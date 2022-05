Comunicado de prensa de Business Wire: Scytl

Scytl se complace en anunciar que el Consejo Electoral de los Países Bajos (Kiesraad) ha adjudicado a Paragon Customer Communications (PCC) (sucursal Países Bajos) y Scytl, que forman parte del Paragon Group, junto con la empresa holandesa dedicada a la conexión informática KPN, un acuerdo de cinco años para construir, gestionar y mantener el sistema de apoyo a la votación digital (DHV, por sus siglas en inglés).

Durante el plazo del acuerdo, Scytl se encargará de desarrollar, suministrar y gestionar el nuevo software con el que se llevarán a cabo todos los procesos electorales del país. En concreto, permitirá al Consejo Electoral determinar los resultados de las elecciones y presentar las listas de candidatos de los partidos políticos.

Paragon Customer Communications, con gran experiencia en procesos electorales en más de 120 municipios del país, asumirá la dirección como contratista principal y será responsable de la gestión global del proyecto y de la prestación del servicio. Por su parte, KPN se encargará del alojamiento seguro del software.

El sistema DHV y el entorno de alojamiento serán gestionados y actualizados por el proveedor, con arreglo a los requisitos de seguridad más recientes. El DHV está alojado en un entorno central a través de una red privada, lo que permite al Consejo Electoral supervisar el uso del programa y tomar medidas oportunas en caso de que se detecten irregularidades. Para ello dispone de un Centro de Operaciones de Seguridad.

Silvia Caparrós, directora ejecutiva de Scytl, señala: "Nuestro conocimiento y experiencia en procesos electorales, la seguridad que aportan nuestras soluciones y nuestra tecnología han sido decisivos para ganar este concurso. No cabe duda de que el valor fundamental ha sido nuestra capacidad para responder a la exigente necesidad del Consejo Electoral de los Países Bajos de afrontar el apasionante reto de modernizar el sistema electoral de todo un país y hacerlo con las máximas medidas de seguridad".

Mieke Clark-Marsman, director ejecutivo de Paragon Países Bajos y Bélgica, comenta: "Estamos muy orgullosos y satisfechos de poder prestar este servicio transcendental para la democracia holandesa. Con la obtención de este formidable contrato, seguimos ampliando nuestros servicios para las elecciones en los Países Bajos también de forma digital".

Acerca de las tecnologías para elecciones de Scytl

Scytl, que forma parte del ecosistema de soluciones innovadoras de Paragon Group, lidera la transformación digital y la innovación en materia electoral en todo el mundo. Gracias a su tecnología de vanguardia, implementada con precisión para garantizar los más altos niveles de seguridad, transparencia y accesibilidad, más de 30 países han confiado en los conocimientos y la experiencia de la empresa, protegidos por más de 50 patentes internacionales. Para más información sobre Scytl, visite https://www.scytl.com

Acerca de Paragon Group

Paragon Group es proveedor líder de comunicaciones con el cliente, identificación, servicios gráficos y servicios ofimáticos. Su facturación asciende a 1500 millones de euros y cuenta con más de 9000 empleados. Paragon Group combina generaciones de experiencia con las últimas innovaciones en tecnología y datos inteligentes para hacer posible unas interacciones receptivas y significativas entre las organizaciones y sus clientes. Para obtener más información sobre Paragon Group, visite www.paragon-europe.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

