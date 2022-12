Comunicado de prensa de Business Wire: Sermo

Coincidiendo con el Día Mundial del Sida, Sermo, una comunidad web que prioriza a los médicos y es líder en información global sobre los profesionales de la salud, ha publicado una nueva encuesta que muestra que el 46% de los médicos de atención general, en particular, los médicos clínicos, los ginecólogos y los pediatras, considera que no dispone de conocimientos suficientes sobre las opciones de medicación de la profilaxis previa a la exposición (PrEP) actualmente aprobadas para prescribirlas a los pacientes. Por su parte, el 98% de los especialistas en enfermedades infecciosas afirma tener suficientes conocimientos sobre la medicación de la PrEP, lo que indica la necesidad de una mayor formación por parte de las partes interesadas de la industria para los especialistas en enfermedades no infecciosas. Se trata de una importante área de oportunidad, dado que los pacientes que probablemente sean buenos candidatos para la PrEP suelen acudir a un médico clínico en lugar de consultar a un especialista en enfermedades infecciosas.

