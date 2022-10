Comunicado de prensa de Business Wire: SentinelOne

TELMEX Scitum, la empresa de servicios de ciberseguridad líder en México, agrega la Suite Singularity Identity de SentinelOne a su cartera luego de la adquisición de Attivo Networks. La detección y respuesta a amenazas a la identidad (ITDR) es una nueva categoría de seguridad diseñada para proteger a los usuarios y sistemas que acceden a redes y datos corporativos.

Los ataques basados en la identidad van en aumento, y las organizaciones actuales se benefician al prevenir y detectar cuándo los atacantes explotan, abusan o roban identidades empresariales. Los atacantes utilizan cada vez más las credenciales y aprovechan la superficie del Active Directory (AD) para avanzar en sus campañas maliciosas. A medida que las organizaciones se trasladan a la nube, acelera de igual manera la necesidad de protegerlas y evitar el compromiso sobre estas.

Buscando lo mejor en ciberseguridad, TELMEX Scitum evaluó diferentes tecnologías bajo varios casos de uso, considerando aspectos como facilidad de implementación, detección, prevención de ataques y administración, alineados con su modelo de respuesta a incidentes y entrega de servicios administrados. Los productos Ranger AD y Singularity Identity de SentinelOne se evaluaron utilizando varias técnicas de ataque, incluidas enumeración, técnicas de explotación y diagnóstico de superficie. Las soluciones de SentinelOne fueron seleccionadas por la eficacia de la protección, el modelo de entrega de SaaS nativo de la nube y la capacidad de realizar implementaciones ágiles y satisfacer las diversas necesidades de las organizaciones que usan AD en modelos locales, híbridos o nativos de la nube.

"TELMEX Scitum sigue estrictos procesos de validación sobre las diversas capacidades de nuestros socios tecnológicos, alineados a nuestra metodología de homologación tecnológica. Nuestros servicios administrados están evolucionando con las tendencias emergentes en ciberseguridad, y hemos seleccionado SentinelOne como la mejor tecnología para satisfacer las necesidades de la nueva demanda del mercado ITDR", dijo Cristina Hernández, directora general de TELMEX Scitum.

"La confianza de nuestro socio de negocios TELMEX Scitum está respaldada por la efectividad de nuestra tecnología, la cual fue evaluada recientemente por MITRE, demostrando que el uso del "engaño" y la "negación" protegen contra los ataques basados en la identidad", dijo Sarah Ashburn, vicepresidenta de de Ventas del portafolio de Identidad y Deception de SentinelOne. "Estamos felices de ver que nuestro enfoque diferenciado para la protección de la identidad y el engaño resuena a escala mundial".

La plataforma Singularity XDR de SentinelOne permite a TELMEX Scitum brindar servicios de protección de identidad más holísticos, que incluyen desde el diagnóstico del AD incluyendo la nube, el aseguramiento de los recursos críticos del Directorio Activo desde la fuente del ataque, hasta casos de uso avanzado, como la implementación de acceso condicional con monitoreo desde los controladores del dominio.

"La región emergente de América Latina representa una nueva frontera para la protección de la identidad. Cada vez más organizaciones están dejando antivirus anticuados y EDRs de primera generación por plataformas XDR modernas que protegen de manera uniforme el punto final, la nube y la identidad", dijo Juan Carlos Vázquez, Director de la Suite de Identidad y Deception de América Latina para SentinelOne. "El uso de nuestra tecnología a través de nuestro socio TELMEX Scitum destaca nuestro liderazgo conjunto como innovadores en ayudar a las organizaciones a administrar el riesgo moderno".

Acerca de TELMEX Scitum

TELMEX Scitum es la empresa líder en ciberseguridad en México, con presencia Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa. El enfoque de TELMEX Scitum está dirigido a cubrir completamente las necesidades de sus clientes con servicios que abarcan de manera completa el ciclo de ciberseguridad, entre los cuales destacan los servicios de consultoría y servicios administrados. Forman parte de Telmex y Grupo Carso, lo cual los provee de gran respaldo y capacidad financiera para abordar proyectos complejos y de gran envergadura.

Acerca de SentinelOne

La solución de ciberseguridad de SentinelOne abarca prevención, detección, respuesta y búsqueda impulsadas por IA en puntos finales, contenedores, cargas de trabajo en la nube y dispositivos IoT en una única plataforma XDR autónoma.

