Comunicado de prensa de Business Wire: Secure-IC

Secure-IC, líder en ascenso y único proveedor mundial de soluciones de ciberseguridad de extremo a extremo para sistemas integrados y objetos conectados, anuncia hoy la adquisición del negocio de seguridad de Silex Insight. Silex Insight es un proveedor líder de soluciones de núcleos IP de seguridad flexibles y escalables que complementan perfectamente la cartera de Secure-IC. Todos los clientes actuales y los nuevos se beneficiarán de esta adquisición, ya que siempre mantendrán la seguridad y el rendimiento de primera categoría. A partir de ahora, Secure-IC ofrecerá la mayor cartera de soluciones de seguridad incorporadas del mercado.

Esta adquisición simplificará el desarrollo, acelerará el tiempo de comercialización y ayudará a los fabricantes de dispositivos y a los OEM a hacer que sus productos estén preparados para el futuro en materia de seguridad. Todos los clientes podrán beneficiarse de la plataforma de seguridad integrada más avanzada que existe actualmente, incluida la gestión del ciclo de vida.

Secure-IC lleva más de una década ofreciendo al mercado sus tecnologías de protección, concretamente la plataforma integrada de servicios de seguridad SecuryzrTM (iSSP). Esto permite a sus clientes y socios asegurar y gestionar su flota de dispositivos desde la nube y recibir servicios de seguridad de valor agregado, así como el cumplimiento de las normas.

"La combinación de Secure-IC y Silex Insight va a aportar un nivel de seguridad de alta garantía único en el mercado. Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes soluciones que se adapten perfectamente a sus necesidades y ofrezcan una calidad excepcional, de modo que sea fácil de implementar hasta la salida y más allá",dijo Hassan Triqui, Director General de Secure-IC.

"Al traspasar nuestro negocio de seguridad a Secure-IC, tenemos la seguridad de que los clientes están en las mejores manos para ayudarlos a diseñar dispositivos con los más altos estándares de seguridad. Al mismo tiempo, los clientes podrán diseñar soluciones escalables y actualizables sobre el terreno", dijo Michel Van Maercke, Director General de Silex Insight.

Esto marca el inicio de una era nueva y emocionante para las soluciones de seguridad incorporadas, creando un líder global, listo para establecer los estándares de los desafíos actuales y futuros, como la revolución de la criptografía post-cuántica.

Secure-ICCon presencia y clientes en los 5 continentes, Secure-IC es el líder emergente y el único proveedor mundial de soluciones de ciberseguridad de extremo a extremo para sistemas incorporados y objetos conectados. Secure-IC proporciona tecnologías de protección probadas en silicio y de vanguardia, elementos seguros integrados y plataformas de evaluación de la seguridad para alcanzar la conformidad con el más alto nivel de certificación.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221028005253/es/

Contacto

Yucatan jabourgier@yucatan.fr +33-(0)1-53-63-27-27

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.