Comunicado de prensa de Business Wire: SCREEN Holdings Co., Ltd.

SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. (SCREEN SPE), subsidiaria de SCREEN Holdings Co., Ltd., ha anunciado que aumentará sus esfuerzos para reducir el impacto ambiental general de la empresa.

El Grupo SCREEN se compromete tanto a lograr una sociedad global sostenible como a mejorar su valor sostenible (valor social) y ha formulado un plan de gestión a mediano plazo titulado Valor Sostenible 2023 dirigido a estos objetivos. El plan identifica temas específicos en cada uno de los campos ambientales, sociales y de gobernanza (environmental, social, and governance, ESG).

En cuanto al medio ambiente, SCREEN está trabajando para proporcionar productos y servicios que contribuyan activamente a la reducción de la carga ecológica. Sus esfuerzos incluyen mejorar el desempeño ambiental de sus productos, reducir los efectos de sus actividades comerciales sobre el cambio climático, promover la utilización efectiva de los recursos hídricos, aumentar el reciclaje de productos y piezas y ayudar a preservar la biodiversidad.

Concretamente, SCREEN SPE busca reducir el impacto que los procesos de fabricación de semiconductores tienen en el medio ambiente y contribuir a la realización de una sociedad global sostenible. Como empresa líder en el área de equipos de limpieza, también se compromete a respaldar el crecimiento de toda la industria de semiconductores a largo plazo.

La demanda de dispositivos semiconductores ha aumentado a escala mundial en los últimos años, principalmente debido a la adopción generalizada de teléfonos inteligentes compatibles con 5G y los crecientes requisitos de los centros de datos que acompañan a la transformación digital (DX) que ahora se está produciendo en todo el mundo. La creciente demanda de sistemas en vehículos requeridos por los vehículos eléctricos y los autos sin conductor y la rápida expansión de la infraestructura de internet de las cosas (IoT), especialmente en equipos industriales, también están impulsando este cambio.

Sin embargo, a medida que ha aumentado la dependencia de los dispositivos semiconductores, el impacto ambiental creado por sus procesos de fabricación se ha convertido en una preocupación compartida por toda la industria de los semiconductores. Los problemas que deben abordarse incluyen el alto consumo de energía y el uso de sustancias químicas, la escasez de materiales y agua ultrapura y la emisión de gases de efecto invernadero.

Con esta tendencia en mente, SCREEN SPE acordó unirse al programa de investigación de Sistemas y Tecnologías de Semiconductores Sostenibles (Sustainable Semiconductor Technologies and Systems, SSTS)* dirigido por imec, centro de investigación e innovación líder en el mundo con sede en Lovaina, Bélgica. El programa SSTS está diseñado para ayudar a la industria de semiconductores a reducir su impacto ambiental general.

Dirigido por el director Lars-Ake Ragnarsson, el nuevo programa aprovecha la experiencia de imec en las áreas de infraestructura, tecnología y equipos. Esto incluye el uso de modelos concretos y altamente confiables, además de análisis detallados de la huella de carbono para predecir los efectos de los procesos de fabricación en el medio ambiente. En última instancia, la iniciativa tiene como objetivo apoyar toda la cadena de valor de los semiconductores para reducir su huella ecológica.

Al unirse al programa SSTS, SCREEN SPE espera acelerar su desarrollo de equipos de fabricación amigables con el medio ambiente, particularmente sistemas de limpieza y recubridor/revelador de semiconductores. Espera que la decisión le permita proporcionar a la industria productos que ofrezcan un desempeño ambiental aún mayor.

