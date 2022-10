Comunicado de prensa de Business Wire: Sermo

Una nueva encuesta de Sermo, una comunidad en línea que da prioridad a los médicos y es líder en conocimientos globales de HCP, encontró que la mayoría de los médicos sienten que hay una falta de pautas clínicas para diagnosticar y tratar la COVID persistente en pacientes en sus prácticas. La encuesta, realizada a más de 1.100 médicos en todo el mundo, reveló que el 86% consideraba que faltaban pautas clínicas sobre cómo diagnosticar la COVID persistente y el 87% informó que consideraba que faltaban pautas clínicas sobre cómo tratar la COVID persistente en los pacientes.

LA COVID persistente es un problema importante para los médicos y los pacientes:

La COVID persistente es un problema acuciante para muchos médicos. El 62% de los médicos encuestados informaron que están observando un aumento de los síntomas de la COVID persistente en los pacientes de su consulta y el 71% informó haber visto un aumento de los pacientes preocupados por la COVID persistente. Los médicos también son muy conscientes del posible efecto de la COVID persistente en sus pacientes para el desarrollo de nuevas afecciones de salud, ya que más de la mitad (57%) de los médicos encuestados están viendo pacientes en sus consultas con un nuevo diagnóstico de otra afección (enfermedades autoinmunes, EII, miocarditis, fibrilación auricular, etc.) después de una infección por COVID. La COVID persistente también está afectando a la salud mental de los pacientes, ya que el 77% de los médicos encuestados informaron que están observando un aumento de los problemas de salud mental en los pacientes de sus consultas que padecen COVID persistente.

Los médicos estadounidenses recomiendan el nuevo refuerzo bivalente contra la COVID, pero los pacientes no están interesados:

La apatía por el refuerzo es alta entre los pacientes ya vacunados. Mientras que el 87% de los médicos estadounidenses encuestados recomiendan que los pacientes reciban el nuevo refuerzo bivalente contra la COVID, más de la mitad (54%) de los médicos afirman que los pacientes que ya están vacunados se resisten a recibirlo. Cuando se les preguntó por qué los pacientes vacunados se resistían a recibir el nuevo refuerzo bivalente contra la COVID, los médicos encuestados informaron que la razón más común que escuchan de los pacientes es que se infectarán a pesar de recibir el refuerzo (58%), seguido de que "ya han superado" la fatiga de la pandemia (57%), y que temen sentirse mal por el refuerzo (48%). Los pacientes también están dispuestos a arriesgarse en el momento en que consideren que necesitan el nuevo refuerzo, ya que casi una cuarta parte (24%) de los médicos estadounidenses encuestados informaron que los pacientes expresaron su deseo de esperar a recibir el refuerzo hasta que se produzca un aumento de los casos locales.

La falta de claridad en las pautas es otra de las razones que los médicos escuchan de los pacientes ya vacunados en sus consultas para no recibir el nuevo refuerzo bivalente contra la COVID:

-- El 33% de los médicos encuestados informó que los pacientes no estaban seguros de cuándo debían vacunarse porque se habían infectado recientemente.

-- El 17% de los médicos encuestados informó que los pacientes no estaban seguros de la disponibilidad del refuerzo bivalente para su marca de vacuna.

"La COVID persistente es una crisis pandémica secundaria que desafía tanto a los médicos como a los pacientes", afirma Claudia Martorell, MD MPH FACP, miembro del Consejo Asesor Médico de Sermo. "Las complejidades de la COVID persistente y la falta de pautas clínicas sobre cómo tratarla es una frustración creciente para muchos médicos que intentan ayudar a los pacientes en sus consultas".

Además de enfrentarse a la resistencia al refuerzo entre los pacientes ya vacunados, los médicos encuestados informaron que la desinformación sigue persistiendo entre los pacientes de sus consultas. Casi la mitad (48%) de los médicos encuestados en EE. UU. informaron haber escuchado información errónea de los pacientes sobre el nuevo refuerzo bivalente contra la COVID. Cuando se les preguntó qué información errónea escuchaban con más frecuencia de los pacientes sobre el refuerzo bivalente contra la COVID, los médicos encuestados informaron que la mayoría de las veces habían oído que no se necesita un refuerzo si ya se había tenido COVID (68%), seguido de que la vacuna se había desarrollado apresuradamente y que faltaban datos clínicos (58%).

Esta encuesta se realizó como parte de Barometer de Sermo. La encuesta incluyó a más de 1.100 médicos de todo el mundo que fueron encuestados entre el 22 y el 26 de septiembre de 2022. Para explorar más resultados, visite app.sermo.com/barometer.

