelitales líder en la región Andina, recurrió a SES para ofrecer servicios de conectividad perfeccionados a través del satélite SES-14, respaldando los servicios empresariales y los compromisos de obligación de servicio universal (USO, en inglés) en Chile y Perú.

En Chile, Andesat aprovechará la combinación de haces anchos y haces puntuales de alto rendimiento (HTS, por sus siglas en inglés) de SES-14 para respaldar una amplia gama de aplicaciones de red avanzadas y de tráfico intensivo para las industrias agraria, pesquera y minera, incluso en las áreas más remotas del país.

En Perú, como parte del proyecto 'Te Conectamos Perú', Andesat impulsará el acceso de conectividad de banda ancha y voz, así como podrá ofrecer servicios satelitales de alto rendimiento que sean confiables, asequibles y listos para la nube utilizando los Servicios Empresariales Administrados de SES en 280 sitios remotos para fines de 2022.

Andesat obtuvo una licencia de Operador de Infraestructura Móvil Rural (OIMR) por parte del gobierno peruano, que es una iniciativa social que tiene como objetivo extender las redes celulares móviles a comunidades rurales sin servicio previo. A través del proyecto 'Te Conectamos Perú', Andesat podrá extender la cobertura LTE Móvil a lugares tradicionalmente de difícil acceso en la selva amazónica, las montañas andinas y los desiertos, que ahora se beneficiarán de servicios de comunicación de alta calidad.

"Creemos que el acceso a servicios de conectividad confiables tiene un impacto tremendamente positivo en la vida y los medios de subsistencia de las personas, apoyando el desarrollo de las comunidades. Esta asociación con SES nos habilita a expandir nuestra presencia y capacidades en toda la región andina con soluciones de telecomunicaciones satelitales revolucionarias, lo que nos permite ofrecer mayores oportunidades y valor a nuestros clientes y comunidades en regiones rurales desatendidas", dijo Pablo Rasore, CEO del Grupo Andesat. "Para promover nuestra creencia, necesitamos socios como SES, que estén comprometidos a innovar con nosotros y garantizar que incluso las poblaciones más remotas de la región reciban servicios de alta calidad".

"Estamos encantados de asociarnos con Andesat para llevar conectividad 3G/4G a comunidades rurales, así como conectividad de banda ancha vital a industrias clave que les permita implementar prácticas de producción y control de calidad de última generación", agregó Omar Trujillo, Vicepresidente de Ventas para Datos Fijos Américas en SES. "El paisaje geográficamente diverso dificulta la construcción de infraestructura terrestre para conectar empresas y personas que viven en regiones escasamente pobladas, pero esto no es una barrera para el satélite, que nos permite extender el alcance de la red de nuestros clientes donde sea que se necesite. Junto con nuestros socios, innovamos constantemente nuestras tecnologías terrestres y espaciales para optimizar nuestros servicios y ofrecer soluciones de conectividad perfeccionadas".

Acerca de SES

SES tiene la visión audaz de ofrecer experiencias sorprendentes, en cualquier lugar de la tierra, mediante la distribución de contenido de video de la más alta calidad y al ofrecer conectividad continua en todo el mundo. Como líder en soluciones globales de conectividad para contenidos, SES opera la única constelación de satélites multiórbita del mundo con la combinación única de cobertura global y alto rendimiento, incluyendo el sistema O3b de órbita circular intermedia de baja latencia y probado comercialmente. Gracias a una red amplia e inteligente que se encuentra habilitada para la nube, SES puede ofrecer soluciones de conectividad de alta calidad en cualquier lugar de la tierra, el mar o el aire. Además, es un socio confiable de las principales empresas de telecomunicaciones, operadores de redes móviles, gobiernos, proveedores de servicios de conectividad y de nube, emisoras, operadores de plataformas de video y propietarios de contenidos alrededor del mundo. La red de video de SES transmite acerca de 8 400 canales y tiene un alcance sin precedentes de 366 millones de hogares, a los que ofrece servicios multimedia gestionados, tanto para contenido lineal como no lineal. La empresa cotiza en las bolsas de París y Luxemburgo (código bursátil: SESG). Para mayor información, visite: www.ses.com.

Acerca de Andesat

El Grupo Andesat nació como Proveedor Mayorista de Servicios Satelitales en Chile en 2009, pero pronto expandió sus operaciones a Argentina y Perú y más recientemente a Ecuador. Al mismo tiempo, Andesat estableció Satelnet en el sur de Chile, dedicada principalmente a brindar soluciones de valor agregado, originalmente a la Industria Salmonera y su Ecosistema, tanto en tierra como en el mar. Esta línea de negocio se ha convertido en parte de la división de I&D que desarrolla y brinda soluciones para los clientes de todas nuestras Compañías a lo largo de Latinoamérica. Con el despliegue de Sitios Celulares Rurales en Perú, creemos que la expansión de los Servicios de Telecomunicaciones generará un efecto sinérgico en estas comunidades, sumando nuevas herramientas para la mejora y eficiencia de su producción. Para más información: www.grupoandesat.com y www.teconectamosperu.com.

