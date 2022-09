Comunicado de prensa de Business Wire: Secure Code Warrior

Secure Code Warrior, el líder mundial en seguridad impulsada por los desarrolladores, acaba de presentar Coding Labs, un nuevo mecanismo que permite a los desarrolladores pasar del aprendizaje a la aplicación de los conocimientos de codificación segura con mayor facilidad, lo que se traduce en menos vulnerabilidades en el código. Con ello, es la primera vez que una plataforma específica de codificación permite codificar en tiempo real en un entorno de desarrollo integrado en el navegador.

Hasta ahora, si se quería obtener una experiencia de formación en codificación real más directa, los desarrolladores tenían que recurrir a configuraciones virtualizadas difíciles de usar y poco conocidas, lo que daba lugar a situaciones de aprendizaje con pocas posibilidades de aplicación. Con Coding Labs, los desarrolladores no solo ahorran tiempo y eliminan las distracciones, también cuentan con más opciones adaptadas a sus diversos estilos de aprendizaje, y les facilita pasar del aprendizaje a la práctica.

"Tras analizarlo, descubrimos que el 40 % de los desarrolladores consideran que no están recibiendo suficiente formación práctica de sus herramientas y recursos actuales. Nos hemos propuesto cambiar por completo esta situación", afirma Pieter Danhieux, cofundador y director ejecutivo de Secure Code Warrior. "Coding Labs permite a los desarrolladores aprender en un entorno que simula su forma de trabajar y, a su vez, les hará escribir código seguro con más confianza. Este es el futuro de la mitigación de vulnerabilidades".

El exclusivo enfoque de aprendizaje por niveles de Secure Code Warrior genera confianza en los desarrolladores para que adquieran habilidades de codificación segura y dupliquen su capacidad de desarrollo de software para la mejora de sus organizaciones. La formación práctica y la orientación intuitiva que los desarrolladores han llegado a valorar en la plataforma de aprendizaje de la empresa se traslada a Coding Labs. De este modo, Coding Labs, que está disponible en la plataforma a través de la biblioteca de soluciones de formación, permite a los desarrolladores escribir código real al ritmo que deseen en entornos de desarrollo integrados conocidos y recibir comentarios en tiempo real para asegurarse de que están aprendiendo las habilidades necesarias para evitar introducir vulnerabilidades de seguridad en su código.

Los clientes de Secure Code Warrior pueden probar hoy mismo Coding Labs poniéndose en contacto con su gestor de cuentas. Para ver una demostración de Coding Labs, inscríbase en nuestro próximo seminario web Product Talk: Roadmap and Vision, que tendrá lugar el 5 de octubre. Para obtener más información sobre Coding Labs, visite www.securecodewarrior.com/products/coding-labs.

Acerca de Secure Code Warrior

Secure Code Warrior promueve una cultura de desarrolladores orientados a la seguridad, proporcionándoles las habilidades necesarias para codificar de forma segura. Nuestro producto estrella es la Plataforma de Aprendizaje, que ofrece itinerarios relevantes basados en habilidades, misiones prácticas y herramientas contextuales para que los desarrolladores aprendan, elaboren y apliquen rápidamente sus habilidades para escribir código seguro a gran velocidad. Creada en 2015, Secure Code Warrior se ha convertido en un componente fundamental para más de 450 empresas, entre las que se encuentran las más importantes de servicios financieros, comercio minorista y empresas tecnológicas globales de todo el mundo. Visite: www.securecodewarrior.com.

