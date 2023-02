Comunicado de prensa de Business Wire: Sealed Air

SEE (NYSE: SEE) anunció hoy que ha concretado la adquisición de Liquibox, que anunciara previamente, por un precio de compra de $1150 millones en efectivo y libre de deudas.

Esta adquisición estratégica reúne a dos líderes en la industria internacional de los envases flexibles y es consonante con las culturas de innovación y crecimiento de alto rendimiento de ambas compañías. Liquibox es un pionero, innovador y fabricante de soluciones de envasado y dispensación de fluidos y líquidos sostenibles Bag-in-Box para alimentos frescos, bebidas, bienes de consumo y mercados finales industriales. Además, la operación acelera el segmento más pujante de SEE, el negocio de fluidos y líquidos de la marca CRYOVAC®. La tecnología, la escala y el acceso al mercado de CRYOVAC® generan una fuente importante de sinergias. Esta adquisición promueve y agiliza la transformación de SEE, que va camino a convertirse en una empresa de clase mundial impulsada digitalmente, que automatiza soluciones de envase sostenibles.

"Hoy es un día emocionante para SEE, porque tenemos el placer de darle la bienvenida al equipo global de Liquibox", manifestó Ted Doheny, presidente y director ejecutivo de SEE. "Esta es una combinación potente, que reúne a nuestra gente, nuestras culturas, carteras de soluciones, así como nuestras improntas globales que brindarán soluciones más innovadoras y sostenibles a los clientes y mercados en los que prestamos servicios. Finalizar esta adquisición estratégica es un paso importante en nuestra trayectoria hacia el nivel de clase mundial, impulsando el crecimiento, ampliando la penetración en el mercado e impulsando el poder de ganancias para nuestro motor operativo SEE".

SEE presentará más detalles sobre el cierre de la adquisición durante su teleconferencia sobre las ganancias de todo el ejercicio 2022 el 9 de febrero de 2023. La conferencia se transmitirá en vivo a las 10:00 de la mañana (EST). Las partes interesadas pueden sumarse al webcast o escuchar a pedido visitando la página de inicio de SEE para inversores en www.sealedair.com/investors.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC se desempeñó como asesor financiero único y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeñó como asesor legal de SEE. KPMG asesoró sobre diligencia debida en materia financiera, fiscal, de recursos humanos e informática.

Acerca de SEE

Sealed Air (NYSE: SEE) está en el negocio para proteger, resolver desafíos críticos en relación con el envasado y hacer nuestro mundo mejor de lo que lo encontramos. Nuestras soluciones automatizadas de envasado promueven una cadena global de suministro de alimentos, fluidos y líquidos más segura, con mayor capacidad de adaptación y menos derrochadora, facilitan el comercio electrónico y protegen las mercancías transportadas por todo el mundo.

Nuestras marcas, reconocidas a nivel mundial son CRYOVAC®, envasado de alimentos de marca, SEALED AIR®, envasado protector de marca, AUTOBAG®, sistemas automatizados de marca, BUBBLE WRAP®, envasado de marca y las soluciones SEE Automation? y prismiq? de envasado inteligente e impresión digital.

El modelo operativo de SEE, junto con nuestra experiencia líder en la industria en materiales, automatización, ingeniería y tecnología, generan valor a través de soluciones de envasado más sostenibles, automatizadas y digitales.

Estamos a la vanguardia de la industria del envasado, porque creamos un futuro más sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico y hemos prometido diseñar o perfeccionar el 100% de nuestros materiales de envasado para que sean reciclables o reutilizables para 2025, con un objetivo más audaz, es decir, lograr las emisiones netas de carbono cero en nuestras operaciones globales para 2040. Nuestro Informe de impacto global destaca cómo le estamos dando forma al futuro de la industria del envasado. Estamos comprometidos con tener una fuerza laboral diversa y una cultura solidaria e inclusiva a través de nuestro Compromiso con la diversidad, equidad e inclusión para 2025.

SEE generó u$s 5500 millones en ventas en 2021 y tiene unos 16.500 empleados que atienden a clientes en 114 países y territorios. Para saber más, visite sealedair.com.

Información del sitio web

De manera periódica, publicamos información importante para inversores en nuestro sitio web, en la sección Inversores. Utilizamos este sitio web como medio de divulgación de material, información no pública y en pos del cumplimiento con nuestras obligaciones de divulgación según el Reglamento FD. De manera acorde, nuestros inversores deben monitorear la sección Inversores de nuestro sitio web, además de seguir nuestros comunicados de prensa, presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), teleconferencias públicas, presentaciones y webcasts. La información contenida en, o a la que se puede acceder a través de, nuestro sitio web no está incorporada a modo de referencia en este documento ni forma parte del mismo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según los términos las disposiciones de aviso legal de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 con respecto a nuestro negocio, condición financiera consolidada y resultados de operaciones. Las declaraciones prospectivas dependen de una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, lo que podría causar que los resultados reales difieran materialmente de estas declaraciones. Por lo tanto, se recomienda al lector no depositar una confianza indebida en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar con palabras como "anticipar", "creer", "planificar", "suponer", "podría", "debería", "estimar", "esperar", "pretender", "potencial", "buscar", "predecir", "puede", "hará" y referencias similares a períodos futuros. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos de este comunicado de prensa con respecto a nuestras estrategias, perspectivas, situación financiera, operaciones, costos, planes y objetivos constituyen declaraciones prospectivas. Los ejemplos de declaraciones prospectivas son, entre otros, las declaraciones que hacemos sobre los resultados operativos futuros esperados, los resultados operativos futuros esperados de Liquibox, las expectativas sobre los resultados de la reestructuración y otros programas, los niveles previstos de gastos de capital y las expectativas sobre el efecto en nuestra situación financiera de reclamaciones, litigios, costes medioambientales, pasivos contingentes e investigaciones y procedimientos gubernamentales y reglamentarios. Los siguientes son factores importantes que, en nuestra opinión, podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los de nuestras declaraciones prospectivas: las condiciones económicas y políticas mundiales, los efectos de la conversión y la devaluación de las divisas, los cambios en los precios y la disponibilidad de las materias primas, las condiciones de la competencia, el éxito de las ofertas de nuevos productos, las preferencias de los consumidores, los efectos de los problemas sanitarios relacionados con los animales y los alimentos, los efectos de las epidemias o pandemias, incluida la enfermedad del coronavirus de 2019, las repercusiones negativas relacionadas con los conflictos en curso entre Rusia y Ucrania y las sanciones relacionadas, las restricciones a la exportación y otras contraacciones a las mismas, los cambios en los costes de la energía, las cuestiones medioambientales, el éxito de nuestras actividades de reestructuración, el éxito de nuestra fusión, el éxito de nuestras estrategias de fusión, adquisición e inversión de capital (incluidas las sinergias de costes previstas tras la adquisición de Liquibox), el éxito de nuestras estrategias de crecimiento financiero, rentabilidad, generación de tesorería y fabricación y nuestros esfuerzos de reducción de costes y productividad, los cambios en nuestras calificaciones crediticias, el beneficio fiscal asociado al acuerdo de liquidación (como se define en nuestro último Informe anual presentado en el Formulario 10-K), acciones regulatorias y asuntos legales y el resto de la información mencionada en "Factores de riesgo", que aparece en nuestro Informe anual más reciente en el Formulario 10-K, tal como se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y revisado y actualizado por nuestros Informes trimestrales en el Formulario 10-Q e Informes actuales en el Formulario 8-K. Cualquier declaración prospectiva realizada por nosotros se funda únicamente en la información actualmente disponible para nosotros y se refiere solo a la fecha en que se realiza. No asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea escrita u oral, que pueda hacerse periódicamente, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores.

Acerca de Liquibox

Fundada en 1961, Liquibox es líder mundial en envasado y dispensación de líquidos y trabaja en colaboración con los clientes para crear un futuro más seguro y sostenible. Liquibox se compromete a ofrecer soluciones de envasado flexible innovadoras y de alta calidad que ofrezcan una protección fiable del producto. Con sede en Richmond, Virginia (EE. UU.), la compañía está inspirando cambios en todo el mundo, trabajando como uno solo en 17 ubicaciones globales impulsadas por una fuerza laboral especializada de casi 1400 empleados.

