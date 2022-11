Comunicado de prensa de Business Wire: SEKO Logistics

SEKO Logistics (SEKO), proveedor líder de servicios de logística a nivel mundial, acaba de anunciar la contratación de Hans Hickler como Presidente para el Continente Americano. En ese cargo, Hickler ejercerá autoridad operativa en el área de pérdidas y ganancias y será responsable de la región del Continente Americano, en particular, en cuanto al crecimiento del personal y el desarrollo comercial, las operaciones y la experiencia del cliente, la gestión del efectivo y el cumplimiento y la regulación.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221101005194/es/

Hans Hickler has been appointed to SEKO Logistics' President, Americas. In this role, Hickler will have profit and loss (P&L) operating authority and responsibility for the Americas Region including people growth and commercial development, operations and customer experience, cash management and compliance and regulatory. (Photo: Business Wire)

Hickler ha trabajado con la compañía durante los últimos siete años en una función de asesoramiento a través de Ellipses Advisors, una empresa que fundó él mismo en 2012 y que se especializa en asesorar directores generales de alto rendimiento y en inversiones con empresarios y asesorarlos. Adquirió experiencia empresarial internacional al ocupar el cargo de director general en tres empresas multinacionales líderes en el sector marítimo, despachos express y 3PL. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector del transporte, el transporte urgente y la logística. Antes de iniciar su propio negocio, Hickler fue director general de Agility Logistics para la región de Asia y el Pacífico, cargo en el cual fue responsable de más de 20 países y 7000 empleados; además, formó parte del Consejo de Administración Global de Agility Logistics. Anteriormente, también fue director general de DHL para Soluciones Globales para Clientes, director general de DHL Express USA, director general de APL Logistics e integró los directorios internacionales de ambas organizaciones.

"No podría estar más satisfecho con la incorporación de Hans en este cargo. Necesitábamos un líder empresarial adecuado, un pensador global, un socio intelectual y un emprendedor: Hans es todo eso y mucho más", aseguró James Gagne, Presidente y director general de SEKO. "Es un líder reconocido en las industrias de la logística y el transporte y es conocido por muchos por sus habilidades de liderazgo en la construcción de equipos eficaces y centrados en el cliente, transculturales y multifuncionales y por lograr un crecimiento y rentabilidad significativos".

"Estoy emocionado de estar en la empresa trabajando tiempo completo después de haber colaborado con James y su equipo durante varios años como socio de pensamiento estratégico. Estoy encantado de formar parte de una organización con tantas aspiraciones y que piensa en el futuro", comentó al respecto Hickler.

Radicado en Fort Lauderdale, Florida, Hickler responderá directamente a las órdenes de James Gagne y Steen Christensen, director de operaciones internacionales de SEKO.

Para saber más sobre SEKO Logistics, visite: www.sekologistics.com.

Acerca de SEKO Logistics

Con el aval de casi 50 años de experiencia en logística, SEKO Logistics es el socio logístico global integral: se encarga desde el remitente hasta el consumidor. SEKO ofrece un servicio centrado en el cliente, una fiabilidad experta y soluciones de envío con tecnología, que convierten las cadenas de suministro de los clientes en una ventaja competitiva. Con más de 150 sucursales en más de 40 países, SEKO le ayuda a moverse a la velocidad del comercio. Más información en www.sekologistics.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221101005194/es/

Contacto

Haley Hartmann haley@reputationpartners.com 815-382-1415

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.