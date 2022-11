Comunicado de prensa de Business Wire: Sense Biodetection

El innovador mundial de diagnóstico molecular Sense Biodetection (Sense) anunció hoy que ha celebrado un acuerdo estratégico con Biotecom para la distribución no exclusiva en Chile de la plataforma de pruebas moleculares de punto de atención sin instrumentos Veros, de Sense.

Veros es el primer y único producto de COVID-19 autónomo, de uso único que produce resultados de calidad de PCR en aproximadamente 15 minutos, no limitado por un lector o la necesidad de energía externa.

"Este acuerdo es significativo para Sense ya que marca nuestro ingreso al mercado sudamericano", dijo Ryan Roberts, Director comercial de Sense. "Junto con Biotecom, creemos que al agregar Veros COVID-19 sin instrumentos a su portafolio, los proveedores de atención médica de Chile podrán brindar diagnósticos más rápidos y atención excepcional a sus pacientes justo en el punto de uso aprovechando esta prueba molecular rápida de calidad de laboratorio".

Fundada en 2013, Biotecom es un distribuidor médico líder de especialidades de dispositivos biotecnológicos y moleculares que presta servicios a hospitales, laboratorios y clínicas de Chile.

"Conocemos nuestro mercado y nos esforzamos por brindar a los clientes los productos más innovadores y de la más alta calidad para satisfacer sus necesidades y mejorar la atención al paciente", dijo el Dr. Andrés Araya, Director ejecutivo de Biotecom SpA. "La oportunidad de mejorar la atención y el flujo de trabajo clínico con el resultado de calidad de PCR de Veros sin instrumentos en minutos y justo en el punto de atención refleja ese enfoque. Nos entusiasma el lanzamiento de Veros COVID-19 y sin dudas anticipamos un menú ampliado de pruebas Veros en el futuro".

Con el uso de una tecnología de amplificación molecular rápida patentada, Veros tiene como objetivo ayudar a mejorar el acceso a pruebas rápidas, altamente precisas y en el punto de atención para muchas más personas para así ayudar a reducir la propagación de COVID-19 con diagnósticos más rápidos y precisos.

El desempeño clínico de Veros COVID-19 se estableció en uno de los ensayos clínicos más completo de pruebas de diagnóstico de COVID-19 realizado hasta la fecha. En el estudio multicéntrico, se inscribieron prospectivamente casi 300 sujetos evaluables durante los aumentos de la pandemia de las variantes Delta y Omicron. Todos los centros del estudio representaron entornos de pruebas/puntos de atención cercanos a los pacientes, y todos los operadores de pruebas informaron que no habían recibido capacitación formal ni tenían experiencia previa en el laboratorio. El 100 % de los operadores estuvieron de acuerdo en que Veros COVID-19 era fácil de usar, leer y comprender los resultados, con un tiempo práctico mínimo requerido desde el inicio hasta el final.

A medida que el virus continúa su evolución, Veros COVID-19 ha mantenido la capacidad para detectar todas las variantes de interés e inquietud identificadas hasta la fecha por la OMS y los CDC de los EE. UU., incluida Omicron y sus subvariantes identificadas.

Acerca de Sense Biodetection

Sense Biodetection es una compañía mundial de diagnóstico molecular centrada en empoderar a los pacientes y transformar el acceso y la asequibilidad a la atención médica brindando resultados de calidad de laboratorio a través de pruebas moleculares fáciles de usar, rápidas y desechables sin las limitaciones de un instrumento. La plataforma de productos Veros de la compañía permitirá realizar pruebas generalizadas para mejorar el acceso de los pacientes, mejorar la salud de los pacientes y reducir los costos sistémicos de atención médica. Respaldada por inversores respetados como Koch Disruptive Technologies, Cambridge Innovation Capital, Earlybird Health y Mercia Asset Management, Sense ha lanzado su primer producto, Veros COVID-19, en mercados europeos seleccionados, y crece rápidamente mientras construye un portafolio de pruebas para otras enfermedades.

Acerca de Biotecom

Fundada en el 2013, Biotecom es una compañía chilena especializada en la distribución de productos y reactivos de biotecnología molecular de la más alta calidad a hospitales, clínicas y laboratorios nacionales del país. La satisfacción del cliente es esencial para nuestra misión; la compañía cuenta con un equipo altamente especializado en biología molecular que respalda, capacita, implementa e integra nuevas tecnologías en los laboratorios y las áreas clínicas de los clientes.

Biotecom actualmente presta servicios a diferentes mercados e industrias, incluidos diagnósticos humanos, diagnósticos agroveterinarios y programas de investigación universitarios. En el segmento de biología molecular en continuo crecimiento, Biotecom siempre se centrará en ofrecer a los clientes las mejores soluciones disponibles.

Contacto

